Týden na trzích: Ropa jde dolů, FED opět snižuje sazby, dolar je pod tlakem

Týden bohatý na makrodata

Pondělní den přinesl některé zajímavé ukazatele ze Spojených států, když v odpoledních hodinách byl zveřejněn Empire State výrobní index za prosinec, který klesl z listopadové hodnoty -25,4 b jen o kousek na -25,8 b, přičemž trh ale očekával ještě horší hodnotu -27 b. Pozornost si zaslouží také údaj o průmyslové výrobě za listopad, která meziměsíčně klesla o 0,6 %, přičemž i zde trh očekával výsledek ještě horší.

Tyto výsledky tedy ukazují, že americké hospodářství se propadá do čím dál větší recese, avšak není na tom ještě tak špatně, jak někteří předpokládali. Z USA však přišly i další výsledky, a to konkrétně údaj o listopadové inflaci měřené CPI, která činila meziměsíčně -1,7 %, čímž se potvrdilo, že jsme v situaci obávané deflace, které někteří přisuzují tu vlastnost, že prohlubuje a prodlužuje již probíhající recesi, protože ekonomické subjekty v očekávání poklesu cen odkládají své výdaje do budoucnosti, což znamená nižší agregátní výdaje, a tedy i HDP.

Velkým propadákem pak bylo číslo o nově započatých stavbách v listopadu, kterých přibylo pouze 630 tisíc. Tím se potvrdilo, že americký nemovitostní trh je v hluboké kontrakci. Tou nejočekávanější událostí však bylo rozhodnutí Fedu o nastavení klíčové úrokové sazby. Trh se tentokrát zmýlil, když očekával snížení o "pouhého" půl procentního bodu, zatímco američtí centrální bankéři pod tíhou negativních dat z reálné ekonomiky učinili krok ještě odvážnější a klíčovou úrokovou sazbu poslali do rozmezí 0,0 % - 0,25 % ročně. Tím již Fed prakticky vyčerpal jeden nástroj umožňující mu provádět expanzivní měnovou politiku. Do budoucna, jak se nechal slyšet, hodlá zvyšovat likviditu na trhu tím, že bude přímo nakupovat korporátní dluhopisy. Američané nás ještě zásobovali dalšími makrodaty, jak je u nich obvyklé, ale ta již neměla žádný větší dopad na trhy.

Velmi důležitým údajem umožňujícím zpravidla dobrý odhad budoucnosti byl v pondělí zveřejněný index nákupních manažerů za oblast výroby za eurozónu za prosinec, který klesl z listopadové hodnoty 35,6 b na 34,5 b. Snad ještě důležitější byl stejný index ovšem za oblast služeb, který klesl z hodnoty 42,5 b na 42 b. Tato čísla dávají tušit budoucí neblahý vývoj evropského hospodářství. Potvrzením toho, že deflace už zasahuje i EMU, byl CPI, který meziměsíčně klesl v listopadu o 0,5 %, jak analytici očekávali. Sezonně očištěné saldo bilance zboží a služeb eurozóny za říjen pak vykázalo deficit 1,3 mld. eur, což je lepší výsledek než za září.

Třetí největší světová ekonomika nám v uplynulém týdnu přinesla také nová data. V pondělí byl publikován Tankan výrobní index za čtvrtý kvartál, který rapidně klesl z předchozí hodnoty -3 b až na -24 b, z čehož lze téměř s jistotou usuzovat, že průmyslová výroba Japonska bude do budoucna značně omezená. V pátek pak japonská centrální banka učinila očekávanou znouzectnost, když snížila klíčovou úrokovou sazbu z 0,3 % na světově nejnižších 0,1 %. Vzhledem k tomu, že se japonská ekonomika dost možná nachází v pasti likvidity, je otázkou, jestli tento krok má vůbec nějakou šanci ostrovní ekonomice pomoci.

Ve středu rozhodovala ČNB o nastavení dvoutýdenní repo sazby, diskontní sazby a lombardní sazby. Všechny snížila podle očekávání o půl procentního bodu, takže klíčová repo sazba má nyní hodnotu 2,25 %, přičemž dva členové bankovní rady hlasovali pro ještě dramatičtější pokles. Je vidět, že centrální bankéři se obávají dalšího zpomalení našeho hospodářství a že oprávněně se potvrzuje i poklesem sezonně neočištěných maloobchodních tržeb (včetně sektoru motoristiky) za říjen o 3,3 % meziročně.

Významné oslabení dolaru

Tento týden se nesl ve znamení silně oslabujícího dolaru, čemuž určitě pomohlo i to, že Fed snížil klíčovou úrokovou sazbu téměř na minimum. Je dost možné, že na oslabení dolaru mělo vliv i to, že investoři si konečně začali všímat negativních zpráv o americkém hospodářství a dolar přestali považovat za bezpečný přístav. K pátečnímu odpoledni oslabil dolar na páru s eurem oproti počátku týdne o více než 4 %, resp. 2 % na páru s jenem, přičemž však jeho oslabení dosáhlo v průběhu týdne místy až 9 %, resp. 4 % oproti jenu. Na páru s jenem byl v průběhu týdne dolar dokonce tak slabý, že překonal své minimum z roku 1995. Oproti dolaru si mírně polepšila i česká koruna, když se v páteční poledne obchodovala za kurz okolo 19 korun za jeden dolar. Oproti euru koruna mírně oslabila a v páteční poledne se obchodovala okolo 26,5 EUR/CZK. Euro posílilo i na páru s britskou librou a je zřejmé, že za jeho silnou pozicí stojí 2,5% sazba ECB, která je mezi nejvíce obchodovanými měnami nejvyšší.

Akcie drží své pozice

Akciový trh v USA, měřeno širokým indexem S&P 500, za první 4 dny týdne zůstal v podstatě na své zavírací hodnotě z předchozího pátku. Býčí náladu podporovalo snížení sazeb americkou centrální bankou a možnost, že automobilkám nakonec přijde pomoc z programu TARP. Medvědy zase inspirovala další negativní čísla z reálné ekonomiky. Výsledkem byl tedy nemastný neslaný výsledek celého týdne. V mírném plusu skončily první čtyři dny předchozího týdne většinou i evropské burzy, včetně té pražské.

Ropa se poroučí ke dnu

Ropa celý týden padala a ta severomořská oslabila oproti počátku týdne o 11 %. Lehká ropa dokonce spadla pod 40 USD za barel. Protože Organizace států vyvážejících ropu na svém zasedání rozhodla o snížení limitů těžby o rekordních 2,2 mil. barelů denně, může být tento vývoj na první pohled možná překvapující. Pokles limitu těžby by měl automaticky vyvolat nabídkový tlak na růst cen černého zlata. Ovšem díky globální recesi klesá poptávka po ropě rychleji než její nabídka, takže výsledkem je pokles cen. Důkazem je i to, že množství ropných zásob USA, které spotřebovávají cca čtvrtinu celosvětové spotřeby ropy, se oproti září zvýšilo. Aby OPEC dosáhl svého cíle, tedy ceny 70-80 USD za barel ropy, musel by sáhnout k několikanásobně vyšší redukci limitu těžby a hlavně by musel umět zajistit, aby všichni jeho členové kartel dodržovali. Jak jsme v minulém týdnu viděli, tak Venezuela či Írán mají tendenci kartel porušovat. Z tohoto důvodu se domnívám, že cena ropy Brent se v nadcházejícím období bude pohybovat mezi 40 a 60 dolary za barel.