U hypoték se začalo víc riskovat

Podmínkou však je, že klient bance dovolí sazbu změnit už po jednom roce. Protože úrokové sazby jsou nyní v Česku u dna a předpokládá se jejich růst, může se levná vstupní roční sazba po letech prodražit.

Zatím není zcela jasné, jak se banky zachovají, až budou nově upsaným klientům vypočítávat sazbu po vypršení vstupní jednoroční lhůty. "Bude záležet na tržní úrovni sazeb," uvádí Klára Gajdušková, mluvčí České spořitelny, lídra na trhu hypoték.

Zprávy z bank však svědčí o tom, že nízká sazba v prvním roce je pro řadu klientů natolik lákavá, že jsou ochotni zariskovat. Podle předběžných údajů z Hypoindexu společnosti Fincentrum se úrok u čerstvě sjednaných hypoték za březen dostal na vůbec nejnižší hodnotu. Jedním z důvodů je skutečnost, že lidé využívají vstupních jednoročních slev a díky nízkým sazbám častěji volí jednoroční fixing.

Hypoteční makléři, kteří se živí poradenstvím při sjednávání úvěrů, však nabádají k opatrnosti. Sleva v prvním roce není tak závratná, aby stála za riziko toho, že sazby půjdou záhy nahoru. Výhodou krátkého zakotvení úroků může být to, že na konci fixního období lze hypotéku bez sankcí splatit.

Půjčit si na hypotéku milion korun při dvacetileté splatnosti a tříprocentním úroku znamená čistou splátku bez úroků okolo 5500 korun. Všeobecně nízká úroveň sazeb, související s pomalým růstem cen v loňském roce a se vzrůstající konkurencí mezi bankami, přitom umožňuje lidem zafixovat si dnes splátku hypotéky na deset i patnáct let, a to za peníze, které se od vstupních slev tolik neliší. Spořitelna při fixingu na deset let garantuje úrok 5,5 procenta, což je srovnatelné s nabídkou ostatních bank. Při dvacetileté milionové půjčce to znamená čistou měsíční splátku 6600 korun. Poplatky u hypoték jdou do stokorun měsíčně.

"Sazby jdou nahoru, a proto klientům radím spíš dívat se na to, jak si toto minimum maximálně prodloužit," uvádí šéf makléřské společnosti Simply Jan Urban. Podle něho je třeba při krátkodobém fixingu počítat s tím, že banka může mít tendenci zkusit si v budoucnu úvodní slevu vybrat. Sjednávání úroků na další období je individuální. "Tržní sazba není ničím dána, navíc v Česku ve smlouvách nejsou žádné stropy, o kolik se sazba může pohnout nahoru," míní Urban.

Strop je dán konkurencí na trhu, ale jakmile se klient jednou upíše, změnit banku je nákladné hlavně kvůli vstupním poplatkům přesahujícím běžně deset tisíc korun.



Hypotéky dále klesají

Jak se měnila měsíční splátka hypotéky ( v Kč, dvacetiletá hypotéka na milion korun) I.03 II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II.04 7011 6969 6833 6800 6747 6621 6540 6533 6513 6559 6555 6600 6600 6579

předběžné údaje ukazují na další pokles v březnu;Fincentrum, hypoindex