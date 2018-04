Účet pro studenty nenabídnou v každé bance

Československá obchodní banka

ČSOB nabízí mladým lidem produkt pod názvem Studentské konto. Podmínkou je věk 18 až 30 let a řádné denní studium na tuzemské nebo zahraniční vysoké škole. Konto je určeno i pro studenty vyšších odborných škol - studium však musí být rozděleno do šesti semestrů.

Zřízení a vedení účtu je zdarma, stejně tak zasílání výpisů. Banka požaduje počáteční vklad alespoň 200 korun, stejně velký je i minimální zůstatek. Ve prospěch tohoto účtu hovoří v porovnání s ostatními bankami, jež nabízejí konta pro studenty, nejlepší úroková sazba - 1,75 procenta.

K účtu dostane jeho majitel zdarma platební kartu Maestro Student, a to do třiceti dnů od doby, kdy si o ni požádá. Po uplynutí doby platnosti karty zaplatí majitel za opakované vydání karty 150 korun. Jako jediná si ČSOB neúčtuje za vybrání peněz na přepážce žádný poplatek. Výběr z bankomatu ČSOB přijde na 5 korun, cizí bankomat 25 korun.

Další výhodou je možnost povoleného přečerpání osobního účtu, takzvaný kontokorent. Jeho vyřízení stojí 200 korun. Lze ho získat nejdříve po třech měsících od založení účtu v maximální výši 6000 korun. Ročně je úročen 10 procenty, což je ze všech srovnávaných bank vůbec nejnižší sazba.

Pokud hledáte další informace o běžných účtech, naleznete je ZDE. Ke Studentskému kontu je možné za zvýhodněných podmínek sjednat například spořicí účet - první vklad je snížen na 2000 korun, nebo termínový vklad s prvním vkladem 1000 korun.

Peníze může student v porovnání s běžným klientem ušetřit také, pokud si u Českomoravské stavební spořitelny, která patří do finanční rodiny ČSOB, založí stavební spoření. Majitel Studentského konta má nárok i na cestovní pojištění zdarma, stejně tak na ISIC kartu. Další prémií je zprostředkovatelská odměna za získání každého nového majitele ČSOB Studentského konta.

Pro studenty středních škol zavedla ČSOB Junior konto. Finanční zvýhodnění je stejné jako v případě Studentského konta, zdarma je jednorázově vydávána karta EURO 26. Kontokorent k Junior kontu nelze zřídit.

Výhody: vysoká úroková sazba, výběr peněz na přepážce zdarma, možnost využít produkty od finanční rodiny ČSOB za zvýhodněných podmínek

Nevýhody: kontokorent lze získat až po 3 měsících od založení účtu : kontokorent lze získat až po 3 měsících od založení účtu

Komerční banka

Konto Gaudeamus Komerční banky je určeno pro studenty vysokých a vyšších odborných škol ve věku 18 až 26 let. Zřízení, vedení účtu a zasílání výpisů je zdarma. Komerční banka jako jediná nevyžaduje žádný počáteční vklad. Ani minimální zůstatek na účtu není stanoven, student však musí mít na kontě dostatek prostředků na pokrytí běžných položek, například výběr peněz z bankomatu, který přijde na 5 korun, z bankomatu jiné banky na 25 korun. I produkt Gaudeamus je proti ostatním studentským kontům úročen zvýhodněnou roční sazbou 1,75 procenta.

Komerční banka vydává ke kontu platební kartu Styl Maestro Gaudeamus. Student ji obdrží bezplatně ihned po založení účtu. Výhodou je, že novou kartu majitel účtu dostává po vypršení platnosti původní zdarma po celou dobu vedení konta Gaudeamus.

O kontokorent v maximální výši 5000 korun lze zažádat po třech měsících od založení účtu. Podmínkou je, aby na něm v průměru zůstávalo 1000 korun. Roční úroková sazba činí 16 procent, za vyřízení kontokorentu se účtuje jednorázový poplatek 200 korun. Ze všech zmiňovaných bank poskytuje Komerční banka kontokorent v nejnižší výši, navíc ještě s nejvyšší úrokovou sazbou. Chcete se dozvědět více o platebních kartách? Navštivte tuto sekci.

Každý majitel konta Gaudeamus obdrží ročně jako prémii částku 333 korun již po zdanění.

Podobné podmínky platí i pro středoškoláky, produkt se jmenuje stejně, tedy Konto Gaudeamus. Nezletilý majitel účtu však nemůže čerpat kontokorent, nezíská ani roční prémii.

Výhody : vysoká úroková sazba, žádný počáteční vklad, platební karta ihned po založení účtu

Nevýhody: nejnižší kontokorent ze všech bank, navíc s nejvyšší úrokovou sazbou nejnižší kontokorent ze všech bank, navíc s nejvyšší úrokovou sazbou

eBanka

Cenový program Student nabízí mladým lidem eBanka. Zvýhodněné konto je určeno studentům řádného denního studia středních, vyšších odborných a vysokých škol do 26 let. Počáteční vklad je ze všech bank nejvyšší - žadatel potřebuje 1000 korun, minimální zůstatek není stanoven. Stejně tak roční úrok je v porovnání s ostatními studentskými produkty nejnižší, a to 0,15 procenta. Sazba se však může zvýšit až na 1,4 procenta v případě, že majitel uloží na termínový vklad částku do 50 000 korun.

Do deseti dnů od založení účtu lze zdarma získat platební kartu Maestro Cirrus nebo Visa Electron. Opakované vydání těchto karet se v porovnání s ostatními bankami prodraží - přijde totiž na 240 korun. Poplatek se účtuje každý rok.

