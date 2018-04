1. eBanka – Osobní účet

2. Komerční banka - Gaudeamus²

3. Česká spořitelna – Výhodný program

Právě tyto výhody přinesly vítězství v kategorii Účet roku 2005 eBance a jejímu produktu Osobní účet. V rámci tohoto účtu lze všechny produkty a služby banky řídit odkudkoli pomocí počítače či jiného kanálu přímého bankovnictví. Jako jediný na trhu nabízí Osobní účet možnost pracovat až s deseti měnami v rámci jednoho účtu či pomocí přímého bankovnictví získat úvěr nebo investovat do podílových fondů bez jediné návštěvy pobočky.

Jestliže jsou na Osobní účet zasílány měsíčně příjmy alespoň 15 tisíc korun, není jeho majiteli zpoplatněno vedení účtu ani přístup k přímému bankovnictví. Zároveň získává možnost výběru ze všech bankomatů na území ČR za 6,90 Kč. Protože pro mnoho lidí je dnes osobní vyřizování finančních záležitostí a tím i návštěva pobočky ztrátou času, je eBanka se svou nabídkou právem na špici produktové nabídky běžných účtů.

Na druhé pozici se umístila Komerční banka se studentským kontem Gaudeamus². Tento účet nabízí mladým a studenům od 15 do 30 let ve dvou variantách. Bezplatná verze se základním balíčkem služeb a rozšířená za poplatek 20 korun. V nabídce naleznou nejen běžný účet s přímým bankovnictvím, ale i čipovou platební kartu s pojištěním, výběry hotovosti z bankomatu zdarma, kontokorent či finanční prémii 333 koruny každý rok, pokud splní bankou předepsané podmínky. To, že si tento účet za uplynulý rok pořídilo 45 tisíc mladých, svědčí o jeho velké oblibě a svým obsahem patří ke špičce na trhu.

Trojici vítězů uzavírá Česká spořitelna s Výhodným programem. Je to jeden z nejvyužívanějších balíčků služeb na trhu. Za měsíční poplatek 45 korun nabízí nejen obligátní účet, kartu, přímé bankovnictví, ale i dva bezplatné elektronické příkazy a výběry z bankomatu ČS, což u balíčků v podobné cenové relaci rozhodně není samozřejmostí. Tyto výhody bezesporu hovoří o kvalitním a oblíbeném produktu, který ocenila i odborná porota.