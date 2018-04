Týden na trzích: V Japonsku rekordně klesl HDP, americký dolar dramaticky oslabil

Bankovní tituly opět získávaly

Pondělní obchodování dopadlo na západoevropských burzách kladně, když hlavní indexy posilovaly v průměru o 2,5 %. Dařilo se zejména bankovním titulům a akciím společností angažovaných v Indii, kde vyhrála drtivě volby proreformní strana. To investoři ocenili rekordním dvouciferným růstem tamního akciového indexu. Naopak nedařilo se akciím těžebních společností, protože klesaly ceny kovů.

Česká burza se tentokrát nenechala evropskými burzami ovlivnit a skončila na nule. Ve Spojených státech byly úspěšné také bankovní tituly, když např. akcie Bank of America vyrostly zhruba o desetinu díky zvýšenému nákupnímu doporučení od Goldman Sachs. Celkově si index Dow Jones Industrial Average připsal 3 %.

Druhý den v týdnu se banky JPMorgan, Morgan Stanley a Goldman Sachs nechaly slyšet, že nabídly americké vládě předčasné splacení nouzových úvěrů, které dostaly. Splatily by tak dluh v celkové hodnotě 45 mld. USD. Díky tomu akcie bank jako Société Générale či Barclays rychle rostly a evropské indexy si připsaly v průměru 1,5 %. Obdobně dopadl i pražský index PX. Na tom měly největší zásluhu také finanční tituly. Americká obchodní seance naopak skončila v mírném záporu, protože údaje o počtu stavebních povolení a počtu započatých staveb nebyly potěšující.

V noci z úterý na středu byla publikována informace, že Bank of America úspěšně navýšila svůj kapitál o 13,5 mld. USD. Americký ministr financí navíc učinil prohlášení, že program zbavení amerických bank toxických aktiv začne již v červenci, což příjemně překvapilo investory. Na to v Evropě reagovaly bankovní tituly a západoevropské indexy v průměru přidaly 1 %. Index PX nebyl ve svém růstu takový troškař a připsal si rovnou 3,5 %, když nejvíce nahoru jej typicky táhly akcie Erste Bank.

V Praze stojí za zmínku zveřejnění velmi špatných výsledků společnosti Orco, ale zároveň zpráva, že společnost má nového investora. Dobrá nálada z evropských trhů nevydržela po celou americkou seanci, protože americká centrální banka zhoršila výhled pro americkou ekonomiku. Navíc se objevily zprávy, že již brzy bude prezidentem podepsán zákon uvalující na společnosti vydávající kreditní karty tužší regulaci. Index Dow Jones Industrial Average díky tomu mírně ztrácel.

Možné snížení ratingu Velké Británii a obnovené zprávy o stejné možnosti u USA poslaly v Evropě ve čtvrtek dolů hlavně akcie britských bank jako Royal Bank of Scotland nebo Lloyds. Západoevropské indexy se musely smířit se ztrátami v průměru 2,5 %. Index PX nebyl příliš výjimkou, když z hlavních titulů vzdorovala pouze Telefónica. Při americké obchodní seanci se bankám naopak mírně dařilo, když Goldmans Sachs zvýšila jejich rating. To však nezabránilo hlavním indexu v poklesu o zhruba 1,5 %.

Výprodejům však neunikly ani dluhopisy. Jejich výnosy díky tomu prudce vzrostly, což poněkud hatí plány americké centrální banky.

Páteční obchodování na burzách v Evropě začalo smíšeně, avšak postupně si většina indexů vypracovala zisky asi 1 %, které byly realitou v jednu hodinu odpoledne. Americká obchodní seance začala až po napsání tohoto článku.

Dolar zažil týden hrůzy

Na počátku týdne pomohl euru vůči dolaru k ziskům hlavně pozitivní sentiment na akciových trzích a výborné výsledky ZEW indikátoru ekonomického sentimentu. Ve středu a čtvrtek alespoň v Evropě přetrvávala dobrá nálada díky prohlášením amerického ministra financí, který budil důvěru v investorech. To přirozeně posilovalo společnou evropskou měnu. Ze čtvrtka na pátek pak nastalo další skokové oslabení dolaru, když se znovu začalo probírat možné zhoršení ratingu USA. V pátek ve 13:00 se euro dalo nakoupit zhruba za 1,4 USD.

V pondělí koruně pomáhal zvýšený hlad po rizikových aktivech. Koruna tak v souladu s ostatními regionálními měnami posilovala, což přetrvalo i v úterý. Později v týdnu, kvůli zostřenější situaci na finančních trzích, již koruna vůči euru stagnovala či mírně ztrácela. Vůči americké měně však stále posilovala. V pátek ve 13:30 se dalo euro koupit zhruba za 26,5 CZK a dolar za 19 CZK.

Japonský HDP zaznamenal horší pokles než německý

Pojďme rovnou na úterý, protože v pondělí žádná podstatná fundamentální data nebyla vypuštěna. Dopoledne byl zveřejněn britský dubnový CPI, který rostl meziměsíčně jen o 0,2 %. Z tohoto údaje asi britští centrální bankéři neměli radost, protože se čekal větší nárůst, a vypovídá to o tom, že inflační politika centrální banky zatím příliš nefunguje.

Velmi důležitým fundamentem byl i německý květnový index ekonomického sentimentu od institutu ZEW, který se skokově zvýšil o 18,1 bodu, čímž velmi kladně zaskočil snad všechny analytiky. Výsledek stejného indexu, avšak za celou eurozónu byl obdobný. Ve Spojených státech dopadl mírně negativně dubnový počet nových stavebních povolení pro rezidenční bydlení.

Ve středu ráno spatřil světlo světa jeden velmi důležitý fundament, a to předběžný odhad japonského HDP za první čtvrtletí tohoto roku. Mezikvartální pokles činil 4 %, což je opravdu velmi špatné číslo, avšak stále o něco lepší, než předjímaly trhy.

Trhy potěšil ministr financí USA, který v daný den prohlásil, že program odkupu "špatných aktiv" od amerických bank začne fungovat od července. Ve středu (ačkoliv byl vypuštěn již v úterý) byl také často médii zmiňován nový odhad propadu ekonomiky USA v letošním roce, který by podle Fedu mohl být až 2 %.

Předposlední den v týdnu byl publikován počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti za nový týden, a to v USA, který oproti minulému týdnu mírně poklesl a naplnil tak očekávání analytiků. Důležitou zprávou dne bylo, že ratingová agentura Standard & Poor`s uvažuje o snížení úvěrového ratingu Velké Británii. Její veřejné dluhy totiž už mohou dosáhnout výše hrubého domácího produktu. Je to už druhá zpráva tohoto druhu v poslední době. Nedávno bylo oznámeno možné zhoršení ratingu USA, které bylo znovu vytaženo do titulků médií právě ve čtvrtek. V daný den byla také vypuštěna zpráva, že rozpočtový výbor amerického Kongresu předpokládá, že tamní ekonomika se vrátí k růstu již v posledních dvou kvartálech současného roku.

Na závěr týdne byla k dispozici zpřesněná verze britského produktu za první kvartál, avšak oproti předběžné verzi nepřinesla žádnou podstatnou změnu. Stále tak platí, že v prvním čtvrtletí tohoto roku britská ekonomika poklesla mezikvartálně o skoro 2 %. Večer byl na programu důležitý projev šéfa americké centrální banky Bena Bernankeho, který však nastal až po napsání tohoto článku.