Týden na trzích: společnost General Motors zkrachovala

Úvod týdne byl ve znamení podání návrhu největší americké automobilky General Motors na řízený bankrot podle Kapitoly 11 amerického bankrotového řízení. Firma bude rozprodávat svůj majetek za účelem uspokojení svých věřitelů a zůstane z ní jen o mnoho menší společnost se stejným jménem. V ní budou mít majoritní podíl Spojené státy a Kanada. USA přispějí společnosti na uhrazení jejích dluhů částkou kolem 50 mld. USD. Ale vzhledem k tomu, že trhy byl tento krok očekáván, reakce byla vlažná.

Dobrá čísla z čínského průmyslu pomohla ten den nahoru těžebním a ropným společnostem. Jmenujme třeba Rio Tinto nebo BHP Billiton. Dá se říci, že se dařilo obecně cyklickým titulům, a tak si výrazné zisky připsaly např. akcie bank Barclays či Société Générale. Západoevropské indexy přidaly v průměru 3,5 % na své hodnotě, český index PX byl v zisku dokonce 6 %, což bylo hodně dáno pátečním výrazným poklesem.

Hlavní americký index Dow Jones Industrial Average, který již neobsahuje General Motors, si polepšil o 2,6 %.

V úterý General Motors oznámila, že uzavřela rámcovou dohodu o prodeji své divize vyrábějící prémiové jeepy Hummer. Později během týdne se proslechlo, že protistranou by měla být čínská firma Tengzhong a částka transakce dosahuje zhruba 100 mil. USD.

V centru zájmu byly i zprávy týkající se obří britské banky Barclays. Jeden z největších instituciálních investorů na Středním východě Abu Dhabi prodal svůj 11% podíl ve zmíněné bance. Získal ho minulý rok, když se banka vyhnula vstupu státu. Na zprávu reagovaly akcie dvouciferným propadem.

Publikována ještě byla informace, že Bank of America se podařilo navýšit svůj kapitál již o 33 mld. USD. Tím více než splnila požadavky regulátorů, které na ní byly uvaleny po skončení tzv. stress test. Díky smíšeným zprávám se ani díky dobrým makro datům nepodařilo americkému indexu Dow Jones Industrial Average příliš růst. Kolem nuly skončily většinou i západoevropské indexy. Český index PX dokázal přidat zhruba 1 %.

Uprostřed týdne se vyvíjely americké akciové indexy směrem dolů, a to díky negativním makro datům a projevu Bena Bernankeho, v němž varoval před vládními deficity. Index Dow Jones Industrial Average ztratil přibližně 1 %. I evropské akcie odevzdávaly své zisky z minulých dní. Ztráty evropských burzovních indexů měly ve světle rekordních cen evropských korporátních dluhopisů svou logiku.

Když investoři nakupují dluhopisy, čímž posílají výše jejich ceny a naopak dolů jejich výnosy, tak k tomu obvykle získají prostředky prodejem akcií, jenž díky tomu utrpí ztrátu na cenách. Pražská burza dokázala při negativní náladě alespoň stagnovat.

Ve čtvrtek podobně jako v pondělí profitovaly ropné společnosti díky prognóze banky Goldman Sachs, že na konci roku se ropa bude prodávat za 85 USD/barel. Zisky si tak připisovaly třeba největší evropská společnost Royal Dutch Shell, či také gigantická firma Total. Zatímco západoevropské indexy skončily v průměru na nule, americké a pražský dokázaly přidat zhruba 1 % na své hodnotě.

Páteční první půlka obchodní seance byla spíše v poklidném duchu, když se neobjevily žádné výraznější zprávy. Přesto evropské akcie dokázaly být jednu hodinu po poledni v kladném teritoriu. Výraznější pohyby mohly nastat až odpoledne po zveřejnění amerických makro dat z trhu práce. To se však stalo až po napsání tohoto článku.

Dolar se tentokrát docela drží

Na hlavním měnovém páru amerického dolaru a společné evropské měny jsme na počátku týdne byli svědky volatilního obchodování, které zpočátku tlačilo dolar díky pozitivnímu vývoji na akciových trzích na slabší úrovně. Později ale dolar dokázal získat zpět, co ztratil. Dobrá americká makro data společně s dalším snižováním averze k riziku pomohla v úterý euru k tomu dostat se téměř na úroveň z konce minulého roku.

První jasný výprodej akcií po pěti dnech společně s horšími než očekávanými údaji z americké reálné ekonomiky pomohly ve středu dolaru opět zvrátit vývoj v jeho neprospěch. Vzhledem k tomu, že ECB ke konci týdne učinila, co se od ní čekalo, a zachovala stávající sazby, tak po zbytek týdne se už na zmíněném měnovém páru nic podstatného nestalo. V pátek ve 14:00 se kurz nacházel na úrovni zhruba 1,42 EUR/USD.

