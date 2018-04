U moře je levněji než loni

Dražší pro turisty z Česka i přesto stále zůstává například Francie, Itálie, španělské ostrovy, ale i Chorvatsko. Velmi drahé jsou severské státy jako Švédsko či Norsko. Naopak o deset až dvacet procent nižší ceny v porovnání s tuzemskými najdou v bulharských obchodech.

Také řečtí obchodníci peněženky turistů nijak nepřetěžují. To platí zejména pro supermarkety, případně tržiště mimo turistická střediska. V centrech letovisek stejně jako zdejších restauracích a barech zůstává pro zdejší turisty draho. Podle tajemníka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Michala Vebera mohou rozdíly v cenách mezi supermarketem na okraji a malým krámkem u pláže činit až sto procent.

Jídlo z domova nemusí být nejlevnější

Vybavte se zásobami jídla z domova. Tak zní první rada pro ty, kteří chtějí co nejvíce ušetřit. Ale zároveň si předem zjistěte, zda nejsou v místě některé potraviny přece jen levnější nebo stejně drahé, jako například v Itálii těstoviny, víno či mořské speciality. Z nich lze totiž sestavit cenově přijatelný jídelníček doplněný o domácí potraviny, které je skutečně nevýhodné v cizině kupovat.



Pokud se rozhodnete vařit si sami, měli byste si připravit „jídelní plán“ předem. Vyhnete se tak případnému přezásobení, hladovění nebo chaotickému dokupování místních potravin. Právě to totiž vaši peněženku ruinuje nejvíc.

Kolik zaplatíte v cizině chléb mléko

1 litr máslo 250 g jogurt stolní voda 1,5 litru zmrzlina kopeček šunka 100 g Česko 15 12 28 8 8 7 13 Tunisko 6 12 10 od 5 od 6 20 od 12 Bulharsko 11 15,5 22 7 8 8 15,5 Chorvatsko 23 19 40 13 19 13 22 Turecko 6 42 30 37 8 8 36 Egypt 22 22 30 18 16,5 13 65 Itálie 86 od 34 16 od 5 od 6,5 16 25 Řecko 35 21 22 28 15 45 24 Španělsko od 20 21 55 od 9 15 od 30 45 Francie 9 23 42 15 21 45 60

Poznámka: ceny jsou orientační, uvedené v korunách

Zdroj: cestovní kanceláře, velvyslanectví

Ušetřit za restauraci? Kupte zájezd i se stravou

A jak na zahraniční dovolené utratit co nejméně za jídlo a přitom ji nestrávit u sporáku? Koupit zájezd s polopenzí, případně plnou penzí nebo all inclusive, kde můžete jíst a pít neomezeně. Pokud se budete stravovat v místních restauracích sami, zaplatíte zhruba dvacet až čtyřicet procent navrch v porovnání s cenou jídel v hotelu, kde zároveň bydlíte. „Navíc některé cestovní kanceláře nabízí například nápoj zdarma ke každé objednané večeři nebo v rámci zakoupení stravy má turista možnost zakoupit výrazně levnější nápoje,“ upozorňuje Michal Veber. Výjimkou je Řecko a Bulharsko, kde je cena předem objednané stravy přibližně stejná jako podobná zakoupená v místě.



Na rozhodnutí, zda koupit zájezd se stravou nebo bez, ovlivňuje kromě místních cen i typ dopravy a místo dovolené. Velké zásoby je totiž obtížné přepravovat v letadle, problém to může být autobusem. Podle Tomáše Brejchy z Čedoku roste zájem o zájezdy s polopenzí nebo all inclusive také proto, že se zdejší cestovatelé stávají náročnějšími a preferují vyšší kategorie hotelů a leteckou dopravu.



Strava zakoupená předem tak podle Michala Vebera vévodí v Turecku, Egyptě, Tunisu a Španělsku. „Asi polovinu zájezdů se stravou reprezentují Bulharsko a Řecko, méně pobytu včetně jídla je požadováno v Chorvatsku nebo Itálii,“ doplňuje.



Ovšem pozor, pokud si kupujete pobyt s polopenzí nebo například all inclusive, měli byste se předem seznámit s úrovní stravy a jejím složením. Mezi hotely existují rozdíly – například snídaně mohou být kontinentální nebo formou švédského stolu. Večeře pak výběrem z několika menu, jednotné nebo opět formou švédského stolu. Vyhnete se tak případnému rozčarování, že „jste si to představovali jinak“.





U některých levnějších zájezdů například do kempů či apartmánů bývá nabídka polopenze formou „české kuchyně“. Znamená to, že pořadatel zájezdu veze s sebou kuchaře a zásoby. Ohlasy na takový typ stravy se různí. Někomu vyhovuje u moře klasické knedlo vepřo, jiní si stěžují na omezený výběr a opakující se nabídku „instantních“ jídel. Cestovní kancelář by tedy měla předem klientovi vysvětlit, co může od takové polopenze očekávat.

