Tým: hospoda, či skauti?

V některých firmách je pracovní prostředí velmi neformální, jinde je "neformální" za každou cenu, další podnik sází na přísné předpisy, tabulky a funkce. Nedá se rozsoudit, co je správně. Každá "firemní kultura", jak atmosféře a pravidlům v týmu říkají personalisté, však od zaměstnanců vyžaduje jiné chování. V lehce nadsazené typologii pěti firem zkuste najít tu svoji. A přečtěte si, jak se s jejími nástrahami co nejlépe vypořádat.

Tělocvična

V tomhle týmu jsou si všichni "rovni" a plošně si tykají. Odpovídá to i jejich věku, na který se uplatňují podobná měřítka jako u vrcholových sportovců. Šéf si při práci možná ještě dodělává školu a na svůj mladý dynamický tým je náležitě hrdý. Ten si vytváří vlastní termíny a průpovídky, jimž nezasvěcené okolí nerozumí. I u běžných výrazů má přednost jejich anglicky znějící podoba. Volný čas tráví kolegové společně, skákají v tandemu padákem a pořádají netradiční večírky.

Jak přežít

Zkroťte svou ambici vybírat si kamarády podle sympatií. Nově vám musí být sympatické vše, co podporuje týmového ducha a nadšení pro firmu. Kolegy či šéfa kritizujte výhradně se širokým úsměvem a nikdy neprotestujte tím, že se odmítnete účastnit firemního tenisu či výletu do New Yorku.

Skautský oddíl

Do práce přijdete v kroji a na nástěnce najdete heslo dne. Za každý úspěch dostanete bod, za každý přešlap černou tečku. Tento tým může navenek připomínat Tělocvičnu - také zde se tyká i vedoucímu. Namísto fotbalu vás však čeká překážková dráha. Za pasem budete mít šátek, a kdo se ho zmocní, vezme vám "život". Kolegové mezi sebou soupeří, aby si udrželi motivaci k vysokým výkonům. Jejich volný čas organizuje zaměstnavatel. Firemní slovník nevzniká spontánně, ale dostanete ho vypsaný na křídovém papíře.

Jak přežít

Vyvarujte se toho, abyste podniková pravidla analyzovali rozumem. Jsou pravděpodobně léty prověřená a vymyšlená tak, aby vyhovovala zaměstnancům na pobočkách od Tokia po Moskvu. Pokud si nechcete zkomplikovat kariéru, neplánujte si příliš pestrý rodinný život. Koníčky si vybírejte z nabídky ve firemním katalogu.

Rodina

Tým nemá pevně daná pravidla. Šéf a jeho zástupce se všeobecně respektují, ale běh věcí je spíše chaotický. S Tělocvičnou spojuje Rodinu neformální prostředí, rozdíl je v tom, že tady jsou zastoupeny všechny věkové kategorie a nechybí zde respekt ke starším a zkušenějším. Neexistuje žádný osobitý slovník, který by pracovníky různého postavení a generací spojoval. Pracovníci starší generace "střeží", aby se nemluvilo zbytečně anglicky a nezaváděly se moderní personalistické trendy, které nemají v českém prostředí tradici.

Jak přežít

Respektujte "rodiče". Klidně s nimi živě diskutujte, ale jejich konečné slovo poslechněte. Pokud potřebujete k práci pevný program a řád, vytvořte si jej sami, ale nesnažte se jej zavádět mezi ostatními. Tým typu Rodina nemůže fungovat podle nalinkovaného harmonogramu, jeho předností jsou právě osobní vazby. V rámci dobrých vztahů nezapomeňte alespoň jednou týdně poobědvat i s neoblíbenou tchyní.

Putyka

Tuhle firmu založila parta kamarádů kolem počítačů, internetu a podobných oborů. Pravděpodobně ještě při škole a spontánně tak navázali na studentská léta. Práci berou jako dobrou zábavu, která jim slušně vynáší. Nemají pevně stanovenou pracovní dobu, do kanceláře chodí kolem poledne, jak jim to dovolí následky včerejší oslavy čehokoli. Někteří členové týmu spolu bydlí v jednom bytě (zpravidla mnohem menším, než by odpovídalo počtu jeho nájemníků). Vzhledem k jejich životnímu stylu je to praktičtější.

Jak přežít

Na rozdíl od týmu typu Tělocvična zde nelze nikomu radit, aby slevil z výběru svých přátel. Existuje jediné správné doporučení: Pokud vám vadí po probuzení zjistit, že si kolega v noci ustlal ve vaší vaně, běžte si hledat jinou práci. Nebo doufejte, že jednou se vaši kolegové budou chovat jako dospělí.

Školní třída

Jako ve škole si připadají zaměstnanci firem, jež si příliš zakládají na odstupu mezi šéfy a podřízenými. Generální ředitel je „bůh“, jehož desatero je nedotknutelné, ale kterého prakticky nikdo nikdy neviděl. Ostatní šéfové vyžadují formální přístup, respekt a případné náměty přijímají jen v písemné podobě. Pracovní doba se počítá na minuty a každá absence musí být včas oznámena a řádně vysvětlena. Pracovat na jedničku je samozřejmost. Bonusy neexistují a za každé pochybení vám naopak strhávají peníze.

Jak přežít

Choďte včas, seďte, kde máte sedět, o slovo se hlaste a dodržujte pravidla. Měnit je můžete až ve chvíli, kdy se svou příkladnou kázní a pílí vypracujete na manažerský post.