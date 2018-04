Týden na trzích: ve střední a východní Evropě to vře

Úterní den byl ve znamení pozitivních údajů ze zahraničí. Nejprve přišel jeden z Británie, kde se lednový CPI snižoval meziměsíčně o 0,7 %, což znamená, že ostrovní ekonomika je stále v obávané deflaci, nicméně se očekávalo, že deflace bude řádit ještě více. Doslova zázrakem pak bylo, když ZEW indikátor ekonomického sentimentu v Německu vzrostl z předešlých lednových 26,5 b. až na -5,8 b.

Obdobný výsledek pak byl dosažen za celou eurozónu. Škoda, že se jedná v podstatě jen o indikátor pocitů, nikoliv o tvrdá data z reálné ekonomiky. Za to česká ekonomika si připsala na konto další negativní zprávu o tom, že se v prosinci meziročně snižovaly maloobchodní tržby o 2,9 %, což velmi zklamalo investory. Zdá se, že odhady poklesu české ekonomiky pro tento rok o 2 % začínají být podložené.

Tento den také přinesl podepsání fiskálního balíčku Barackem Obamou, tento krok byl všemi očekáván, takže nebyl příliš důležitý.

Ve středu se potvrdilo, že nemovitostní sektor v USA je ve velmi špatné kondici, když v lednu po přepočtu na celý rok bylo nově zahájeno jen 470 tisíc staveb rezidenčních budov, přičemž bylo očekáváno o 60 tisíc více. Poněkud šokující může pro někoho být zjištění, že v lednu byla míra využití výrobních kapacit ve Spojených státech jen 72 %.

Je evidentní, že americká ekonomika operuje výrazně pod svým potenciálem. Tomu odpovídá i to, že lednová průmyslová výroba v této zemi poklesla oproti prosinci o 1,8 %. Očekáván byl ve středu projev šéfa FED Bernankeho, který mnohé možná zklamal, protože se nevyjádřil v tom směru, že by byly bezprostředně v plánu další vstupy státu do ohrožených finančních institucí. Na druhou stranu to ani nepopřel.

Ve čtvrtek se ukázalo, že by to s deflací v USA nemuselo být tak horké, protože lednový index cen výrobců (PPI), který je předstihovým ukazatelem před CPI, se meziměsíčně zvyšoval o 0,8 %, což je o dost více, než předjímali analytici. Obdobné se dá říci o českém lednovém PPI, které se meziměsíčně zvyšoval o 1,1 %.

V novém týdnu přibylo v USA dalších 627 tisíc osob, které zažádaly o podporu v nezaměstnanosti. Jednalo se o trochu horší výsledek oproti očekávání. Špatnou situaci některých zemí EU, které budou možná mít v budoucnu problémy s obsluhou svých dluhů, částečně uklidnil německý ministr financí, který se nechal slyšet, že v případě potřeby je Německo připraveno pomoci.

První půlka pátku byla ve znamení samých negativních zpráv, když na řadě bylo zveřejnění únorových indexů nákupních manažerů (PMI) v Německu, Francii a za celou eurozónu, a to jak za služby, tak za výrobní sektor. 5 ze 6 těchto čísel bylo horších než v lednu a všech 6 bylo pod očekáváním trhů, a to zejména u sektoru služeb.

Jediný údaj, který v pátek dopoledne potěšil, byly britské maloobchodní lednové tržby, které se oproti prosinci mírně zlepšily. V pátek odpoledne bylo na řadě ještě zveřejnění lednového CPI v USA, což je očekávaná událost, nicméně nastala až po napsání tohoto článku.

Naprostý výprodej ve střední a východní Evropě

V pondělí se v USA na akciových trzích neobchodovalo kvůli svátku, takže pozornost se přenesla na evropské dění. Obchodní seance byla ve znamení výprodejů zejména u pojišťovacích společností, ale i u bank. Německý index DAX si odečetl 1 %.

V Praze oslabovaly také především finanční tituly, když nejhůře postižená Erste Bank si odepsala skoro 7 %. Celkově byl index PX ve ztrátě cca 3,5 %.To ovšem nebylo zdaleka nic proti tomu, co nastalo v úterý.

