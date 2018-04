Podnikavec, realista, kreativec, jaký typ pracovníka jste? Zkuste test

Různé druhy osobností a profilů lidí se odrážejí na jejich pracovních návycích, stylu práce a přístupu k povinnostem. „Proto je pro nás při výběru vhodného uchazeče důležité zjistit o daném kandidátovi co nejvíce,“ říká Dan Tabery z personálně poradenské společnosti McROY Czech.

Podle něj řada náborářů vychází z typologie uznávaného psychologa Johna L. Hollanda, který rozděluje lidi do šesti typů, přičemž každý typ se hodí na určitý druh práce. Zjistěte, zda jste se neminuli povoláním a na závěr si udělejte test.

Podnikavý typ Ideální obchodník, reprezentant firmy

Umí ovlivňovat, přesvědčovat. Pokud tedy firma hledá někoho na pozici obchodníka nebo reprezentanta, personální agentury se zaměřují na vyhledání podnikavce. „Hollandův model osobnosti napovídá, že by se mělo jednat o typ člověka orientovaného na lidské vztahy. Měl by být ambiciózní, sebevědomý, energický. Ideální kandidát preferuje činnosti vyžadující vysokou míru argumentace, aby se prosadil v silném konkurenčním prostředí,“ vysvětluje Dan Tabery.

Podnikavé osoby mají rády dobrodružství. Spoléhají spíše na sebe, chápou se jako vysoce asertivní a dominantní osoby, které se ovšem občas v jisté míře nevyhnou ukvapenosti a impulsivnímu jednání. Kromě obchodníků a reprezentantů se tito lidé hodí na práci manažerů, obchodních právníků, pojišťovacích agentů, soudců, obhájců.

Realistický typ Do výroby s ním

Jsou pro ně vhodné pohybové, manuální, technické činnosti, práce s předměty, stroji, ale i rostlinami a zvířaty. „Realistické typy zaměstnanců hledáme do výroby, do oborů ve strojírenství a stavebnictví. Jsou zaměření na přesnost, výdrž, umí pracovat s materiály. Naopak práce s lidmi a myšlenkami jim příliš nevyhovují. Tito lidé jsou praktičtí a spíše uzavření,“ říká Dan Tabery.

Jsou také aktivní, stabilní a hodně sportovně založení. Možná jsou trochu společensky neobratní, málomluvní, s tendencí k introverzi. Když už komunikují, tak přímo a bez obalu. Ideální jsou pro pozice elektromechanik, strojní mechanik, veterinář, zedník, instalatér, tesař, truhlář, kuchař, mistr praktického výcviku.

Konvenční typ Administrativa, to je jeho

Pro obsazení pozice v administrativě, například mzdové účetní, sekretářky, potřebují personalisté najít uchazeče „konvenčního“. Jedná se o člověka vysoce výkonného, pečlivého, svědomitého a praktického. „O člověka, kterému nevadí sezení na jednom místě a který je mimořádně efektivní, když cítí, že má odpovědnost za čísla a data,“ dodává Dan Tabery z McROY Czech. Konvenční typ podle něj umí dobře zpracovávat informace a má rád jasně nastavené pracovní postupy. Není moc přizpůsobivý, nepřichází se spontánními řešeními a rád pracuje v týmu.

Jsou to praktičtí lidé, kteří jsou ale v sociální oblasti spíše defenzivně ladění. Sami o sobě říkají, že jsou zodpovědní a výkonní. Sedí jim práce sekretářky, bankovní úřednice, mzdové účetní, archivářky, matrikářky, bezpečnostního technika, správce sítě, pokladníka.

Investigativní typ Chce pracovat na počítači

Když personalista obsazuje IT pozice, vybírá spíše investigativní typ uchazeče, jenž dává přednost činnostem analytickým a intelektuálním. Hledá se člověk se zaměřením na vědu a výzkum, se strukturovaným pracovním prostředím, pevně danou metodikou, bez tendencí vyhledávání vedoucích rolí a sociální závislosti.

Investigativní typy baví matematika a přírodověda. Preferují spíše logický způsob řešení problémů abstraktní povahy. Sociálně se vyznačují opatrným a uvážlivým jednáním, v sociálních vztazích jsou nezávislí, spíše introvertně orientovaní. Stále se vzdělávají, učí se novým věcem, zdokonalují se, postrádají však často schopnost vést a strhnout ostatní. Jaké pozice se pro ně hodí? Biolog, chemik, systémový analytik, programátor, laboratorní asistent, lékárník, chirurg.

Kreativní typ Služby, marketing, obchod

Využívá intuice, imaginace, kreativity. Uplatní se dobře ve službách, marketingu a obchodu. „Jsou to lidé originální, emocionální, nestálí a dynamičtí, idealisté i lajdáci. Výhodou může být vysoká míra otevřenosti a expresivity. V tvůrčím prostředí jsou nepostradatelnými členy týmu,“ uvádí Dan Tabery.

Pro osoby s uměleckou osobností je typické originální, intuitivní myšlení. Mají fantazii. Hrají na hudební nástroje, komponují hudbu, píší knihy, kreslí, tancují, hrají. V práci chtějí vyjádřit své pocity, nálady, dojmy. Jsou ale nestálí a pociťují averzi k jakékoli konvenčnosti a konformitě. A nejsou moc praktičtí, trochu komplikovaní a nepořádní.

