Tykání šéfovi nenabízejte

Pověst nevychovance vám může pošramotit kariéru. Zvlášť závisí-li na stycích s lidmi. Koho pustit dříve do dveří a kdo má zdravit první? Ať jste sebelepší profík ve svém oboru, tohle byste měli vědět.



Co se považuje za vybrané chování ve společnosti, nemusí být zdvořilostí v práci. Pokud se třeba na koncertu seznámí žena s mužem, je to ona, kdo mu ze sympatií u sklenky navrhne tykání. Stejně tak to funguje mezi kolegy na rovnocenných pozicích. Ale jde-li o šéfa, musí si žena podobné vyjádření přízně odpustit a počkat, až jí tykání nabídne sám. "Tykání zásadně navrhuje nadřízený, on určuje vztahy ke své osobě," upozorňuje Ladislav Špaček, průvodce televizního seriálu o slušném chování.

Pánové zdraví první

Podle Špačka však šéfova autorita rozhodně neutrpí, bude-li se k lidem chovat galantně. Naopak, svědčí to o jeho úrovni a úctě k nim. Mladší šéf proto nedělá chybu, když jako první zdraví výrazně starší spolupracovníky, ženy i muže. Stejně tak může nadřízený zdravit ženu podřízenou, bez ohledu na věkové rozdíly mezi nimi (ovšem od mladé podřízené se očekává, že výrazně staršího šéfa pozdraví jako první). Složitá pravidla o prvenství pozdravu lze shrnout jednoduše: první zdraví zdvořilejší nebo příchozí. Pokud někoho potkáváte ve firmě častěji za den a nevíte, zda jste se již zdravili, je lepší si popřát dobrého dne třeba i několikrát než nepozdravit vůbec.



Při setkání či představování si pracovníci podávají ruce. Jde-li o kolegy, první je představena žena, první také nabízí ruku. "Když pan prezident Havel navštívil jistý podnik, mladý manažer se k němu s úsměvem hnal a už z dálky podával ruku k pozdravu. Je to stejná chyba, jako by takto zdravil svého nadřízeného," vzpomíná Ladislav Špaček na situaci, kdy byl mluvčím prezidenta Václava Havla. "Dokonce i žena musí počkat, až jí nadřízený nabídne ruku k podání," dodává.

Proboha, ženská, dovolíte?

Nedodržovat pravidla slušného chování je stejný trapas jako nezaznamenat, že se k vám někdo zdvořile chová. "Jedna z našich asistentek s plnou náručí pošty směřovala ke dveřím sekretariátu. Tak jsem přispěchal, abych jí je otevřel. Avšak po mém upozornění - Dovolíte - zrychlila krok, jako by u nich chtěla být za každou cenu první," vypráví ostravský podnikatel Zdeněk Nešvara. "Natáhl jsem se přes ni ke klice a už už jsem viděl poštu rozsypanou kolem. Jen jsem se vzmohl na větu - Proboha, ženská, dovolíte - a dveře ještě stihl otevřít," směje se.



Rozpačité strkání přede dveřmi lze omezit tím, že je-li muž galantní, dámy si dveře prostě nechají otevřít. I když je šéf zve na kobereček, aby jim zaspílal, do místnosti vcházejí jako první.

Proti hulvátství se ohraďte

Nejeden pracovník si ve stresu, když se mu něco nedaří, jadrně zanadává. A často bohužel bez ohledu na to, jak jeho neschopnost ovládat emoce vnímají ostatní. "Jsou lidé, kteří prostě zemitější výrazy používají. Je to součást jejich osobnosti, která se dá akceptovat - ale jen občas," říká Adéla Humlová, ředitelka poradenské firmy Axios.

"Myslím si, že když člověk častěji přitvrzuje ve výrazech a hlasitosti, nemusí se to každému líbit. Proti hulvátství je lepší se ohradit, jinak se to bude stupňovat," dodává.



Chová-li se někdo jako hulvát, pak ohledy opravdu nejsou na místě. Za chvíli by totiž na vás mohl štípat dříví.



Z ásady slušnosti v práci



1. Tykání nabízí šéf.

2. Mezi kolegy navrhují tykání ženy.

3. Ženu pouštějí do dveří muži, mladší člověk výrazně staršího.

4. Muži obvykle zdraví jako první.

5. Ruku k pozdravu nabízí šéf, bývá jako první představován.



C hováte se k sobě v práci slušně?

Ano, jsme k sobě zdvořilí 74 %

Ne, u nás mají volnou ruku hrubiáni 14 %

Občas musím o zdvořilé jednání žádat 4 %

Ve stresu na slušnost mohu i zapomenout 8 %

Zdroj: www.prace.cz