Týden na trzích: prasečí chřipka ovlivnila akcie, HDP v USA zklamal

Výstup největší světové ekonomiky zaostal za očekáváními

V pondělí byl publikován dubnový GfK index spotřebitelského klimatu za Německo. Svou hodnotu oproti březnu nezměnil a v podstatě tak naplnil očekávání analytiků. Další zprávou bylo, že Polsko bude možná nuceno odložit přijetí eura až na rok 2012.



Druhý den v týdnu přinesl předběžný odhad německého dubnového CPI, který meziměsíčně stagnoval, což je zcela v souladu s obecným trendem ve vyspělých státech. Velmi potěšující byl výsledek britského dubnového CBI indexu realizovaných maloobchodních i velkoobchodních tržeb, který vzrostl oproti předchozímu měsíci o neuvěřitelných 47 bodů.



Po velmi špatných výsledcích HDP toto číslo britské ekonomy určitě potěšilo. Odpoledne trhy velmi vzpružila druhá silně pozitivní zpráva, tentokrát ovšem globálnějšího charakteru, protože se jednalo o výsledky z USA. Dubnový index spotřebitelské důvěry měl hodnotu o více než 12 bodů vyšší než za březen.



Nejvíce očekávaným makro údajem týdne, ale možná i měsíce, byl předběžný anualizovaný odhad růstu HDP Spojených států za první kvartál tohoto roku. Po předešlém výsledku -6,3 % byla hodnota -6,1 % v podstatě úspěchem, avšak odborná veřejnost očekávala výsledek lepší, takže negativní reakce trhů na sebe nenechala dlouho čekat.



Americká ekonomika tedy stále klesá, ale již ne tak rychle jako dosud. Pro druhý kvartál se dá očekávat další pokles HDP, ale opět menší. Bez zajímavosti pak večer nebylo ani zasedání Výboru pro operace na volném trhu americké centrální banky, který rozhodoval o klíčové úrokové sazbě. Ponechání sazeb na stávající úrovni bylo ale jisté, a tak se investoři soustředili zejména na doprovodné komentáře.



Ve čtvrtek byly publikovány údaje o CPI eurozóny za duben, který se oproti březnu zvýšil o 0,3 %. Již třetí měsíc v řadě tedy všeobecná cenová hladina roste, což asi evropští centrální bankéři kvitují s povděkem, protože pro ně je nejhorším strašákem deflace. Nemile překvapila březnová míra nezaměstnanosti za eurozónu, která se vyšplhala o dvě desetiny procentního bodu nahoru až na 8,9 %. Odpoledne pak byla na řadě data z USA, a to počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti, osobní spotřeba a PMI za Chicago, avšak byly známy až po napsání tohoto článku.

Nejdříve akcie klesaly, aby později obnovily růst

Na rozdíl od akcií leteckých společností a hotelových sítí profitovaly akcie farmaceutických společností. Negativní náladu na trzích zmírnilo prohlášení General Motors o úsporných opatřeních jako je propouštění zaměstnanců. Celkově skončil index Dow Jones Industrial Average mírně v minusu, západoevropské indexy většinou skončily těsně pod nulou, český PX si pak odepsal více než 1 %.



V úterý byly zveřejněny informace o tom, kde nově byla identifikována prasečí chřipka, což trhům opět nepřidalo. Ze zdrojů blízkých FED také unikly informace o tom, že banky Citi a Bank of America neprojdou stress testy, což zapříčinilo kromě poklesu akcií těchto společností i pád ostatních finančních titulů, a to i v Evropě. Např. akcie Deustche Bank odevzdaly část své hodnoty, přestože banka zveřejnila velmi dobré výsledky za první kvartál tohoto roku. Zatímco ztráty amerických indexů a pražského PX byly mírné, západoevropské indexy ztratily v průměru téměř 2 % své hodnoty.



Ve středu po zveřejnění amerického HDP za první kvartál by sice většina tipovala, že akcie půjdou strmě dolů, nicméně bylo zde několik faktů, které tomu zabránily. HDP bylo sice nízké, ale jeho struktura dává jistou naději. Velmi sice utrpěly investice, zato spotřeba domácností dokonce mezikvartálně vzrostla. Navíc bylo prodáno mnoho zásob, takže ve druhém kvartálu se bude asi hodně vyrábět, a dá se tedy očekávat výsledek o poznání lepší než nyní.



Večerní prohlášení FED o stavu ekonomiky bylo také poměrně optimistické. V Evropě pomohly dobré náladě zase pozitivní výsledky Siemensu, který dokonce zvýšil svůj zisk. Celkově z obchodní seance vyšly nejvíce posíleny bankovní tituly. Index DJIA skončil 2,1 % v plusu, západoevropské burzy v průměru také o více než 2 % přidaly a český index PX si připsal zisk 3,6 %.



Poslední den před státním svátkem se evropské burzy nechaly inspirovat středečním americkým obchodováním a připisovaly si silné zisky. Pražský index PX byl tažen bankami a před druhou hodinou byl více než 3 % v plusu. Západoevropské burzy většinou rostly ve stejnou dobu o zhruba 2 %. Americká obchodní seance začala až po napsání tohoto článku.



Dolar neodolal tlaku

První půlka týdne se na páru eura s dolarem vyvíjela pozitivněji pro americkou měnu. Ta těžila ze své pověsti bezpečného přístavu. Zprávy o šířící se prasečí chřipce totiž značně zvýšily averzi k riziku. Dalším faktorem byla i prohlášení představitelů ECB, že jsou připraveni začít s politikou kvantitativního uvolňování, která by znamenala nafouknutí peněžní zásoby v eurozóně, zvýšenou nabídku eur na měnovém trhu, a tedy oslabení společné evropské měny.



Ve druhé polovině týdne pak dolar odevzdal veškeré své zisky a oslabil dokonce ještě za tuto úroveň, když euru pomáhaly hlavně rostoucí akciové tituly. Ve čtvrtek v 14:30 se dolar obchodoval zhruba při kurzu 1,33 EUR/USD.



Naše měna se během týdne pohybovala ve velmi úzkém pásmu v bočním trendu kolem úrovně 26,5 EUR/CZK, kde zhruba svou pouť ve čtvrtek kolem půl třetí zakončila. Příčinou klidného vývoje byl nedostatek podstatných domácích zpráv. Česká koruna se ve čtvrtek v 14:30 prodávala za kurz okolo 20 USD/CZK, za což mohlo všeobecné oslabování dolaru v druhé půlce týdne, které se projevilo i vůči naší měně.