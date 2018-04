Tykání někdy může vzbudit rozpaky

Určitě jste zažili v zaměstnání okamžik, kdy jste si mysleli, že nastala vhodná chvíle pro to, abyste si začali se svým kolegou tykat. Pro ty, kteří jsou otevřenější, komunikativnější, není problém navázat vztahy rychleji než pro lidi uzavřenější. A tak zatímco někteří neváhají ani vteřinu a nehledě na věk vám nabídnou tykání často už při příchodu do zaměstnání, ti váhavější si s vámi mohou vykat i několik let. Vykání může mít i jiný důvod než věkový rozdíl nebo vztah nadřízený-podřízený. Je to i projev určité úcty k druhé osobě.

Kdy začít s tykáním?

Pocit, že nastal čas, by měly mít obě strany. „Často přijde nabídka na tykání neočekávaně. Bylo by netaktní nabídku demonstrativně odmítnout (,s vámi si tykat nebudu‘), a tak budeme dál dotyčnému vykat nebo se budeme vyhýbat jasnému oslovení,“ říká znalec v oboru etikety Ladislav Špaček.

Může se stát, že si s dotyčným nechcete tykat, protože jde o nadřízeného nebo je to na vás brzy.

Víte, komu tykat?

Oslovujete se křestními jmény?

Jak zareagovat? „Pak můžeme klidně říct: Nezlobte se, já bych raději zůstal u vykání,“ dodává Špaček. Dotyčný by se neměl kvůli tomu urazit nebo se od té chvíle k vám chovat nevhodně.

V mnoha zemích se považuje tykání za důvěrnější formu komunikace. Stejně tak je tomu v Česku. Proto není dobré začínat s tykáním ihned. V některých firmách je běžné, že se lidé vzájemně oslovují křestními jmény a přitom si vykají. Nebo přecházejí v okamžité tykání. Tento způsob bývá častý v mezinárodních firmách. Rozhodně bychom měli při nástupu do zaměstnání nejprve vypozorovat, jaké mají kolegové mezi sebou vztahy, a přizpůsobit se.

Tykání neznamená ztrátu autority

Mnoho nadřízených zastává názor, že není vhodné si se svými podřízenými tykat, například proto, že se chyby v tomto případě vytýkají hůře. „Myslím si, že se nadřízená osoba na pracovišti nemusí nijak obávat, že ztratí autoritu, když svým podřízeným nabídne tykání. Bylo by špatné, kdyby autorita vedoucího pracovníka záležela jen na vykání a tykání,“ hovoří o svých zkušenostech Vladimír Matějka, šéf stavební firmy Sora.

Při vykání můžeme své kolegy či nadřízené oslovovat nejen jménem, příjmením, ale i titulem nebo hodností. Tedy: „pane předsedo Zmatlíku“ nebo „paní doktorko Novotná“ či jen „pane předsedo“ nebo „paní doktorko“.

Mnoho lidí se vám během prvního setkání představí titulem nebo funkcí. Tím je jasně dáno, že by bylo vhodné, abyste je takto oslovovali. „Zvláště opatrní bychom měli být při oslovování starší, rakouské generace, která si potrpí na oslovení plným titulem, například ,pane diplomovaný inženýre‘, což našemu uchu zní poněkud zvláštně,“ shrnuje své zkušenosti Vítězslav Hálek, manažer nábytkového studia Aplha Dream.

Nabízíte raději tykání mimo pracoviště?

Pravidla k nabídnutí tykání jsou jednoduchá. Většinou nabízí tykání starší mladšímu, nadřízený podřízenému nebo žena muži. „Tykání sice navrhuje společensky významnější osoba, ale s jednou výjimkou: tykání na pracovišti je jen v rukou šéfa, byť je mladší a muž,“ říká Ladislav Špaček. „Často se stává, že na bujarém večírku si s kolegou začneme tykat a ráno v kanceláři mu opět suše vykáme. Stáváme se tím nespolehlivými a nepříjemnými společníky. Stejně dopadneme, budeme-li žádat kolegu, aby nám v soukromí tykal, ale před spolupracovníky v práci vykal,“ dodává Špaček.

Stejná pravidla pro podávání ruky

Nabídne-li nám nadřízený, starší osoba nebo žena tykání, vyčkejme také, až nám oni jako první podají ruku. Při podávání ruky, kde platí stejná pravidla jako pro nabízení tykání, se dívejte dotyčnému do očí. Pokud se vzájemně vidíte poprvé, představte se sami, pokud tak neučinila třetí osoba, mile se usmějte a dodejte pár slov. A nezapomeňte: to, že si s někým tykáme, ještě neznamená, že s ním budeme hovořit žoviálně, vulgárně nebo mu můžeme nadávat. Berme tykání jako projev důvěry, přátelství, toho, že si nás druzí váží.

Tykat, nebo vykat?