O kontokorent až deset tisíc korun může student zažádat ihned po založení účtu. Poskytuje se na základě ručitelského prohlášení rodičů, úroková sazba činí 12,4 procenta. Kontokorent je splatný v deseti měsíčních splátkách, jeho zřízení přijde na 245 korun.

Ke Studentskému kontu získá majitel zdarma ISIC kartu. Pokud sám podniká, může si za zvýhodněných podmínek založit firemní účet, jehož paušální poplatek je snížen až na 79 korun. Dalším bonusem je možnost využít zvýhodněné nabídky od mobilního operátora T-Mobile. Například na nákup TWIST sady je poskytována sleva ve výši 18 procent, zvýhodněná aktivace a 25 procent na nákup balíčku START komplet, který obsahuje mobilní telefon a aktivaci tarifního programu T-Mobile 20 START nebo 20 START HIT s měsíčním paušálem pouze 150 korun.

Jako jediná umožňuje eBanka vydat platební kartu k účtu rodičů i dětem ze základních škol. Kartu může získat dítě od šesti let, limit pro výběr peněz banka neurčuje, vše záleží na rodičích.

Výhody: o kontokorent lze zažádat ihned po založení účtu, řada dalších bonusů

Nevýhody: nejvyšší počáteční vklad, nejnižší úroková sazba nejvyšší počáteční vklad, nejnižší úroková sazba

Union banka

Union banka zřídila pro studenty vysokých a vyšších odborných škol konto Amos. Zřízení účtu a zasílání výpisů je zdarma, za vedení účtu student zaplatí měsíční poplatek 25 korun - nejvíce ze všech uvedených bank. Počáteční vklad i minimální zůstatek činí 200 korun. Úroková sazba závisí na denním zůstatku, pohybuje se v rozmezí 0,5 až 1,65 procenta. Platební karta Union Cirrus/Maestro se ke kontu Amos vydává zdarma. Žádný poplatek nezaplatí student ani při opakovaném vydání karty.

Majitel konta Amos může ihned po založení účtu zažádat o kontokorent - až 10 000 korun, který je splatný do jednoho roku. Vyřízení stojí 300 korun, což je vůbec nejvíc ze všech uvedených bank. Roční úroková sazba je 14,5 procenta.

Mladým lidem do 23 let nabízí Union banka konto Junior, opět za stejných podmínek jako v případě konta Amos. K účtu lze ihned sjednat kontokorent, zdarma je jedna ze služeb telefonního bankovnictví.

Výhody: opakované vydání platební karty zdarma

Nevýhody: poplatek za vedení účtu a vyřízení kontokorentu poplatek za vedení účtu a vyřízení kontokorentu

Česká spořitelna

Česká spořitelna zavedla účet Sporo Student. Produkt je však určen pouze pro studenty vysokých škol. Zřízení a vedení účtu je zdarma, za zasílání výpisů zaplatí majitel pouze poštovné - nyní 6,40 koruny. Sporo Student je úročen roční sazbou 0,5 procenta. Počáteční vklad je stanoven na 100 korun. Vydávání platební karty Visa Electron Sporo Student je po celou dobu studia zdarma. Kontokorent ve výši deset tisíc korun je zřízen automaticky po založení účtu, vyrovnán musí být do jednoho roku. Proti jiným bankám je výhodou, že se za zřízení kontokorentu neplatí žádný poplatek. Roční úroková sazba činí 13,4 procenta.

Pokud hledáte podrobné informace o temínovaných vkladech, naleznete je ZDE. Majitel účtu získá vždy na konci kalendářního roku prémii ve výši 400 korun. Pokud ukončí studia s červeným diplomem, tedy s výborným prospěchem, je mu připsána odměna ve výši 10 000 korun. K účtu může student získat i kartu EURO 26, avšak za 140 korun. Česká spořitelna si tak jako jediná ze všech bank, které nabízejí konta pro studenty, účtuje za vystavení této karty poplatek.

Pro studenty středních škol ve věku 15 až 19 let je určen produkt Sporo Junior. K účtu nelze zřídit kontokorent, majitel však zdarma obdrží platební kartu Visa Electron Sporo Junior. Jako bonus lze získat zvýhodněnou úrokovou sazbu ve výši 1 procento na termínový vklad. Podmínkou je předložení vysvědčení do průměru 1,5. I k tomuto účtu lze zřídit doplňková karta EURO 26 - opět za 140 korun.

Výhody: vydávání platební karty zdarma po celou dobu studia, nejvyšší prémie

Nevýhody: žádné konto není určeno pro studenty vyšších odborných škol žádné konto není určeno pro studenty vyšších odborných škol

Poštovní spořitelna

Mladí zájemci o studentské konto si mohou účet založit v Poštovní spořitelně. Pod názvem Junior konto je připraven účet pro mladé od 15 do 26 let. Vedení vašich financí je zdarma, ale na deset korun vyjde pravidelný měsíční výpis. Bohužel nelze k účtu sjednat povolený přechod do debetu. Spořitelna zdarma vydává k účtu mezinárodní platební kartu Cirrus Maestro, bezplatná je i její správa.

Minimální vklad i zůstatek jsou stanoveny na 200 korun. Oproti postžirovým účtům, kde je úrok půl procenta, je Junior konto úročeno jedním a půl procentem.

Výhody: zvýhodněné úročení 1,50 procenta, zdarma vydání a vedení platební karty

Nevýhody: měsíční výpis za deset korun včetně poštovného, nelze sjednat kontokorent

