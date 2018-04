Učení vás nemine

Mnoho firem přitom profesi asistentky nedoceňuje natolik, aby pro ni ve svých vzdělávacích plánech počítaly se nějakými kurzy. Asistentka by se proto měla sama zajímat o možnosti zvyšování své kvalifikace.

Vyberte si správný kurz

Vzdělávací agentury dnes nabízejí řadu speciálních programů, které jsou určené právě pro administrativní pozice. „Vybírat můžete z kurzů jazykových, tematických či odborných, které jsou zaměřené na komunikačních dovednosti, zvládaní stresu či asertivní jednání. Užitečné je i více proniknout do činnosti vaší firmy,“ říká Kamila Nováková z AYS Placements and Workshops, která se vzděláváním lidí v administrativě zabývá. Pokud tedy pracujete třeba v cestovní kanceláři, vyberte si kurz na téma cestovní ruch. Jste-li zaměstnaná v pojišťovně, snažte se zjistit co nejvíce o problematice pojišťovnictví. Budete se pak mnohem lépe orientovat v terminologii používané na poradách i při rozhovoru s obchodními partnery vaší firmy.

Bez angličtiny to mnohdy nejde

Většina firem dnes požaduje, aby se její zaměstnanci domluvili některým cizím jazykem. Bez znalosti angličtiny se tak v mnoha případech neobejdete. Nabídka jazykových kurzů je nepřeberná a vhodný kurz může najít každý. Kurz nevybírejte jen podle ceny. „Než se zapíšete, zeptejte se na počet studentů ve skupině, zjistěte, jaké má škola zázemí a kde bude výuka probíhat, ověřte si kvalifikaci lektora, ptejte se, zda jsou v ceně kurzu zahrnuty i nějaké učební pomůcky,“ doporučuje manažerka jazykových kurzů z Institutu jazykového vzdělávání Jaroslava Klopf. Především však zvažte své časové možnosti.

Chce to pevnou vůli

Vybírat můžete z kurzů vedených lektorem nebo e-learningových. Záleží na tom, zda dáváte přednost osobnímu kontaktu s vyučujícím (v prvním případě), nebo raději studujete v době, kdy máte chuť a čas (druhý případ). Nezapomínejte na to, že e-learning vyžaduje mnohem větší dávku disciplíny. Stává se, že po počátečním nadšení motivace klesá a k dokončení kurzu pak chybí potřebná vůle a trpělivost. V případě, že navštěvujete klasický kurz, může vás v kritické chvíli lektor i skupina ostatních ve vašem studijním úsilí podpořit. „Zjistěte si tedy, jaká je nabídka na trhu, a požádejte personalistu nebo svého šéfa, aby vám umožnili vybraný kurz navštěvovat, případně jej uhradili,“ radí Lenka Hronková z personální agentury Openn. Pokud se nové znalosti budou firmě hodit, měla by vám vyhovět.

Další možností je sebevzdělávání. Znamená to, že si sama budete vyhledávat potřebné informace a budete otevřená všem novým poznatkům, s nimiž se setkáte v rámci své práce i mimo ni. Užitečné je pravidelně se seznamovat s odborným tiskem, který se věnuje oblasti, v níž vaše firma pracuje.

Tipy:

■ Zjistěte si, jaká je strategie vaší firmy v oblasti vzdělávání.

■ Zjistěte si, jaké kurzy vaše firma pořádá či zajišťuje, a vyberte si ten, který je pro vás vhodný.

■ V případě, že vaše firma žádné kurzy nepořádá, zjistěte, zda a za jakých podmínek by byla ochotná vám nějaký kurz hradit a zda vám umožní jej navštěvovat v pracovní době.

■ Pokud neuspějete, neměla byste otázku vzdělávání hodit za hlavu. Budete se však muset vzdělávat ve svém volnu a za své. Získané znalosti se vám však budou hodit.