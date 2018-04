Šest příkladů hypotéky trochu jinak

1 Americká hypotéka

Produkt pro ty, kteří již nemovitost vlastní, ale potřebují peníze v hotovosti. Výhoda je, že peníze mohou použít na cokoli, třeba na podnikání, studia, zařízení domácnosti.

Podmínkou je, že nemovitost dáte bance do zástavy. Úroková sazba je vyšší než u standardních hypoték, pohybuje se kolem 6 až 7 procent. Banky na americkou hypotéku obvykle dávají maximálně do 70 procent zástavní hodnoty nemovitosti. Tedy když máte byt s odhadní hodnotou milion korun, půjčí vám maximálně 700 tisíc. Někdy bývají limity i nižší, například GE Money Bank má limit 50 procent hodnoty nemovitosti.

2 Hypotéka bez dokládání faktur

Týká se hypoték určených na výstavbu nemovitosti. Je výhodná zejména pro ty, kdo část prací provádějí svépomocí a nemají na ně žádný daňový doklad.

Věc pochopitelně nefunguje zcela živelně. Sice není třeba odevzdávat faktury, ale jednou za čas je třeba bance doložit, že dům či byt roste. To proto, aby klient neshrábl peníze a neodjel za ně třeba na dovolenou. Sazba záleží na konkrétní bance, většinou není výrazně vyšší (o pár desetin či jedno procento) nebo je stejná jako u standardní hypotéky.

3 Hypotéka bez dokládání příjmů

Banky si obvykle dobře prověřují, zda má potenciální klient dostatečné příjmy. Tuto kontrolu často odpouštějí ve chvíli, kdy refinancujete a u původní banky jste neměli problém se splácením.

Pokud máte příjmy, ale nemůžete je doložit (jste třeba ve výpovědní lhůtě, ale máte domluvené nové zaměstnání), můžete požádat o hypotéku bez dokládání příjmů. Počítejte však s tím, že úroková sazba bude o přibližně dvě procenta vyšší než u běžných hypoték.

4 Hypotéka na pořízení družstevního bytu

Financování družstevního bytu je problematické v tom, že byt není ve vlastnictví klienta (který ho tudíž nemůže dát do zástavy), ale patří družstvu. Pro klienta existují dvě řešení.

Buď sežene jinou nemovitost do zástavy (viz stoprocentní hypotéka), nebo si u banky sjedná takzvaný předhypoteční úvěr. Jeho podmínkou je, že musí být předem dohodnuto, že nejpozději do roka přejde byt do vlastnictví klienta a ten zřídí bance zástavní právo.

5 Stoprocentní hypotéka

Když si například kupujete dům a chcete půjčit právě tolik, kolik stojí (půjčujete si 100 procent hodnoty nemovitosti, kterou dáváte do zástavy), přidělí vám banka takzvanou stoprocentní hypotéku. Ta mívá o něco vyšší roční úrokovou sazbu, než kdybyste si nepůjčovali plnou částku.

Může se hodit Z jednoho místa můžete snadno porovnat, jaká hypotéka je pro vás nejvhodnější. Zkuste FINmarket.cz.

Stoprocentní hypotéku však banky nedají každému. Podmínkou je dobrá bonita, tedy že jednoduše řečeno utratíte méně, než vyděláte.

Kdo nemá peníze ani nedokáže z výplaty ušetřit, není ještě úplně ztracen. Pokud má k dispozici ještě další nemovitost, kterou může dát do zástavy (třeba jiný dům, byt, chatu), navýší si s její pomocí hodnotu zastavované nemovitosti a na hypotéku může dosáhnout. Druhou nemovitost přitom nemusí žadatel o hypotéku vlastnit, může být třeba rodičů, či dokonce kamaráda. Skutečný majitel však musí se zástavou souhlasit a samozřejmě na nemovitosti nemůže váznout jiná zástava.

6 Variabilní hypotéka

Na rozdíl od fixní hypotéky, kdy na předem sjednanou dobu víte, jakou budete mít úrokovou sazbu, u variabilní hypotéky jistotu předem nemáte. Variabilní sazba se totiž mění podle vývoje na trhu, splátky se mohou pohybovat nahoru i dolů.

Sazba se stanovuje podle mezibankovní úrokové sazby PRIBOR, která je vyhlašovaná ČNB. Je to sazba, za kterou si mezi sebou půjčují banky. Vy jako klient však nebudete mít tak výhodné podmínky, ale banka vám přičte k PRIBOR například procento či dvě. Měsíční sazba PRIBOR je aktuálně 0,32 procenta, denní 0,18 procenta. Variabilní hypotéky se pohybují kolem dvou procent ročně.