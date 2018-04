Úbytek malotřídek jako trend?

Od roku 1996 do září tohoto roku bylo v Čechách zrušeno 177 základních škol, z toho 118 základních škol jen s prvním stupněm. Ve stejném období nově vzniklo 39 základních škol, z toho 19 jen s prvním stupněm. "Ze zániku malotřídek jsme nešťastní," svěřuje se Aleš Vondráček, ředitel odboru předškolního, základního a zájmového vyučování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. "Naším zájmem je udržet malé školy. Octne-li se některá v nouzi, řešíme to výjimkami. Ročně jich potvrzujeme stovky. Pokud poklesne počet žáků pod stanovený limit, snažíme se dohodnout s obcí, aby ze svého rozpočtu uhradila finanční rozdíl do té doby, než bude opět alespoň osmnáct žáků ve škole." "Z hlediska výchovy a ekonomiky je slučování mateřských a základních škol vhodné. Ale nelíbí se nám systém takzvaných normativů, které definují určitý finanční obnos poskytovaný obcí na žáka a pedagoga. Odčerpává nám finance na žáky, kteří v obci bydlí, ale nechodí do zdejší školy, nýbrž dojíždějí do městské," říká Dana Fialová, ředitelka slapské malotřídky. "Ročně zaplatíme za žáka základní školy kolem dvaceti tisíc školskému úřadu a čtyři a půl tisíce městu. Dojíždí pět šest žáků, a to už je v obecní pokladně znát," potvrzuje starosta Jaroslav Vrba. "Školy, které slučují mateřskou školu a první stupeň, se osvědčují," uvádí Zdeněk Bernard, vrchní ředitel ekonomické sekce MŠMT ČR. "Jejich provoz vychází levněji. Ušetří se na topení, osvětlení, jídelně a dalších provozních nákladech. Učitelky se střídají s vychovatelkami v péči o děti. Normativy jsou sice navrhované celorepublikově, ale o konečné sumě peněz, kterou ta která škola dostává, rozhoduje příslušný školský úřad. Z toho pak škola hradí mzdy učitelů, učebnice a školní pomůcky. Ostatní náklady spojené s provozem školy, jako je úklid, vodné, topení, telefony, ale i výlety dětí, hradí obec," vysvětluje Zdeněk Bernard. "A z finančního hlediska jsou na tom integrované malotřídky relativně dobře. Nejhůře jsou na tom školy, které mají kolem devadesáti žáků. Na takové školy obvykle obec nějakou částku doplácí." Dana Fialová potvrzuje, že se dá škole přispívat různými způsoby. Budova zdejší školy slouží rodičům, kteří zde pořádají kursy aerobiku nebo se spolu s dětmi učí hrát na hudební nástroje. Sama zapůjčila škole svůj pozemek, který teď slouží jako dětské hřiště.