Ucházejte se o práci elektronicky

Dnes je běžné, že k zaslání odpovědi na nabídku pracovního místa, motivačního dopisu a životopisu personální agentuře či přímo budoucímu zaměstnavateli můžete vedle klasického dopisu použít také elektronickou poštu. Na mnoha místech je dokonce odpověď výhradně prostřednictvím e-mailu vyžadována. Víte, jak správně formulovat e-mailovou žádost o práci?

Elektronická adresa by měla být solidní

V první řadě se zamyslete nad e-mailovou adresou, kterou uvádíte jako kontaktní: i ona o vás totiž něco vypovídá. Pro účely komunikace s budoucími zaměstnavateli by měla být především co nejserióznější, bez osobních přezdívek, zkrátka úměrná pozici, o kterou se ucházíte.

Například jako budoucí finanční ředitelka byste své e-maily měla posílat ze své jmenné adresy, nikoli ze své oblíbené: „roztomila.kocicka@vyhledavac.cz“. Pokud však seriózní jmennou adresu nemáte, založte si ji.

V některých společnostech požadují vedle životopisu také zaslání fotografie uchazeče.

Na fotky z dovolené zapomeňte

Rozhodně se vyhněte obrázkům, na nichž je více osob najednou. U snímků celé postavy nepoužívejte fotografie v méně formálním oděvu. Vhodné k tomuto účelu jsou digitální fotografie ve formátu a provedení, které je předepsáno pro osobní doklady.

„Obrázek od táboráku příliš reprezentativně nepůsobí,“ potvrzuje Jan Kopecký z personálního oddělení společnosti Siemens.

Pozor na gramatiku a stylistiku

Pokud se hlásíte na pozici v zahraniční společnosti, jsou obvyklou podmínkou životopis a další materiály v cizím jazyce. Pečlivě dbejte na gramatiku a neopomíjejte ani formální zvyklosti, které v dané řeči platí.

Správnost textů si můžete nechat zkontrolovat u překladatelských společností, pomohou vám i v některých personální agenturách. Úroveň textů by však v každém případě měla odpovídat vašim skutečným znalostem cizího jazyka. „Excelentní životopisy neodpovídající úrovni kandidáta mohou jeho pozici při přijímacím pohovoru spíše zhoršit,“ varuje Jana Diddenová z agentury Perseus.

Životopis v e-mailu

Reagujete-li na inzerát e-mailem, je dobré k němu životopis i další dokumenty (například doklad o ukončeném vzdělání, fotografie) přiložit jako přílohu. Přímo do těla zprávy je vhodné uložit pouze text vašeho motivačního dopisu.