Účty pro mladé jsou zdánlivě zadarmo. Některé poplatky jsou ale tučné

Založení studentského účtu není nijak složité, stačí zajít na pobočku banky s občanským průkazem nebo požádat on-line a zaplatit minimální poplatek, který se pohybuje od 100 do 500 korun.

Od plnoletosti studenta bude banka vyžadovat také potvrzení o studiu. Někde je potřeba dokládat, že jste stále studentem, každý rok, jinde to stačí jednou za celou dobu studia.

Navíc bonusové slevy i kontokorent



Nespornou výhodou studentkých účtů jsou nižší nebo žádné poplatky za jejich vedení. Banky přidávají i různé bonusové slevy, jako je třeba příspěvek na ISIC kartu 200 korun ročně, který nabízí například Česká spořitelna či Komerční banka.

Studenti mohou počítat i se slevami u vybraných obchodníků, například u Student Agency či Tutor, Hudy. Od 18 let mohou studenti všude požádat o čerpání do minusu, takzvaný kontokorent. Pozor je třeba si dát na výběry z bankomatu, poplatek se může pohybovat v rozpětí 26 až 40 korun.

Po ukončení studia nebo v případě, že nedoložíte požadované potvrzení, účet automaticky přechází v "dospělý". Většinou zůstane číslo účtu, studentské slevy však zmizí.

Česká spořitelna



Osobní účet Student: pro studenty denního studia od 15 do 30 let, od 18 let každý rok nutné předložit potvrzení školy o studiu

Vedení měsíčně: zdarma

Co je v ceně: vedení, měsíční výpis, zřízení trvalých příkazů, souhlasů s inkasem, tři služby Standard (karta, výběry z bankomatů ČS, platby, IB) Vybrané poplatky: výběr z cizího bankomatu 40 korun

Kontokorent: od 18 let, až 25 000 korun

ČSOB



Studentské konto Plus: od 15 do 28 let, od 19 let nutné potvrzení o studiu (stačí jednou za celou dobu studia na příslušné škole)

Vedení měsíčně: zdarma

Co je v ceně: karta Visa Classic, příchozí a odchozí elektronické platby, výběry z bankomatů ČSOB v ČR, elektronické bankovnictví, e-maily o pohybech na účtu

Vybrané poplatky: za měsíční výpis poštou 30 korun, výběr z cizího bankomatu 30 korun

Kontokorent: od 19 let pro studenty VŠ a VOŠ, do 20 000 korun

GE Money Bank



Konto Genius Student: od 15 do 27 let, potvrzení o studiu 2krát za celou dobu vedení účtu (poprvé až ve 20 letech klienta)

Vedení měsíčně: zdarma

Co je v ceně: karta, výběry z bankomatů sítě GE, elektronický výpis, příchozí platby, zadání trvalých příkazů, internetbanking

Vybrané poplatky: měsíční výpis poštou 10 korun, odchozí elektronické platby čtyři koruny, výběr z cizího bankomatu 38 korun, SMS zpráva o dění na účtu 2,50 korun, zúčtování položky trvalého příkazu 6 korun

Kontokorent: od 18 let, až 10 000 korun

Komerční banka



Studentské konto G2: 15 až 30 let, potvrzení o studiu ve 20 a 26 letech

Vedení měsíčně: zdarma

Co je v ceně: karta Maestro, jeden výběr z bankomatů KB měsíčně, příchozí platby (platí se dvě koruny za účetní položku v mezibankovním styku), internetbanking, Mobilní banka, e-maily o zůstatcích na účtu Vybrané poplatky: za měsíční výpis poštou 20 korun, za další výběr z bankomatu KB 5 korun, za výběr z cizího bankomatu 35 korun Kontokorent: SŠ do 5 000 korun, VŠ až 20 000 korun (G2 nadstandard za 20 korun měsíčně je stejné jako G2, navíc v ceně embosovaná karta s cestovním pojištěním, všechny výběry z bankomatů KB, jeden výběr měsíčně z bankomatů v zahraničí, virtuální platební karta, EUR účet s mezinárodní kartou.

Poštovní spořitelna



Era osobní účet: od 10 let do 26 let

Vedení měsíčně: 8 korun

Co je v ceně: karta, elektronický výpis, dva výběry z bankomatu ČSOB v ČR a na Slovensku, příchozí platby, internetbanking

Vybrané poplatky: další výběr z bankomatu ČSOB pět korun, výběr z cizího bankomatu 26 korun, odchozí platba elektronicky jednu korunu Kontokorent: od 18 let, od 2 do 100 000 korun podle výše vkladů

Raiffeisenbank



Student: od 15 do 26 let, potvrzení o studiu doložit jednou ročně

Vedení měsíčně: 30 korun

Co je v ceně: internetbanking, dva výběry z bankomatu RB, příchozí platby

Vybrané poplatky: elektronická karta 25 korun měsíčně, embosovaná karta 45 korun měsíčně, další výběr z bankomatu RB 9,90 korun, z cizího bankomatu 39,90 korun, odchozí platby čtyři a šest korun

Kontokorent: 18 let, půjčka ve výši pravidelných měsíčních příjmů

UniCredit Bank



Studentské konto: pro studenty SŠ, VŠ, VOŠ, JŠ, potvrzení každý rok Vedení měsíčně: 19 korun

Co je v ceně: karta, výběry z bankomatů UniCredit Group, internetbanking, jeden výběr z bankomatu jiné banky v ČR, příchozí platby, až deset SMS zpráv o pohybu na účtu měsíčně

Vybrané poplatky: výběr z cizího bankomatu 30 korun

Kontokorent: od 18 let

Volksbank



Free konto: pro studenty SŠ, VŠ, VOŠ, JŠ od 15 do 30 let

Vedení měsíčně: zdarma

Co je v ceně: karta s cestovním pojištěním, internetbanking, zřízení trvalého příkazu, příchozí platby

Vybrané poplatky: výběr z bankomatu Volksbank tři koruny, bankomat ČSOB šest korun, z jiné banky 30 korun

Kontokorent: SŠ a JŠ do 5 000 korun, VŠ až 20 000 korun