Učila jsem se kupovat byt na odborném semináři

Kdo ještě nikdy nekupoval byt nebo dům, může mít zkreslené představy, jak vše probíhá. Někomu to bude připadat jednoduché, prostě si vybere, domluví se na ceně, zaplatí a bydlí. Druhý zájemce naopak může vidět ve všem problém. Kde najít vhodnou nemovitost, jak absolvovat celý proces prodeje – koupě, "nenapálí" mě někdo? A kde na to vezmu peníze?



Seminář pro první kupující

Právě pro ty, kteří se chtějí o nakupování i financování své první nemovitosti dozvědět víc, přichází společnost LEXXUS ve spolupráci se společností Hyposervis s pořádáním odborných seminářů pro první kupující. Tyto semináře jsou bezplatné, stačí se jen on-line zaregistrovat a prvních sto padesát zájemců má zaručenu účast.





. Kdo je kdo Společnost LEXXUS patří již 16 let k nejvýznamnějším realitním kancelářím v Praze. V počátku své existence se zaměřovala na prodej a pronájmy luxusních nemovitostí. Od roku 2002 nabízí zejména výběr bydlení v nových bytových projektech po celé Praze. Dlouhodobě spolupracuje se širokým spektrem developerů jak v Praze, tak v České republice. K nabídce jejích služeb patří i možnost řešit financování nemovitosti prostřednictvím společnosti Hyposervis.

Společnost Hyposervis je nejstarším hypotečním makléřem na českém trhu. Spolupracuje se všemi hypotečními bankami a většinou stavebních spořitelen. V roce 2006 se Hyposervis stal zakládajícím členem Asociace hypotečních makléřů.

Jak sami představitelé pořádající společnosti uvádějí, podobné semináře pro kupující, kteří si nemovitost pořizují poprvé, nejsou v České republice na rozdíl od západoevropských zemí běžné. Žádná jiná firma u nás podobné semináře nenabízí.



A protože jsem byla zvědavá, jak takový seminář probíhá, zaregistrovala jsem se a ve středu večer spolu s ostatními prvními kupujícími "zasedla do lavic". Před námi byly více než tři hodiny povídání o celém procesu koupě bytu i vyřízení hypotečního úvěru.



Křištálová lupa Trocha informací o trhu v Praze neuškodí

Jen namátkou můžeme zmínit několik zajímavých čísel, např. více než třetina Pražanů bydlí v bytech s regulovaným nájemným, v letech 2005 až 2007 byla v Praze každý rok zahájena výstavba osmi tisíc bytů a v roce 2007 bylo dokončeno téměř deset tisíc bytů na rozdíl od roku 2006, kdy to bylo zhruba pět tisíc bytů.



Co se týče průměrných cen bytů v Praze, čerpal přednášející ze statistiky podle nabízených cen za metr čtvereční. Pochopitelně nejvíce se platí za byty v centru na Starém Městě, Malé Straně a Novém Městě. Zde se cena za metr čtvereční pohybuje mezi 100 až 120 tisíci korunami.



V tradičních rezidenčních čtvrtích, jako jsou Vinohrady, Dejvice, Břevnov, zaplatíte kolem 70 až 80 tisíc korun za metr čtvereční. V poslední době na významu získávají nové lokality, Vysočany a Karlín, kde probíhá výstavba v místech starých továren a metr čtvereční se nabízí za zhruba 55 tisíc korun.



Vývoj průměrné ceny bytu v Praze strmě stoupá již od roku 2006, kdy se za metr čtvereční platilo v průměru zhruba 35 tisíc korun, nyní v průměru 55 tisíc korun.



Jak koupit byt: krok za krokem

Návod, jak koupit byt, přišel ihned po zajímavých statistických číslech. Zástupce společnosti zúčastněné seznámil s celým procesem koupě bytu tak, jak to probíhá na půdě jejich společnosti, resp. v jejím prodejním centru.



Celkem 90 procent klientů přichází již s požadavkem na konkrétní projekt a 30 až 40 procent chce zůstat bydlet ve stejné lokalitě, ve které již bydlí.

Klienti na první schůzce získají informace o vybraných projektech, mohou si vybrat z již hotových postavených bytů nebo se zapojit do bytového projektu.



Výhodou dokončeného nového bytu je možnost faktické prohlídky a okamžitého nastěhování. Na druhou stranu klient u nových bytových projektů v úvodní fázi výstavby má pestřejší výběr a může také zásadně ovlivnit vnitřní i dispoziční uspořádání bytu. Další výhodou je to, že má i čas na vyřešení svých finančních možností. Zpočátku zaplatí zhruba 10 až 15 procent z vlastních prostředků, zbytek např. z hypotečního úvěru až po dokončení bytu.



Dalšími kroky po finálním výběru projektu jsou bezplatná předrezervace, podpis rezervační smlouvy a uhrazení rezervačního poplatku.



Zájemci o nové bydlení byli též seznámeni s procesem vytvoření a podpisu budoucí kupní smlouvy, s možnostmi klientských změn, neboli požadovaných úprav v bytě, s procesem "předpřejímky" bytové jednotky, soupisem případných vad a nedodělků a konečným podpisem Kupní smlouvy a uhrazením kupní ceny.



Hlavní na konec: kdo pomůže s financováním

Posledním přednášejícím byl zástupce společnosti Hyposervis, který seznámil publikum s možnostmi financování nemovitostí prostřednictvím hypotéky. Hypotéku k financování používá 60 až 80 procent klientů v projektu a obvykle financují 70 až 90 procent kupní ceny.



Průměrná hypotéka v Praze je nyní 1,8 milionu korun a v nových projektech se jedná o více než 3 miliony korun.



Otázky i odpovědi

I přesto, že čas pokročil a seminář se proti původnímu záměru protáhl o více než hodinu, došlo i na velké množství dotazů a následných odpovědí. Ne nadarmo má seminář v podtitulku slogan "Odpovědi na vše, co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat".



Za všechny dotazy zmíním dvě informace, které mne zaujaly. V projektech se účastní zhruba 10 až 30 procent cizinců. Největší zájem je o byty 2+kk o ploše zhruba 50 m2.



Bylo to vůbec k něčemu?

Rozhodně se nedá říci, že by se jednalo o promarněný čas. Pro ty, kteří nemají zkušenosti s koupí bytu a jeho financováním, byl seminář jistě přínosem. Dozvěděli se mnohé o procesu koupě bytu i o možnostech jeho financování.



Nicméně celý seminář byl pochopitelně zaměřen na to, jak to probíhá v této společnosti. Budou klientům informace o celém procesu k něčemu, když navštíví jiného prodejce?



Pokud se rozhodnou koupit byt prostřednictvím pořádající společnosti, přesně vědí, jak na to a co je čeká. Ty samé informace se však dozví i bez účasti na tomto semináři při první schůzce v prodejním centru.