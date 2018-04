U pojištění k hypotéce vsaďte na klesající pojistné. Výrazně ušetříte

Jistí se tím pro případ, že by prodej nemovitosti v případě úmrtí dlužníka nepokryl celou dlužnou částku. Pro čtyřicetiletého muže se pojistka na půl milionu korun a 20 let pohybuje přibližně od 400 do 800 korun měsíčně, záleží na konkrétní pojišťovně.

Uzavřít pojistku k hypotéce je užitečné také v situaci, kdy víte, že vaši pozůstalí by ze svých příjmů nebyli schopni úvěr splácet a mohli by zůstat bez střechy nad hlavou.

Pojistné dostane banka

Pojištění se uzavírá ve prospěch banky, u které máte úvěr, a pokud dlužník zemře, pojišťovna na sebe závazek splácení úvěru přebere. Banky se dlužníky snaží k uzavření životní pojistky motivovat výhodnější úrokovou sazbou, slevy jsou však spíš zanedbatelné. Třeba u Raiffeisenbank získáte s „životkou“ o 0,1 procenta levnější hypotéku.

Vsaďte na klesající pojistné

Na rizikovém životním pojištění výrazně ušetříte, když si sjednáte pojistku s klesající pojistnou částkou. Pojistná částka pro případ smrti u nich kopíruje nesplacenou část hypotéky a každoročně klesá.

A pojišťovny nabízejí i jiné výhody - třeba to, že nebudete platit celou dobu. U půlmilionového úvěru by muž za klesající pojistné například u Generali platil jen 12 let z dvaceti pojištěných a celkem by ho stálo 56 016 korun. Oproti tomu u pojistky, která by byla po celou dobu na půl milionu, bude platit celých 20 let a v součtu by pojišťovně ze své kapsy dal 145 680 korun. Úspora 90 000 korun rozhodně není zanedbatelná.

Kombinace: můžete, ale nemusíte vydělat

Zájemcům o hypotéku je občas nabízena kombinace životního pojištění a hypotéky. Podmínkou je, že si koupíte provázaný produkt, kde se pomocí úspor z pojistky splatí hypoteční úvěr. Odborníci se k těmto produktům však stavějí velmi kriticky. „Kombinace je od začátku špatně a vznikla jen proto, že provize z hypotéky a životního pojištění patří mezi nejvyšší,“ komentují takzvané „kombíky“ poradci, kteří nechtějí být jmenováni.

Jak „kombíky“ fungují

Princip je na první pohled jednoduchý. Spolu s hypotékou si založíte také jeden z typů životního pojištění se spořením. Po celou dobu pak bance platíte jen úrok z hypotéky a současně si spoříte na životním pojištění. Na konci splatnosti hypotéky je úvěr jednorázově splacen z úspor na pojistce. V optimálním případě nejen pokryjí úvěr, ale ještě vám nějaké peníze zbudou.

Banky uvádějí, že kombinace investičního životního pojištění je určena pro bohatší klienty, kteří ve splátce hypotéky nejdou na doraz a mají ještě určitou finanční rezervu. V součtu totiž za měsíční splátku hypotéky a pojištění zaplatíte víc, než kdyby jste si platili jen úvěr.

Na deset let nemá kombinace cenu

Podmínkou případného úspěchu kombinace podle bank je, aby dlužník splácel úvěr delší dobu, minimálně 20 let. A ještě by muselo životní pojištění dosáhnout vyššího zhodnocení, než je úrok hypotéky - nejméně 6 procent ročně.

Což je i při zohlednění daňových odpočtů u kapitálového životního pojištění velmi nepravděpodobné, ale ani u investičního životního pojištění tak vysoký výnos nelze zaručit. Ve hře jsou výnosy z investic, ale třeba i vývoj politické situace a jeho dopad na daňové úlevy nebo přechod na euro.

„Pokud vám přece jen z modelového výpočtu vyjde lépe kombinace, rozhodně si připlaťte ještě za pojistku, která se jmenuje zproštění placení pojistného. V případě, že byste se ocitli v plném invalidním důchodu, pojišťovna za vás bude dál platit sama. Na vás zůstane jen úrok z hypotéky,“ upozorňuje Ivo Balon ze společnosti Fincentrum.cz.

Daňové výhody se vytrácejí

Banky inzerují i možnost daňových odpočtů. Klient si odečítá zaplacené pojistné a zároveň úroky z hypotéky, které zůstanou po celou dobu stejně vysoké - nesnižují se jako u běžné anuitní splátky. To ovšem poněkud ztrácí kouzlo vzhledem k daňové reformě - lidé s vyššími příjmy na odpočtech kvůli sjednocení daňové sazby na 15 procent ušetří méně.

Kdy se kombinace (ne)vyplatí?

Srovnali jsme hypotéku kombinovanou s investičním životním pojištěním s klasicky spláceným úvěrem na bydlení, který je doplněn rizikovou životní pojistkou. Znaménko minus znamená, že je výhodnější „obyčejná“ hypotéka, znaménko plus na opak, že je výhodnější kombinovaný produkt.

Muž 35 let, příjem 25 000 Kč hrubého, hypotéka 1 000 000 Kč



Výnos Splatnost pojistky

20 let 30 let

5 % -528 456 -182 616

6 % -366 031 +287 078

7 % -183 129 +712 707

Poznámka: hypotéku jsme počítali s úrokovou sazbou 5,22 % ročně a zohlednili jsme daňové úlevy na úroky z úvěru na bydlení