U komodit neriskujte na jeden obchod více než 2 až 5 % svých peněz

Skutečný význam řady informací a poznatků týkajících se aplikování money-managementu v tradingu je bohužel začínající obchodník většinou schopen pochopit až po dostatečném praktickém seznámení s ostatními aspekty obchodování, které jsou podrobněji popisovány v textu. Jelikož úspěch každého obchodníka spočívá právě v této oblasti, nabízíme několik dalších praktických informací o money-managementu.

Money-management má mnoho podob

Nyní si můžeme říci, že prostřednictvím money-managementu získává obchodník především informaci, kolik finančních prostředků riskovat na daný obchod tak, aby byla spekulace co nejméně riskantní a současně aby se prostředky na účtu obchodníka co nejefektivněji zhodnocovaly.

Když Larry Williams, jeden z nejúspěšnějších a nejviditelnějších komoditních obchodníků dnešní doby, v oficiální soutěži opakovaně proměnil 10 000 USD do 1,1 milionu USD během jednoho roku, nebylo to proto, že by měl k dispozici nějaké zázračné kombinace technických indikátorů nebo jiných nástrojů. Významná část jeho úspěchu spočívala v aplikaci money-managementu. Larry Williams riskoval na jeden obchod přesně tolik, aby to z dlouhodobého pohledu nebylo pro jeho účet likvidační, ale současně tolik, aby jeho účet mohl agresivně růst.

Risk na jeden obchod

Celé obchodování je o pravděpodobnostech. Všichni obchodníci přijímají s určitou pravděpodobností ziskové i ztrátové obchody. Ztrátové obchody jsou jednoznačně neodmyslitelnou součástí obchodování.

Každý obchodník, chce-li v tradingu uspět, musí riskovat jen takovou část svého účtu, aby byl vždy schopen přestát i ty nejdelší série ztrátových obchodů. To je velmi důležité – vždy riskovat jen tolik, aby jednotlivé ztrátové obchody nemohly zlikvidovat celý účet nebo jeho podstatnou část.

Přesná hodnota riskované částky záleží na řadě faktorů a nelze ji příliš zobecňovat. Jiný risk bude podstupovat intradenní obchodník s vysokou frekvencí obchodů, jiný dlouhodobý poziční spekulant, který si nemůže dovolit nechat utéci jediný obchod. Odpovídající riskovaná částka samozřejmě závisí na charakteristice obchodního systému, zkušenostech obchodníka, obchodovaných trzích atd. Konkrétní odpovídající riskovanou částku zjistí postupně každý obchodník zkoumáním svého obchodního systému a především dlouhodobým testováním.

Obecně však platí určitá základní pravidla money-managementu, která bychom neměli nikdy porušovat. Na jeden jediný obchod by obchodník především neměl riskovat více než 2 až cca 5 % účtu včetně komisí. Hranice nejsou opět přesně dané, ale např. v intradenním obchodování určitě doporučujeme riskovat max. 2–3 % účtu.

Budeme-li tedy začínat např. s účtem 6 000 USD, tak maximální risk může být při aplikaci pravidla 3 % nejvíce 180 USD včetně komisí. Budeme-li s účtem 6 000 USD riskovat 500 USD na jediný obchod, pak si připravujeme finanční sebevraždu – uvažme, že v takovém případě bychom byli jen po 6 ztrátách na polovině svého účtu! Budeme-li riskovat pouze 3 % účtu, po 6 ztrátách nám bude zbývat stále skoro 5 000 USD, a to je velký rozdíl.

Druhé základní pravidlo money-managementu zní: Nikdy nemít v marginech zablokováno více než 50 % účtu. To je důležité především v rámci pozičního obchodování, kde musí být obchodník schopen finančně ustát např. otevírací mezery.

Nemáme-li specifický důvod, obě pravidla považujeme při studiu komoditních spekulací za neporušitelná. Později, až začneme podrobně studovat různé přístupy money-managementu, můžeme přijít na to, že nám bude vyhovovat jiné nastavení daných hodnot, ale uvidíme sami, že takovou situaci bezpečně poznáme.

Není důležité co, ale kolik

Zejména při obchodování s pomocí technické analýzy není příliš podstatné, jaké trhy obchodujeme, ale kolik kontraktů obchodujeme a jakým způsobem řídíme své finance.

Je samozřejmé, že ve fázi seznamování se s trhy a prvních obchodních zkušeností bude každý začínající obchodník obchodovat patrně pouze s jedním jediným kontraktem, nicméně pravdou zůstává, že s takovým přístupem nikdy příliš nezbohatneme.

Abychom mohli nalézt v komoditním obchodování skutečně bohatství, bude naprosto nezbytné začít v budoucnu obchodovat s takzvanými multikontrakty, neboli s více než jedním kontraktem.