Česká měna na páru s eurem i dolarem jako v posledních týdnech již tradičně poskytla poměrně nudné obchodování a jen mírně oslabila ke kurzům lehce nad 27 EUR/CZK a 19 USD/CZK ve stejnou dobu.

Trichet odhaduje pokles ekonomiky EU až o 5%

První na řadě byl mezi pondělními makro údaji britský květnový index nákupních manažerů (PMI) za výrobní sektor. Zvýšil se o více než 2 body až na 45,4 bodů, čímž překonal očekávání analytiků. Britská ekonomika by tedy již nemusela v budoucnu klesat tak rychle jako dosud. Později během dne byl vypuštěn stejný údaj, ovšem v USA. O jeho výsledcích se dá říci to samé jako v Británii, avšak jeho absolutní hodnota je o pár bodů nižší (42,8 bodů). Za zmínku stojí i projev ministra financí Spojených států Geithnera, v němž se vyjádřil v tom smyslu, že globální recese ztrácí dech.

Následující den se pozornost soustředila hlavně na dubnové prodeje starších domů v USA, které dopadly výrazně lépe, než se všeobecně čekalo – vzrostly meziměsíčně skoro o 7 %. Naopak eurozóna poskytla negativní data, když se dubnová míra nezaměstnanosti usídlila na 9,2 %, což je o desetinu procentního bodu více oproti očekávání trhů. Dobré zprávy pro USA přišly z Číny, kde je Timothy Geithner na oficiální cestě. Čína prý schvaluje měnovou politiku USA a nepočítá s tím, že by dolar přestal být světovou rezervní měnou číslo jedna. O této možnosti se v poslední době spekuluje v souvislosti s oslabováním dolaru díky nafukování peněžní zásoby a také v souvislosti s možným zhoršením ratingu amerického vládního dluhu.

Uprostřed týdne mnohé nečekaně potěšil publikovaný květnový PMI, tentokráte však za sektor služeb. Ten vzrostl více, než předjímaly trhy, a dokonce překonal hranici 50 bodů oddělující teoreticky kontrakci a expanzi sektoru. Stejný ukazatel byl zveřejněn i v USA a mírně se zvýšil, ale ne tolik, jak doufali analytici. Navíc je ještě poměrně hluboko pod hranicí 50 bodů. Nepotěšil ani ADP report, jenž ukazuje počet osob v soukromém sektoru, které během května přišly o práci. Bylo jich sice méně než v dubnu, avšak údaj stejně investory zklamal.

Zajímavé bylo vyjádření našeho premiéra Fischera. Nechal se totiž slyšet, že přijetí eura připadá v úvahu až v druhé polovině příštího desetiletí. Událostí, která by mohla mít zprostředkovaný vliv i na ČR, byl neúspěch aukce státních dluhopisů v Lotyšsku. Situace tamní ekonomiky je zkrátka již natolik špatná, že investoři nechtějí vládě již nic půjčit. Bez další pomoci od Mezinárodního měnového fondu čekají zemi krušné chvíle. Možná devalvace tamní měny by pak mohla znamenat úprk i od měn, jako je česká koruna.

Čtvrtek byl ve znamení rozhodování Evropské centrální banky (ECB) a Bank of England o klíčových úrokových sazbách. Obě centrální banky učinily to, co se od nich čekalo. Sazby zachovaly na stávající úrovni. Šéf ECB Trichet řekl, že nakupování zajištěných dluhopisů v hodnotě 60 mld. EUR po celé eurozóně začne již v červenci. Tímto krokem chce ECB zvýšit peněžní zásobu a ještě více stimulovat ekonomiku.

Trichet navíc prezentoval změněný odhad poklesu HDP eurozóny pro tento rok, který by podle něj mohl činit až 5,1 %. Tradičně jako ve čtvrtek byla také nachystána americká data o počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti za další týden. Tento počet se proti minulému týdnu téměř nezměnil, a navíc dosáhl skoro stejné výše, jako tipovali analytici. Dopad na trhy tedy nemohl být velký.

Poslední den v pracovním týdnu se očekával hlavně vládní report o počtu ztracených pracovních míst v USA, jenž tradičně vychází až dva dny po podobném ADP reportu. O něm jsem se zmiňoval výše. Bylo předjímáno mírné vylepšení tohoto čísla oproti předchozímu měsíci, avšak výsledek vám nemohu nabídnout, protože byl znám až po napsání tohoto článku.