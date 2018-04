Tykání může být výhodou i problémem

Šéfové by vůbec měli být obezřetní při výběru spolupracovníků, se kterými si začnou tykat. Může pro ně být pak obtížnější jim vytýkat chyby či snížit prémie.

V praxi ale velmi často nastává jiný model. Kolega spolupracovník, se kterým si všichni tykali, se stane naráz šéfem. Určitě by působilo hloupě, kdyby se svým povýšením na tykání zapomněl a požadoval, aby mu den ze dne začali všichni podřízení vykat.

V některých případech je však vhodné na tykání při oficiálních příležitostech jako jsou třeba jednání s obchodními partnery zapomenout a šéfovi na nich vykat. Podle zásad slušného chování platí, že by měli tykání nabízet starší mladším a ženy mužům.

Máte-li však delší praxi a lidé vás také více berou, budou možná čekat, že s tykáním přijdete právě vy. Zvlášť když patříte mezi komunikativní typy lidí. Šéfovi však tykání raději nenabízejte. Ani když jste starší. Možná by na ně stejně nepřistoupil, protože dává přednost vykání právě proto, že se bojí o svou autoritu.

Určitě narazíte na spolupracovníky, kteří vám začnou tykat sami od sebe a tak nějak automaticky. Pokud vám to vyhovuje, začněte tykat i vy jim. Ale někdy můžete zjistit, že to je jen způsob, jak vás dostat do podřízeného postavení.

Kolega začne tykáním, pak vám bude přidělovat práci, i když není váš nadřízený, a posílat vás pro svačinu. V takovém případě je na místě se ohradit a slušně ho požádat o vykání.

Největší roli by při vašem rozhodování, zda si s někým tykat nebo ne, mělo hrát to, jaké jsou na vašem pracovišti vztahy. Pokud si s kolegy dobře rozumíte, pravděpodobně váš návrh na tykání přivítají. Pokud je to naopak, určitě jim netykejte.