Účet: co má být na paragonu

To aby mohli v rámci své evidence prokázat, za co podnikatelské peníze utratili. A takový paragon musí mít domluvenou podobu, aby na něm nechyběl žádný důležitý údaj, jinak by finanční úřad náklad neuznal jako daňový a podnikateli by doměřil daň a započítal penále.

Na náležitosti účtenky se snadno zapomíná. Zoufalý podnikatel potom shání propisky, které budou psát stejnou barvou jakou jsou vyplněny údaje, které už na účtence jsou, aby se dalo opomenutí doplnit a „nebylo to vidět“. Že to není správný postup, je každému jasné. Nejsnazší je naučit se na paragon podívat hned, jak ho v obchodě dostanete, zkontrolovat správnost, případně hned na místě požádat o nápravu.

Originál za originál

Vy dáváte originál peněz, po obchodníkovi požadujte originál dokladu. Někdy se stává, že třeba opravář mrazáku v obchodě dílo vykoná, papír vyplní, ponechá si originál a vám podává propisovací kopii – to rozhodně odmítněte a trvejte přinejmenším na originálním podpisu, jsou-li oba formuláře stejné.

Obchodníci hodně využívají takzvaný termopapír – tenký jemný papír na účtenky. Jeho nevýhodou je, že časem bledne nebo horkem černá. Pokud dostanete takový paragon, požádejte o originál razítko a podpis, i když už na účtence identifikace prodejce je. Potom si doma udělejte z účtenky kopii a založte ji spolu s originálem. Kopie potvrdí, co jste koupili, až termopapír vybledne, razítko s podpisem zase dokážou, že jde o stejný doklad.

1. Kdo prodává

Na každé účtence musí být jasná identifikace prodejce: název firmy, adresa prodejny a identifikační číslo (IČO) firmy. Název firmy a číslo mobilního telefonu rozhodně nestačí. Všechny tyto údaje mohou, ale nemusí být otisknuty formou razítka. Kdo razítko nemá, může je na účtenku vypsat.

2. Kdy došlo k obchodu

Datum zásadně celé. Finančnímu úřadu nebude stačit 31. 10. Bude chtít vědět v kterém roce. Na hodině a minutě netrvá, i když ji některé pokladny označují.

3. Co jste koupili

Jasný popis koupeného zboží, jeho množství, cena za jednotku a celková cena. Nestačí jen knihy, celkem 10 500 korun. Pokud chcete doklad uplatnit do svého účtování, nechte si přesně rozepsat, co jste koupili.

4. Podpis prodávajícího

Podpis toho, kdo od vás přebral peníze.