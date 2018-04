Typy otevřených podílových fondů

Fondy peněžního trhu - fond trvale investuje na trhu dluhopisů a na peněžním trhu. Celková modifikovaná durace nesmí překročit hodnotu 1. Minimální investiční horizont obligačního fondu je 6 měsíců. Tyto fondu poskytují minimální riziko a tomu odpovídá i nižší výkonnost fondu v porovnání s ostatními typy fondů.

Obligační (dluhopisové) fondy – fond trvale investuje na trhu dluhopisů. Doplňkové investování do akcií je možné, ale podíl akcií nesmí překročit 10 % aktiv fondu. Obligační fondy zahrnují i indexové a garantované fondy vázané na obligační indexy. Minimální investiční horizont obligačního fondu jsou 2 roky. Tento typ fondu poskytuje obvykle vyšší výnos než fond peněžního trhu při mírném růstu rizika. Vhodný pro investory s investičním horizontem 1-5 let.

Akciové fondy- fond trvale investuje na akciovém trhu minimálně 66 % aktiv (tj. do akcií a instrumentů nesoucích riziko akcií). Akciové fondy zahrnují i indexové a garantované fondy vázané na akciové indexy. Minimální investiční horizont akciového fondu je 5 let. Tento typ fondu obvykle poskytuje větší výnos ale i větší riziko krátkodobého poklesu oproti ostatním fondům. Proto je akciový fond vhodný pro investory s delším investičním horizontem, kterým nevadí krátkodobé poklesy.

Balancované (smíšené)fondy - fond investuje do různých aktiv na různých trzích a nejsou stanoveny žádné limity pro podíl akcií či dluhopisů. Minimální investiční horizont balancovaného fondu jsou 3 roky. Investor by měl dobře znát investiční strategii fondu, případně i investiční styl portfolia manažera fondu.

Fondy fondů - fond trvale investuje minimálně 66 % aktiv do podílových listů a akcií jiných investičních fondů. Minimální investiční horizont fondu fondů jsou 3 roky. Tento typ fondu investováním do různých fondů v různé měně snižuje teritoriální a strukturální riziko. Na druhou stranu vyžaduje aktivní obchodní politiku fondu spojenou s podrobnou znalostí mezinárodních finančních trhů. Investor by tedy měl opět dobře znát investiční strategii fondu, případně i investiční styl portfolia managera fondu.

Členění fondů podle distribuce zisku:

Výnosové (důchodové) fondy - fond v pravidelných intervalech vyplácí výnosy (dividendy). Tuto podobu mívají zejména fondy investující převážně do bankovních vkladů a dluhopisů.

Růstové fondy - fond výnosy nevyplácí, ale reinvestuje. Podílník tak může výnos realizovat kdykoliv prodejem podílových listů. Do této kategorie patří zejména rizikovější a dynamičtější akciové a balancované fondy. V ČR jsou růstové fondy výhodnější z daňového hlediska.