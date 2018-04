Ucpaný Internet je pro obchody s akciemi k pláči

Velký nárůst stížností na americké online obchodníky s akciemi kvůli častým výpadkům jejich internetových serverů vedl k jejich důraznému finančnímu postihu. V České republice však tyto problémy vzhledem k nízkému zájmu o obchodování zřejmě nehrozí.

Američtí brokeři, umožňující obchodování s akciemi online prostřednictvím Internetu, investovali v dobách „býčího trhu“, za účelem získání tisíců nových zákazníků, nemalé prostředky na reklamní kampaně. O to větší byl pak povyk investorů, když se systémy brokerských firem položily pod náporem obchodních příkazů. Situace dospěla tak daleko, že přinutila i americkou Komisi pro cenné papíry, aby s tímto problémem začala něco dělat.

V prvním precedentním případu tak byla společnost TD Waterhouse Investor Services, čtvrtý největší online broker v USA, nucena zaplatit pokutu ve výši 225 000 USD (téměř 10 mil. Kč) za problémy spojené s opakovanými výpadky, které znemožnily klientům provádět obchody.

Během posledního čtvrtletí roku 1998 tato firma obdržela zhruba 18 000! ústních a více než 2 000 e-mailových stížností týkajících se zmiňovaných výpadků. Tyto stížnosti však neoznámila orgánům zabývajícím se dohledem nad kapitálovým trhem a místo toho oznámila, že obdržela necelých 400 stížností týkajících se běžných provozních záležitostí a prodejních postupů. Regulační orgány došly navíc k závěru, že na mnoho firma ani adekvátně nezareagovala.

Za prvních devět měsíců loňského roku pak firma obdržela více než 13 000 stížností. Zástupce firmy se pak už jen bránili tvrzením, že vzhledem k více než miliónu zákaznických kontaktů denně je to vcelku „přijatelné“ číslo. Zjistilo se, že během 18 měsíců, kdy firma získala více než 600 000 nových klientů, došlo k minimálně devíti selháním, jež trvaly více než hodinu. Tato doba však může být na dnešním, rychle se měnícím trhu věčností a investoři, kteří nemohou provést obchody včas, mohou velmi snadno utrpět značnou ztrátu. (Na konci února například došlo v jeden den mezi 10:00 a 10:05 hod. k 5% propadu akcií FuellCell Energy ze 48,06 na 45,63 USD). Během těchto výpadků byli investoři odkázáni na telefonický styk, avšak Waterhouse pochopitelně neměl na zvládnutí tak masivního nárůstu telefonátů potřebné kapacity a tak více než 45% volajících své telefonáty z důvodu příliš dlouhého čekání ukončilo předčasně.

Waterhouse však rozhodně nebyl jedinou společností s podobným postižením. Zjistilo se, že v období leden - září 1999 mělo v Americe celkem 11 online brokerů (mezi nimiž figurovali i taková jména jako Charles Schwab Corp. nebo E*Trade Group)dohromady 88 výpadků. Příčina je však podobná: mnoho online obchodníků nebylo dostatečně připraveno na to, aby zvládli tak velký příliv klientů.

Máme mít obavy i u nás?

V České republice se s podobnými problémy zřejmě nesetkáme. Jedním z hlavních důvodů je to, že současné systémy brokerů, kteří zprostředkovávají on-line nákupy akcií přes Internet, jsou dimenzovány na daleko vyšší propustnost, než s jakou se v dnešní době setkáváme. Zatímco v Americe není výjimkou, když některý broker spravuje více než milion klientských účtů, v ČR jako celku bychom stěží nalezli více než 100-150 tis. potenciálních klientů, kteří by měli o online obchodování zájem.

Uvědomíme-li si, že v současnosti u nás existuje šest brokerů, kteří poskytují možnost on-line nákupu českých akcií (Böhm and Partner, Fio burzovní společnost, Harvardská burzovní společnost, Komerio, Online Investor a Sati), jejichž služeb na poli internetového obchodování využívá od několika desítek do několika tisíců klientů, je pravděpodobnost selhání na velmi nízké úrovni. (Nehovoříme zde pochopitelně o problémech typu „překopnutý kabel“).

Čeští brokeři mají navíc povětšinou internetový kanál vedený jako doplněk k osobnímu či telefonickému zadávání pokynů. Tzn., že případné problémy s Internetem by se standardně řešily přes jednu z těchto dvou cest, aniž by to bylo bráno jako poškození klienta. Dalším aspektem, který pozitivně ovlivňuje spolehlivost internetových aplikací brokerů, je skutečnost, že brokeři ustoupili od on-line zobrazování cen pro uživatele nepatřící mezi jejich klienty.

Vzhledem k současnému stavu, kdy objem obchodů na obou českých akciových trzích vytrvale klesá a naděje na nějaký dramatický obrat k lepšímu je spíše utopií, by tedy k technickým výpadkům docházet nemělo.

Jak nám potvrdila i česká Komise pro cenné papíry, do této doby nedostala jedinou stížnost na internetové obchodníky s akciemi, týkající se technického výpadku či selhání během komunikace přes Internet (narozdíl od několika stížností na údajné „špatné“ poradenství, které mělo vést ke značným ztrátám na majetku, ale to už je úplně jiná kapitola).

Zpracováno s využitím The Wall Street Journal Europe

