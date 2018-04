Účet v zahraničí? Jednoduchá záležitost

Pokud často cestujete, může být lokální bankovní konto výhodné například při častých výběrech z bankomatu. Navíc termínované či spořící účty jsou často úročeny lépe než v ČR. Častým dotazem potenciálních uživatelů zahraničního konta je, zda-li musí o založení účtu žádat nějakou českou instituci. Do roku 2001 sice bylo nutné žádat o povolení založení účtu mimo republiku, ale nyní má občan vůči ČNB pouze ohlašovací povinnost.

K de a jak se hlásit?

Jak již bylo napsáno, je nutné se při založení účtu v zahraničí ohlásit ČNB. Příslušný formulář můžete vyplnit v kterékoliv komerční bance ČR nebo centrální bance včetně poboček (České Budějovice, Ústí nad Labem, Plzeň, Ostrava, Brno, Hradec Králové). Nejjednodušší je ale vyplnit formulář přímo na webových stránkách ČNB (www.cnb.cz). Ohlašovací povinnost je vázána na datum 20. ledna. Pokud si tedy kdykoliv v průběhu roku 2003 založíte účet v zahraničí, musíte to ČNB oznámit nejpozději do 20. ledna 2004. Oznamovací povinnost musíte každoročně opakovat.

Tuzemec je povinen oznámit za účelem sestavení platební bilance České republiky skutečnosti týkající se: Þ peněžních pohledávek a závazků vůči tuzemcům v zahraničí a vůči cizozemcům Þ přímých investic, finančních úvěrů, cenných papírů a s nimi souvisejících inkas a úhrad vůči tuzemcům v zahraničí a vůči cizozemcům, operací na finančním trhu, včetně operací prováděných prostřednictvím cizozemců, Þ zřízení a stavu účtů nebo jiných forem vkladů v zahraničí, včetně svěření peněžních prostředků k uložení na účet v zahraničí, a to v rozsahu, za období, ve lhůtách a způsobem stanoveným vyhláškou České národní banky, nebo na vyžádání devizového orgánu Zdroj: Devizový zákon 219/1995 Sb.

D vojí zdanění

Jestliže ukládáte peníze v zahraničí, musíte se informovat, zda-li má ČR s danou zemí bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Například u Německa tomu tak je a znamená to, že poplatník daní své příjmy v té zemi, ve které strávil více než 183 dnů. Pokud tedy žijete v Česku, daníte příjmy zde a musíte je uvést v daňovém přiznání (typ B).

T rendy v zahraničí

Služby v zahraničí jsou víceméně srovnatelné s ČR, ale poplatky a další náklady spojené s vedeném bankovního účtu bohužel nikoliv. Jak tedy bankovní domy vydělávají? V zahraničí (hlavně USA, Británii) je celkem běžné žít na dluh. Nákup na kreditní karty často způsobuje , že se stav účtu klienta dostane do debetu. Úrokové sazby se pohybují okolo 20 % ročně a dluh narůstá.

V Německu mají zákazníci nejvýznamnějších bank zdarma zakládání běžných účtů, zdarma dostanou platební kartu a zpoplatněny nejsou ani výběry z bankomatů či u přepážek. Velké banky Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank a HypoVereinsbank jsou navíc sdruženy v takzvané skupině CashGroup, v jejímž rámci neplatí soukromé osoby žádné poplatky při běžných mezibankovních operacích. V podstatě stejné podmínky jako v Německu platí i ve Francii.

V Británii také není problém najít účet či balíček, ze kterého nemusíte platit žádné poplatky. Pokud už banka za vedení účtu účtuje peníze, nemá většinou zpoplatněny výběry z bankomatu či na přepážkách. Zakládat účet na Slovensku se tolik nevyplatí. Služby jsou srovnatelné, ceny za vedení účtu také. Úrokové sazby z termínovaných nebo spořících účtů jsou sice vyšší než u nás, ale vzhledem k inflaci okolo 8% dochází k znehodnocení vkladu. Jen pro úplnost, například slovenská ČSOB nabízí při uložení 400 000 Sk na jeden rok 3,55%, Slovenská spořitelna při uložení 500 000 Sk na jeden rok dokonce 4%.