Agentura Moody`s oznámila, že zvažuje snížení ratingů bank, které mají expozici na střední a východní Evropu. To odstartovalo vlnu gigantických výprodejů finančních titulů. Např. Société Générale přišla o téměř 10 % své hodnoty, banka Lloyds o téměř 9 % apod.

Tento faktor se v ČR ještě zkombinoval s negativním sentimentem vůči regionu střední a východní Evropy díky depreciaci měn v této oblasti, což vedlo k masivní likvidaci akciových portfolií v ČR, kde akcie Erste Bank oslabily o téměř 15 %, akcie Komerční banky o zhruba 13 % a akcie VIG o 15 %. O tolik procent poklesly i akcie Orca, protože se objevily zprávy, že jeho vedení houfně opouští společnost.

Kromě Zentivy ovšem pokles kurzu zaznamenaly všechny akcie obsažené v indexu PX. Tem sám si odepsal 6,8 %. Je nutné ještě podotknout, že to vše se dělo za velmi dobré likvidity, takže odliv kapitálu nelze brát na lehkou váhu.

Negativní nálada se přelila i do USA, kde index Dow Jones Industrial Average zaznamenal pokles o 3,8 %.

Středa byla na kapitálových trzích v USA a západní Evropě ve znamení uklidnění, tamní indexy si zhruba držely svou úroveň.

Střední a východní Evropa se však stále nacházely v bouři. Index PX poztrácel 3,5 % své hodnoty, ovšem jen díky tomu, že ČEZ mírně rostl, jinak všechny společnosti se nacházely v záporu. Akcie VIG dokonce o 21 %. 5 % dokonce umazala ze své hodnoty i Telefónica, jinak velmi defenzivní titul. Komerční banku neuchránilo od poklesu ani zveřejnění slušných výsledků za poslední kvartál předchozího roku.

Čtvrtek přichystal nedobrý den zejména pro technologické akcie jako Hewlett-Packard, Nokia apod. Naopak se dařilo potravinářským akciím typu Nestlé. Celkově americké akcie ztratily cca 1 %, západoevropské si pak mírně připsaly. Po předchozích výprodejích se vzpamatovaly akcie na BCPP a index PX přidal 4,5 %.

Páteční den pak byl ve znamení oslabování všech evropských burz homogenním způsobem okolo 3 %. Ve 13:00 ztrácely v Praze nejvíce akcie Orca a CME. Americká burza při psaní tohoto článku nebyla ještě otevřena.

Euro opět oslabuje, česká koruna během týdne dosáhla rekordně slabých úrovní

Společná evropská měna v reakci na možné problémy bank a na možné potíže se splácením dluhu některých evropských zemí depreciovala na páru s dolarem až pod hranici 1,26 EUR/USD, která byla realitou naposledy uprostřed listopadu.

V druhé polovině týdne se po špatných amerických makro datech euro trochu vyhouplo zpět, ovšem v pátek již zase depreciovalo a nacházelo se po poledni okolo úrovně 1,265 EUR/USD.

V první půlce týdne bylo možno zaznamenat velká oslabení měn ve střední a východní Evropě. Investoři jsou totiž vůči tomuto regionu negativně naladěni, protože má vysoký podíl exportu na HDP, a může tak být celosvětovým poklesem poptávky velmi poškozen.

Česká měna na páru s eurem depreciovala v úterý až na 29,7 EUR/CZK. Později se však měny v regionu po prohlášeních o možné intervenci státu vzchopily. V páteční poledne se koruna obchodovala kolem 29 EUR/CZK a 23 USD/CZK.

Ropa klesá

Ceny černého zlata během týdne klesaly s výjimkou středy. K růstu jim nepomohl ani úbytek amerických ropných zásob. Důvod je jasný, nabídka ropy je poměrně stálá, zatímco poptávka po ropě kvůli utlumené průmyslové výrobě značně klesá.

V pátek ve 14:00 se futures kontrakt s dodáním v březnu na severomořskou ropu brent prodával okolo 40,4 USD za barel a stejný kontrakt pro lehkou americkou ropu za zhruba 38,5 USD za barel.

Rozdíly mezi brentem a WTI jsou tedy opět v normálu. Stále trvá stav super contango, kdy je výhodné ropu fyzicky koupit na spotovém trhu, na termínovém trhu ji prodat a uskladnit ji.