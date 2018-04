Týden na trzích: ropa klesla pod 50 dolarů za barel

Setkání států G20 nepřineslo žádné zásadnější výsledky, kromě toho, že se země dohodly, že se vyhnou zvýšenému protekcionismu a půjdou cestou fiskálních opatření, aby podpořily ekonomickou aktivitu. Od počátku minulého týdne na trhy dále doléhaly negativní zprávy jak z podnikového prostředí, tak z jednotlivých ekonomik. Inflace v USA i Velké Británii klesala prudkým tempem, diskuse se proto už nevede o inflaci a jejích sekundárních dopadech, ale o riziku deflace.

Snížit náklady se snaží vícero finančních a bankovních institucí. Propouštění oznámila například Citigroup, a to každého sedmého pracovníka. Propouštět se chystá i Deutsche Bank, zejména v New Yorku a Londýně. Japonská ekonomika se propadla po sedmi letech růstu do recese, když HDP kleslo ve 3. čtvrtletí o 0,1 %, meziročně pak o 0,4 %. Důvodem je také mimo jiné silný japonský jen, který doléhá na exportéry. Ceny domů ve Velké Británii se v listopadu dále propadaly, tentokrát o vysokých meziročních 7,1 %. Spotřebitelská inflace ve Velké Británii v říjnu klesla oproti předchozímu měsíci nejvíce od počátku sledování ukazatele CPI v roce 1997: z meziročních 5,2 % klesla na 4,5 %, jádrová inflace pak klesla z meziročních 2,2 % na 1,9 %. Rázný pokles inflace tak umožní Bank of England snížit dále úrokové sazby a navázat tak na poslední snížení sazeb o 1,5 %.

Taktéž v USA zažily ceny v říjnu nejvyšší měsíční pokles v historii, a to ceny výrobců o 2,8 %, meziročně pak jde o pokles z 8,7 na 5,2 %, což překonalo výrazně očekávání, stejně tak jako pokles spotřebitelské inflace. Meziročně CPI, index měřící spotřebitelskou inflaci, klesl ze 4,9 na 3,7 %. Prudký pokles inflace zvedl vlnu obav z deflace v největší ekonomice světa. Obavy podpořilo i zveřejnění referátu z posledního zasedání americké centrální banky Fed, kde došlo ke snížení odhadu hospodářského růstu v roce 2009 z 2-2,8 % na -0,2-1,1 %. Fed také počítá s možností poklesu inflace v roce 2009 pod inflační cíl 1-2 %. Z referátu také vyznělo, že Fed je připraven snížit dále úrokové sazby.

Akciové trhy nadále ztrácejí

Obavy z deflace dolehly na akciové trhy, které tak jen během středy klesly o 3-5 %. Ve čtvrtek se ztráty na akciových trzích dále prohloubily v odpoledních hodinách poté, co se počet nově nezaměstnaných v USA za předchozí týden zvýšil o 27 tisíc na 542 tisíc, celkově tak letos ekonomika USA ztratila již více než 1,2 milionu pracovních míst a nezaměstnanost se nachází na 14ročním maximu 6,5 %.

Akciové trhy ztrácely i během pátečního obchodování, kdy v eurozóně jednoznačně zklamaly průběžné indexy nákupních manažerů (PMI) za listopad jak v sektoru služeb, tak výrobním sektoru. PMI ve výrobě v eurozóně klesal na 36,2 bodu ze 41,1 bodu v říjnu a v sektoru služeb index spadl na 43,3 bodu z říjnových 45,8 bodu. Hodnota indexu pod 50 bodů představuje kontrakci v daném sektoru.