Ú čet v Rakousku

Chcete-li si založit účet v Rakousku, které patří k absolutně nejlevnějším, co se poplatků týče, stačí vám cestovní pas. V případě, že jste právnická osoba, je nutné doložit výpis z obchodního rejstříku ověřený notářem a veškeré podklady nesmí být starší než 3 měsíce (platí v případě Erste Bank). Typ a množství dokladů se může v případě každé banky lišit. Správa bankovního balíčku Comfor Conto Complete stojí 36 EUR (přibližně 1170 Kč)ročně, vklad hotovosti na přepážce 0,5 EUR a výběr z bankomatu 10 eurocentů. Platby kartou, účetní položky za došlou bezhotovostní platbu nebo všechny služby přímého bankovnictví jsou v ceně balíčku. Jasným trendem v Rakousku jsou právě služby přímého bankovnictví , pomocí nichž klient provádí automatizované transakce (veškerá správa účtu, zakládání trvalých příkazů, platby složenek atp.). Hojně využívané jsou i tzv. samoobslužné zóny, díky nimž může klient vybírat prostředky z účtu, vkládat peníze na účet nebo získat výpisu z účtu.

Podle vyjádření Erste Bank je možné založit si účet také v české měně. Podmínky otevření konta jsou stejné jako v případě účtu vedeného v EUR, ale výhody nejsou žádné. Pokud byste jeho prostřednictvím chtěli platit za zboží či služby v tuzemsku, poplatky za takové transakce by utěšeně narůstaly.

Z aložení účtu v USA

Úspěch při zakládání účtu v USA záleží na mnoha faktorech (prestiž banky, ochotný úředník atp.). Dvě studentky si minulý rok chtěly založit účet u prestižní americké banky US Bank. V USA byly legálně, měly SSN (Social Security Number), ale úředník chtěl, aby se za ně někdo zaručil (například pronajímatel bytu). To samozřejmě nikdo neudělal, a tak studentky odešly z prázdnou. Teoreticky platí, že bez SSN žádná banka v USA účet nezaloží. To ale nemusí být pravidlem a pokud narazíte na ochotného úředníka nebo se vydáte do menší banky, můžete uspět i bez SSN.

Ve většině bank vyžadují úplnou adresu a nestačí její ústní nadiktování do formuláře. Je nutné donést nějaké potvrzení o pobytu. V některých bankách stačí pohled nebo dopis poslaný na klientovo jméno. Jinde chtějí například účet nebo šekovou knížku a pohled jim nestačí.

Také je potřeba nějakého dalšího dokladu (pas, americký řidičský průkaz či „americká občanka“). Pro zajímavost – k získání americké identifikační karty (něco jako nás občanský průkaz) stačí obyčejná ISIC karta či jiný doklad s fotografií. Důležitým aspektem je také to, kolik dolarů bude dělat počáteční vklad klienta. Pokud vložíte částku větší (500 USD a více), na nic se vás banka neptá a účet založí.

Na zvoleném typu účtu závisí poplatky za vedení. Stejně jako u nás existuje několik klasických běžných účtů (checking account). Pokud nechcete platit hodně na poplatcích, je dobré založit účet typu „Student checking account“ nebo „Free checking account“.

Ke každému účtu je vystavena platební karta (checking card, ATM card). Pokud si ji nepřejete hned, můžete o ni zažádat kdykoliv a karta přijde maximálně do 10 pracovních dnů (spíše 5 dnů). Karta není aktivována, což musí provést každý klient sám. V některých bankách si může uživatel zvolit vlastní pin, ale existují určité kombinace čísel, které nesmíte použít (například 2265 = Bank, nebo slova jako help či code). Při uzavření smlouvy dá banka klientovi také čisté šeky (většinou 50), které ale neslouží přímo k placení, nýbrž k výběru peněz ze svého účtu. Šeky určené k placení banka posílá na zadanou adresu a prvních sto (většinou je to právě tento počet) je zdarma. Nová šeková knížka stojí od 15 do 30 dolarů. Výpisy jsou zdarma a bezplatné jsou i výběry z bankomatu (někde jen v případě bankomatu své banky).

5 důvodů pro účet v zahraničí České banky nabízejí velmi nízké úrokové sazby, a tak může být uložení peněz na některých ze spořících účtů v zahraničí výhodné; Pokud často cestujete do určité země, je založení konta výhodně. Dostanete platební kartu a při výběrech z bankomatů platíte jen lokální poplatky; Založení není těžké, musíte jen umět domluvit se s bankovním úředníkem. Většinou postačí cestovní pas a nějaký druhý doklad totožnosti; Velké německé banky nabízejí na termínovaných vkladech při částce 10 000 EUR uložených na jeden rok úrok 2 – 2,5%; Poplatky za vedení účtu jsou velmi nízké a v celé západní Evropě dominují služby internetového bankovnictví respektive samoobslužné zóny. Ovládání a správa účtu je tak velmi jednoduchá a levná.