Účet zdarma vás může přijít draho

Nabídka balíčku služeb na určitou dobu zdarma se pro většinu lidí stává lákadlem natolik, že banky, které s příslušnou nabídkou přijdou, v následujících měsících vykazují nárůst nových klientů v desítkách procent. To je momentálně případ HVB Bank, Živnostenské banky a Poštovní spořitelny. Jak kvalitní služby získáte poplatkovými prázdninami?

Na zkoušku si lze zřídit běžný účet momentálně u HVB Bank a Poštovní spořitelny. Obdobnou akci před nedávnem ukončila Živnobanka, která ji nyní nabízí pouze učitelům. Prostřednictvím této zkušební nabídky dávají banky klientovi možnost zjistit, zda mu služby té které finanční instituce vyhovují a pokud tomu tak není, může ho následně (většinou bez poplatku) zrušit.

Nabídka HVB Bank od začátku roku do konce září hlásí trojnásobný nárůst klientů oproti minulému roku. Už od února banka nabízela vedení Business Konta na dobu šesti měsíců zdarma, protože se počet získaných klientů mezi podnikateli zvýšil během prvního měsíce kampaně o 87 %, banka začala od dubna nabízet zdarma i produkty pro soukromou klientelu.

Nový klienti si do konce roku mohou otevřít zdarma tyto balíčky: Konto Komfort a Konto Komfort Global, Konto Rodina či Pohoda. Následně nebudou 6 měsíců platit měsíční poplatek za jeho vedení a užívání.

Podle vyjádření HVB Bank jsou produktové balíčky pro klienty velmi výhodné nejen kvůli nízkým cenám za jejich vedení, ale také proto, že nabízejí klientům širokou škálu možností jak spravovat své finance. „Jsme si jisti, že nové zákazníky jsme získali nejen kvůli novým produktům a marketingovým kampaním, ale i kvůli zcela jedinečnému osobnímu přístupu, který v naší bance skutečně existuje a není brán pouze jako levná proklamace,“ řekl David Konvalina, segmentový manažer pro privátní klientelu HVB Bank.

Banka Název účtu Cena za měsíc (Kč) Ušetříte za 6 měsíců (Kč) HVB Bank Konto Pohoda 64 384 Konto Rodina 94 564 Konto Rodina + 1 běžný účet 114 684 Konto Rodina + 2 běžné účty 124 744 Konto Komfort 184 1104 Konto Komfort Global 284 1704 Živnostenská banka Osobní menu Standard 99 594 Osobní menu Forte 149 894 Osobní menu Grand 289 1734 Poštovní spořitelna Program Klasik 21 126 Program Rodina 50 300 Program Plus 90 540 Program Elektron 70 420 Program Junior 10 60 Program Senior 15 90

Testovat lze i další banky

Výběr banky: rozhodují ceny služeb. Vyzkoušet nabízené služby zdarma většinou trvá 1až 6 měsíců

Od března do května letošního roku nabízela Živnostenská banka možnost otestovat si její produkty a služby bez placení u balíčků Osobních menu Standard, Forte a Grand. Akce byla, podle vyjádření zástupců Živnobanky, úspěšná, protože přilákala bance trojnásobný počet nových klientů. Díky této akci banka dokonce zrušila poplatek za zrušení účtu ve výši sto korun, čímž následovala Komerční banku, která tento poplatek vyňala ze sazebníku jako první na počátku letošního roku. Bez sankcí a poplatků lze ukončit i testování nabídky u HVB Bank, pokud však skončí vaše půlroční testovací lhůta a vy účet uzavřete až po ní, zaplatíte standardní poplatek ve výši 400 korun.

S nabídkou "Poplatkové prázdniny" přišla i Poštovní spořitelna, ta platí pro klienty, kteří si chtějí založit některý z postžirových účtů: Elektron, Klasik, Rodina, Junior, Senior či Plus. Od dubna nemusí noví klienti 6 měsíců platit poplatky za vedení účtu, zasílání výpisů, či za vybrané transakce na účtu. Do nabídky bez poplatku patří i zřízení kreditní karty či poskytnutí spotřebitelského úvěru. U nově zřízených účtů dojde k úspoře pohybující se mezi 10 až 90 Kč za měsíc, což činí 60 až 540 korun za půl roku.

Lze srovnávat nabídky „zdarma“?



V případě běžných účtů „zdarma“, které banky nabízejí, se však nevyhnete některým poplatkům. Platební transakce, některé výběry z bankomatu či vedení debetních karet obvykle banky zahrnou do ceny balíčků. Najdeme však také položky, které klient musí platit i v případě účtu „zdarma“ (výpis z účtu, platební transakce nad stanovený limit, výběry z bankomatů či jiné poplatky). Cena produktu může díky těmto poplatkům narůstat. Proto je dobré si nejprve uvědomit jednak, co všechno jako majitel účtu získáte a také jak vám následně (po skončení období pro účet zdarma) zasáhnou poplatky do vašeho finančního rozpočtu.

Nesporně během půl roku "testování" ušetříte, v případě HVB Bank jde o markantní rozdíl. Je ale potřeba počítat s tím, že po uplynutí této zkušební doby bude váš rozpočet zatížen všemi řádnými poplatky, tedy jak měsíčním vedením účtu, tak poplatky za služby nad rámec balíčku. V případě HVB Bank či Živnostenské banky to může být i v řádu tisíců korun za rok.

Co můžete získat jako klient malé banky?

Když budete účet rušit, nastává obdobná situace. Zrušení účtu banky také zpoplatňují. HVB Bank vám poplatek odpustí, pokud je to v rámci zkušební doby 6 měsíců, jinak oněch 400 korun zaplatíte. Poštovní spořitelna bude požadovat 200 korun. Živnobanka od poplatku ustoupila a klientovi ho neúčtuje. A to není nic proti tomu, jakou cenu zaplatíte, když budete rušit všechny trvalé příkazy či inkasa, která jste na účtu zavedli. Cena zrušení jednoho příkazu může dosáhnout i 50 Kč.

Se zrušením účtu nemusíte přijít jen o peníze, které vydáte za poplatky, ale i další a možná i důležitější věc, a to je vaše klientská historie. Pokud u banky setrváte několik měsíců nebo i let, stanete se pro ni známým klientem, kterému snáze poskytne kontokorent nebo spotřebitelský úvěr. V nové bance (v té, pro kterou se rozhodnete, pokud vám nebude vyhovovat účet „zdarma“) tak budete muset čekat několik měsíců než si ji opětovně vytvoříte.

Myslíte si o těchto nabídkách zdarma, že se vyplatí? Jde o vstřícný krok bank vůči klientům? Vyzkoušeli jste některou z nabídek a jste spokojeni? Napište nám.

