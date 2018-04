Účtů zdarma v Česku přibývá. Bez internetu se ale nechytnete

• Pořídit si nezpoplatněný bankovní účet se vyplatí, pokud zvažujete zřízení druhého bankovního účtu nebo chcete vyzkoušet služby jiného bankovního domu, než na jaký jste dosud zvyklí.

• Běžné účty zdarma, ke kterým získáte i platební debetní kartu, jsou užitečné například pro nákupy v internetových obchodech. Na účet lze převést jen částku, kterou plánujete utratit a své výdaje pak můžete mít více pod kontrolou.

• Účet zdarma je šikovný i pro mladé lidi a studenty, kteří šetří každou korunu a úspora za bankovní poplatky tak nemusí zbytečně ukrajovat příjmy. Přitom je dobré vědět, že pro zřízení bezplatného účtu je potřeba dosáhnout plnoletosti. Osobní účet Student zřídí ale Česká spořitelna studentům od 15 let a nejvýše do 30 let věku.

• Na bezplatné účty lze ukládat i některé zahraniční měny, umožňuje to například Fio banka a LBBW Bank.