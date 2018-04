Týden u moře už za čtyři tisíce

Zájezd na poslední chvíli můžete hledat v novinách nebo obejít kamenné pobočky, ale nejlepším pomocníkem je internet. Právě tady najdete největší a nejaktuálnější nabídku zájezdů last minute.

Zájezdy přes internet nabízejí nejen cestovní kanceláře, ale i řada cestovních agentur, které jejich prodej zprostředkovávají (viz Kde hledat). Nabídka je aktualizována minimálně jednou denně, ale například u Čedoku dokonce každou hodinu.

Jestli je vám jedno, s kterou cestovkou na dovolenou vyrazíte, je výhodnější zájezd hledat přes cestovní agentury. Na jednom místě totiž najdete nabídku hned několika desítek, nebo dokonce stovek cestovních kanceláří, což platí nejen pro internet, ale i pobočky.

Najít zájezd podle vašich požadavků vám na stránkách usnadní filtry – vyhledávání můžete omezit nejrůznějšími kritérii, například maximální cenou, termínem nebo lokalitou. I tak se připravte na to, že vyhledat ten správný zájezd může chvíli trvat. Jestli na to nemáte čas nebo nervy, nechte si nabídku zájezdů, které vás zajímají, zasílat do své e-mailové schránky.

Jak objednat přes internet

Přes internet si zájezd můžete nejen snadno a rychle najít, ale hned také objednat. Funguje to jednoduše. Vyberete si zájezd, vyplníte a odešlete objednávkový formulář – ten je až do podpisu cestovní smlouvy nezávazný. Potom vás kontaktuje zástupce cestovky nebo agentury, aby potvrdil vaši rezervaci. Cestovní smlouvu spolu s pokyny týkající se placení vám cestovka zašle e-mailem, faxem nebo poštou. Smlouvu si před podpisem důkladně přečtěte – co je v ní uvedeno, je závazné.



Jaké last minute zájezdy pořídíte za 4000 korun Černá Hora, Sutomore

vlastní doprava, polopenze,hotel, 7 dní

Maďarsko, termální lázně

autobusem, bez jídla, apartmány, 10 dní

Chorvatsko, Severní Dalmácie

autobusem, bez jídla, apartmány, 8 dní

Francie, Azurové pobřeží

vlastní doprava, bez jídla,hotel***, 5 dní za 5000 korun Bulharsko, Slunečné pobřeží

vlastní doprava, snídaně,hotel***, 10 dní

Chorvatsko, Baška Voda

autobusem, bez jídla,penzion, 10 dní

Slovensko, Trenčianské Teplice

autobusem, polopenze, hotel, 8 dní

Řecko, Chalkidiki

autobusem, bez jídla, kemp, 14 dní za 7000 korun Malta (jazykový kurz)

vlastní doprava, bez jídla, pokoj v rodině, 8 dní

Š panělsko, Costa Brava

vlastní doprava, polopenze,hotel***, 8 dní

Itálie (poznávací)

autobusem, snídaně, penzion, 7 dní

Řecko, Korfu

autobusem, bez jídla, studia, 13 dní za 10 000 korun Bulharsko, Nessebar

letecky, polopenze, hotel***, 11 dní

Tunisko, Nabeul

letecky, polopenze, hotel**, 10 dní

Litva, Estonsko, Lotyšsko

poznávací – autobusem, snídaně, hotel, 8 dní

Švýcarsko, Švýcarské Alpy

pobyt s výlety – autobusem, polopenze, hotel, 10 dní za 15 000 korun Řecko, Kréta

letecky, bez jídla, hotel***, 8 dní

Turecko, Alanya

letecky, polopenze, hotel***, 12 dnů

Egypt, Hurgada

letecky, all inclusive, hotel***, 15 dní

Kypr, Protaras

letecky, polopenze, hotel****, 8 dní za 20 000 korun Dominikánská republika, Bayahibe

letecky, all inclusive, hotel****, 12 dnů

Spojené Arabské emiráty, Ras Al Khaiman

letecky, polopenze, hotel****, 8 dnů

Madeira (pobyt s výlety)

letecky a autem, bez jídla,penzion, 8 dní

Tunisko, Monastir

letecky, all inclusive, hotel****, 15 dní za 25 000 korun Malta, Marfa/Mellieha

letecky, snídaně, hotel****, 12 dní

Portugalsko, Azorské Ostrovy

letecky, snídaně, hotel***, 8 dní

Řecko, Atény

letecky, all inclusive, hotel***, 13 dní

Španělsko, Mallorca

letecky, all inclusive, hotel****, 10 dní

Poznámka: ceny jsou konečné včetně povinných příplatků.

Zdroj: nabídky cestovních kanceláří na internetu k 24. 7. 2007

Pozor na ceny

Dejte pozor na to, že inzerovaná cena zájezdu nemusí být konečná. Platí to hlavně u leteckých zájezdů, ke kterým jsou účtovány povinné příplatky. Například 12 dní na Krétě letecky bez jídla cestovka inzeruje za 4990 korun. K této částce si však musíte připočítat 1990 korun za letištní a bezpečnostní taxu, 1190 korun za palivový příplatek a 468 korun za povinné pojištění. Celkem tak zaplatíte 8638 korun, což je o 42 procent víc než původní cena zájezdu. Věnujte proto pozornost informacím v předběžné kalkulaci, případně se na konečnou cenu zájezdu neváhejte zeptat zástupce cestovky či agentury

JAK NEJVÍC UŠETŘIT

Zájezd kupte až na letišti

Zkontrolujte pojištění

Neméně důležité je také ověřit si, že cestovní kancelář, se kterou na dovolenou pojedete, je pojištěna proti úpadku. Zájezdy totiž organizují nejen cestovní kanceláře, pro které je pojištění ze zákona povinné, ale například i oborové organizace nebo podniky, které pojištěny být nemusí.

Na last minute příliš nespoléhejte, pokud chcete dovolenou strávit aktivně. V nabídce zájezdů převažují rekreační pobyty, poznávací nebo například jazykové zájezdy jsou spíš výjimkou.