V uplynulém týdnu tak celosvětově, měřeno indexem MSCI, poklesly akciové trhy přibližně o 12 %. Japonský index Nikkei ztratil 6,5 % na hodnotu 7910 bodů, britský FTSE ztrácel během pátečního odpoledne celkově 9,8 % na 3820 bodů, německý DAX 12,0 % na 4165 bodů. Výraznější propad pak zaznamenala například vídeňská burza, a to o 15 % na 1534 bodů, česká burza ztratila 8,0 % na 744 bodů, maďarská burza ztrácela 7,4 % na 10987 bodů a varšavská 6,9 % na 1589 bodů.

Cena ropy pod 50 USD za barel

V reakci na prohlubující se krizi ve světovém hospodářství klesla cena ropy pod 50 USD za barel, tj. nejnižší úroveň od března 2005. Finanční krize již zatlačila, nebo zatlačí ve 4. čtvrtletí naprostou většinu průmyslově vyspělých zemí do recese a bez následků nezůstanou ani rychle se rozvíjející země, jako je např. Čína, jejíž růst by měl v příštím roce klesnout až k osmi procentům.

Pokles ceny ropy nezastavují ani spekulace, že OPEC na svém narychlo svolaném setkání příští sobotu 29. listopadu sníží těžbu. Pravdou je, že ani samotné země, které jsou členy OPECu, se nedokážou shodnout, jestli je pro ně snížení těžby nejlepším řešením, když některé země argumentují výpadkem státních příjmů, které jsou momentálně nutné pro podpoření domácích ekonomik.

Ceny komodit v minulém týdnu poklesly o téměř 7 %, měřeno indexem Reuters-Jefferies. Výrazný pád ceny zažily letos například i platina a paladium, které od svého letošního vrcholu klesly o více než dvě třetiny, a to především kvůli výraznému poklesu prodejů automobilů, kde se obě tyto komodity využívají při výrobě naftových a benzinových katalyzátorů. V poklesu pokračovaly v uplynulém týdnu i ceny zemědělských komodit. Naopak cena zlata obzvláště během pátečního obchodování rostla, za uplynulý týden celkově o 5,0 % (39USD) na 783 USD za unci.

Dolar část zisků umazal, jen posílil

Dolaru nejvíce uškodily obavy z deflace v USA a očekávaný výraznější pokles ekonomiky USA než doposud. Dolar proto v závěru týdne oslaboval a ztratil za celý týden k euru přibližně 0,4 % na EUR/USD 1,2578. Libru naopak podpořil výrazný pokles inflace, která tak dále v žádném případě nebrání dalšímu snižování úrokových sazeb, což podpoří britskou ekonomiku. Libra si tak připsala k dolaru 2,2 % na GBP/USD 1,4927 a k euru 1,8 % na EUR/GBP 0,8414. Na švýcarský frank dolehlo čtvrteční snížení úrokových sazeb centrální bankou o 1 %. Frank tak oslabil k euru o 2 % na EUR/CHF 1,53; k dolaru o 2,1 % na USD/CHF 1,22. Japonský jen byl podpořen výprodeji na akciových trzích a posílil tak k dolaru o 1,26 % na USD/JPY 94,90.

Středoevropské měny ztrácejí

Měny střední Evropy, především tedy česká koruna a polský zlotý, ztratily na atraktivitě a stejně jako ostatní měny rozvojových trhů zažívají několikátý týden v řadě výprodeje. Důvodem je obava z výrazných dopadů zpomalení západní Evropy na českou ekonomiku. Polsko se vyznačovalo atraktivními úrokovými sazbami, ovšem je zde již také jasné, že dosáhly vrcholu a dříve či později půjdou dolů. Zlotý tak minulý týden ztrácel k euru nejvíce, a to téměř 4 % na úroveň kurzu EUR/PLN 3,85, nejnižší úroveň od dubna 2007. Koruna se posunula k euru na 25,74 koruny a ztratila tak téměř 2 %, k dolaru se obchodovala v pátek podvečer na 20,46 koruny. Maďarský forint ztrácel k euru přibližně 0,6 % a pohybuje se tak na úrovni EUR/HUF 267.

Graf: Vývoj kurzu EUR/CZK