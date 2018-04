Máte v týmu diblíka či borce? Co od nich můžete čekat

Diblík je firemní krasavice, se kterou by se každý chtěl zaseknout ve výtahu. Svoji kóji stejně jako Rodinný typ vyzdobí spoustou fotek, jenže místo dětí z nich mává jen Diblík, a to ze všech pláží světa.

Zamilovaný romantik se vyznačuje extrémně dlouhými telefonáty, které probíhají následovně: "Miluju tě, ne, já tě miluju ještě víc. Tak už zavěs. Ne, já nezavěsím, zavěs ty."

Rodinný typ má alespoň dvě malé děti, spoustu fotek a ovládá tři konverzační témata – jak s těmi svými rošťáky objel na kole Lipno, jak se Vojta osypal a jak s těmi svými rošťáky objel na kole Lipno.

Party boy přichází v pondělí v deset a v pátek odpoledne mizí s klukama "na jedno". Všichni ho mají rádi, protože když má Diblík narozeniny, vždycky odněkud vytáhne bohemku.

V každém pražském "oupen spejsu" je nadpoloviční většina hrdých Moravanů, ale prim hraje borec ze Zlína. Opovažte se před ním pochválit Prahu, zjistíte totiž, že Zlín má vše, co Praha, a je o hodně hezčí. Přesto ovšem dělá vše pro to, aby se do Zlína nikdy nemusel vrátit.

Epoxidový pohled zabere nejen na Diblíka

V práci trávíme hodně času a kde jinde se seznamovat než právě tam? Takzvaný epoxidový pohled by měl zabrat na obě pohlaví, je to prý ověřené afrodiziakum. Donutíte jím, aby se do vás vybraný objekt zamiloval.

Když se bavíte ve skupině, ve které je i dotyčná kolegyně, kolega, místo abyste se dívali na toho, kdo zrovna mluví, zíráte na osobu vámi vybranou. To ji zmate a začne přemýšlet: "Proč kouká na mě, a ne na Jirku, který právě mluví?" Vycítí, že vás velmi zajímají její reakce, a začne o vás přemýšlet.

Ne nadarmo antropologové přezdívají očím "výchozí orgán milostného vztahu". Když použijete epoxidový pohled, vyšlete tím signály zájmu v kombinaci s projevem úplného sebevědomí.

Pozor, nepřežeňte to. "Epoxiďák" používají totiž i policejní vyšetřovatelé u podezřelých zločinců nebo velcí šéfové při hodnocení svých zaměstnanců. Sledujte mluvčího a jen letmo zaměřte svůj pohled na vybranou osobu, a to vždy, když mluvčí dokončí myšlenku. Objekt vašeho zájmu bude cítit, že vás zajímají jeho reakce, nicméně nebude pod takovým tlakem.

Funguje podle vás takzvaný epoxidový pohled? celkem hlasů: 393