Týden na trzích: ze stress testů vyšly americké banky vcelku dobře

Akcie prolamují několikaměsíční maxima

První den v týdnu pomohlo čínské výrobní PMI přes 50 bodů akciím zpracovatelských a těžařských společností. Dvouciferné zisky si tak připsala např. společnost Arcelor Mittal. Dařilo se ale i akciím Fiatu. Na pražské burze rostly zejména akcie Erste Bank, což v poslední době snad již není třeba ani dodávat. Celkově skončil index PX v plusu skoro o 3 %. Domácí pozitivní makro data zase pomohla indexu Dow Jones Industrial Average ke stejným ziskům jako tomu českému. Západoevropské burzy byly však z důvodu svátků většinou zavřeny.



V úterý se vrátila k obchodování britská burza, kde na pondělní růst těžařských společností v USA navázaly i ty místní. Velmi se dařilo i akciím banky Standard Chartered, která oznámila rekordní zisky. Na veřejnost však pronikly zvěsti, že deset z devatenácti amerických bank postupujících stress test bude potřebovat navýšit kapitál. Americká a západoevropské burzy (kromě londýnské) tak skončily v mírném minusu. Naopak pražská burza si připsala téměř 4 % po růstu stálice poslední doby Erste a dvouciferném růstu akcií NWR. Ty reagovaly na zvýšené doporučení pro těžařský sektor bankou Goldman Sachs a na růst cen uhlí.



Zprávy o výsledcích zátěžových testů vnímali investoři jako velmi pozitivní, a tak akcie velkých bank často rostly o mnoho procent. To pomohlo americkému indexu Dow Jones Industrial Average k růstu o 1,2 %. V Praze ze stejných důvodů jako v úterý raketově stoupaly akcie NWR, které si připsaly 22 %. Rostoucích titulů ale byla velká většina. Index PX si tak polepšil skoro o 2 %. Západoevropské burzy dopadly v průměru stejně jako ta americká.



Ve čtvrtek navázali obchodníci na předešlý růst. Akcie NWR zřejmě díky pokračujícímu nákupu jediným velkým kupcem rostly dvouciferně. Akcie Komerční banky podle předpokladů nijak výrazně nereagovaly na velmi dobré výsledky banky v prvním kvartálu, které byly zveřejněny před otevřením burzy. Index PX si krátce po poledni připisoval skoro 4 %. Západoevropské burzy získávaly ve stejnou dobu většinou zhruba 2 %. Americká burza byla otevřena až po napsání tohoto článku.

Centrální banky rozhodly o sazbách podle očekávání

Pondělí přineslo z makro dat např. německé březnové maloobchodní tržby, které meziměsíčně klesly o 1 %, čímž zklamaly investory. Ve stejný den se nechal člen Bankovní rady Evropské centrální banky Weber slyšet, že Německo se nezotaví dříve než na konci příštího roku. Kdyby tomu tak bylo, tak by to pro české HDP v tomto roce bylo velmi špatné, protože Německo je hlavním odbytištěm našeho exportního zboží. Druhou zprávou z reálné ekonomiky byl počet prodaných, již jednou vlastněných domů ve Spojených státech za březen, který vzrostl meziměsíčně o více než 3 %.



Druhý den byl publikován velmi potěšující údaj, a to dubnový index nákupních manažerů (PMI) v USA pro nevýrobní sektor. Index vzrostl skoro o 3 body, a i když je pořád v pásmu kontrakce sektoru, tak naznačuje, že ve druhém kvartálu by americká ekonomika mohla vykázat mnohem menší pokles produktu než dosud. Dalším market moverem byl projev šéfa americké centrální banky Bernankeho, který potvrdil, co jsem napsal v předchozí větě, a sice, že tamní ekonomika by se mohla zotavovat již tento rok.



Uprostřed týdne spatřil světlo světa dubnový index nákupních manažerů za sektor služeb a obdobně jako v USA se zvýšil skoro až na 49 bodů, čímž predikuje, že britský sektor služeb se již bude smršťovat jen minimálně. Pozitivní zprávou s největším dopadem ale bylo publikování amerického ADP reportu o počtu ztracených míst v soukromém sektoru za duben. Bylo jich jen 491 tisíc, což předčilo očekávání i toho největšího optimisty. Za zmínku stojí, že Evropským parlamentem prošlo zpřísnění regulace bank.



Před naším státním svátkem byl v německých zemích zveřejněn stav březnových továrních objednávek, které oproti únoru vzrostly o 3,3 %. Daleko závažnější však bylo rozhodování Evropské centrální banky, Bank of England a České národní banky o nastavení klíčových úrokových sazeb. Ve všech třech případech se stalo předpovídané, a to že Bank of England sazby zachovala, ČNB a ECB je snížily o čtvrt procentního bodu. Všechny tři níže zmíněné události nastaly až po napsání tohoto článku, avšak mohly ovlivnit trhy.



Zaprvé bylo také zveřejněno tradiční číslo z USA - počet osob žádajících v novém týdnu o podporu v nezaměstnanosti. Z USA také měly přijít oficiální výsledky stress testů, o kterých si ovšem cvrlikali i vrabci na střeše, takže neměly potenciál příliš ovlivnit obchodování. Zatřetí byl také plánován projev šéfa americké centrální banky FED Bena Bernankeho.

FOREX ve znamení bočních trendů

Na páru amerického dolaru a společné evropské měny jsme mohli v pondělí sledovat depreciaci dolaru, kterému tradičně nesvědčilo pokračování nákupů na akciových trzích. Později během týdne však dolar dokázal přes pokračující pozitivní sentiment smazat své ztráty. Dolar tak znovu potvrdil, že ochota obchodníků k jeho dalšímu prodeji není ani s růstem světových akcií neomezená, což je výsledkem očekávaného zotavení americké ekonomiky, které by mělo přijít výrazně dříve než v případě zemí evropské šestnáctky. Ve čtvrtek ve 13:00 se kurz pohyboval okolo 1,33 EUR/USD.



V pondělí česká koruna oproti euru i americkému dolaru posilovala, avšak díky tomu, že v Londýně se neobchodovalo, se tak dělo za malých objemů a pohyb to byl spíše nevýrazný, čemuž pomohla i stabilní situace české výnosové křivky. Později v týdnu koruna vrátila své zisky i díky narůstajícím spekulacím, že ČNB ve čtvrtek sníží úrokové sazby. Ve čtvrtek se však koruna začala své depreciaci bránit a prudce posilovala. Celkově se však dá říci, že naše měna se proti euru i dolaru pohybovala spíše v bočním trendu. Ve čtvrtek ve 13:00 se kurzy pohybovaly okolo 26,5 EUR/CZK a 20 USD/CZK.