Typ sociál Rád pracuje pro klienty

Mezi poslední typy patří „sociálové“. Společenští, družní a laskaví extroverti většinou tíhnou k pracovním činnostem v oblastech medicíny, podpory klientské sekce, práci na helpdesku. „Vyhledávají prostředí, které by jim umožnilo pracovat mezi podobně orientovanými kolegy, jsou chápaví, prospěšní v sociálních vztazích na pracovišti,“ uzavírá Dan Tabery.

Rádi pečují, pomáhají ostatním lidem, jsou velmi empatičtí. Sdílejí problémy s ostatními lidmi a snaží se je řešit. Sami sebe hodnotí jako chápající, prospěšné a sociálně vřelé jedince. Ideální jsou pro ně místa učitelů, poradců, sociálních pracovníků, sociálních kurátorů, zdravotních sester.

Test osobnosti

Krátký test, který používají personalisté ze společnosti Trenkwalder, vám také ukáže, na jakou práci se hodíte. Stačí si k ruce vzít tužku a papír a zaznamenávat počet odpovědí a, b, c, d, e.

1. Jak byste charakterizovali svou manuální zručnost?

a) S touto činností nemám vůbec žádný problém.

b) Pokud mě daná činnost baví a mohu ji uskutečňovat podle sebe, tak dobře.

c) Není to žádná sláva, ale jde to.

d) Co to je manuální zručnost?

2. Co vy a dodržování termínů?

a) Termíny jsou pro mne velmi podstatné.

b) Termíny nemám rád, ve své práci potřebuji volnost.

c) Termíny dodržuji ve skupinových projektech

d) Termíny dodržuji v podstatných záležitostech, např. sjednaná schůzka

3. Jak by vás popsali vaši přátelé?

a) Kreativní osoba.

b) Inteligentní.

c) Komunikativní.

d) Manuálně zručný.

e) Empatický.

4. Do jaké skupiny lidí byste se nejraději zapojili?

a) Připojím se k menší skupince, kde budu poslouchat jejich názory.

b) Do větší a zábavnější, kde poznám plno nových lidí.

c) Nepřipojím se k nikomu, mám rád individuální práci.

d) Do skupinky, kde se živě diskutuje.

5. Jak nejraději trávíte svůj volný čas?

a) Ve své dílně nebo na zahradě.

b) Na kulturních akcích - divadlo, kino.

c) S dobrou knihou.

d) S partou přátel.

6. Do jaké míry vás vystihuje slovo „soutěživost“?

a) Spíše ano, musí to být pro mne zajímavé (do jisté míry).

b) Rozhodně ne, nesnáším soutěživost.

c) Rozhodně ano, kde mohu, tam se zapojím.

d) Spíše ne, tomuto prostředí se snažím vyhýbat.

7. Jaký byl váš nejoblíbenější předmět na základní škole?

a) Matematika, fyzika a chemie.

b) Společenské vědy.

c) Tělesná výchova.

d) Výtvarná výchova.

8. V čem se cítíte být silní?

a) Mou silnou stránkou je porozumění ostatním lidem.

b) V technických záležitostech, moderní technologie.

c) Ve věcech, kde mohu využít svou představivost.

d) Praktické záležitosti, nemám rád teorii.

e) Jsem silný v analýze dat.

9. Jak se stavíte k zadaným úkolům?

a) Beru je tak, jak jsou.

b) Snažím se pochopit okolní zákonitosti.

c) Snažím se, aby výsledek byl přínosný pro ostatní.

d) Snažím se jim vnuknout svou myšlenku.

e) Vždy je dotahuji do zdárného konce.

10. Které ze slov vás nejvíce vystihuje?

a) Touha po moci.

b) Iniciativa, aktivita.

c) Opatrnost, rozvážnost.

d) Logické uvažování.

e) Pasivita, odevzdanost

Výsledky:

Převaha odpovědí a: Manuálně technické pozice

Jste člověk, který má rád jasně definované úkoly, dokážete se přizpůsobit prostředí, ale jste rádi, pokud za sebou vidíte hmatatelné výsledky. Ideálními pozicemi jsou ekolog, elektrikář, modelář, technická podpora, konstruktér, strojní inženýr apod.

Převaha odpovědí b: Vědecko-výzkumné činnosti

Logická provázanost a teoretické poznatky jsou pro vás stěžejní, musíte vědět, jak věci fungují a proč tomu tak je. Ve své práci dokážete pracovat ve skupině, ale máte rádi spíše individuální práci. Ideální uplatnění naleznete na vědecké (akademické) půdě, v oblasti informačních technologií, programátoři, developeři apod.

Převaha odpovědí c: Umělecký typ osobnosti

Vyhledáváte činnosti, kde můžete projevit svou tvořivost. Dodržování konvencí, standardů a pravidel není nic pro vás. Vhodnými pozicemi jsou designér, grafik, marketingový pracovník apod.

Převaha odpovědí d: Sociální činnosti

Jste člověk, jehož cílem je pomáhat ostatním, disponujete schopností vnímat potřeby druhých, umíte se ptát, ale především naslouchat. Ideální uplatnění naleznete v sociální oblasti, ve službách a v oblasti personalistiky.

Specifická osobnost je = Podnikavý typ

Odpovědi: 1b, 2d, 3c, 4c, 5d, 6b, 7d, 8e, 9e, 10e. Všude tam, kde je výzva, jste i vy. Máte rádi soutěživé prostředí a kontakt s lidmi. Vhodnými pozicemi pro vás jsou pozice obchodních zástupců, nákupčích a také vlastní podnikání, prostě cokoli, kde využijete svou energii.