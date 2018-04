Účet bez poplatků je často levnější než speciální studentské konto

Vedle toho existují i banky, které si žádné podmínky minimální výše příchozích plateb nekladou a též se u nich za běžné operace neplatí. Například Airbank, Fio, mBank či Zuno. Dala by se sem zařadit i Equa, jejíž požadavek tří plateb kartou je v době bezkontaktních operací snadno splnitelný. Má tedy smysl vyhledávat ty finanční ústavy, které mají speciální konta pro studenty? Moc ne. Studenti však mohou mít radost, že mají široký výběr.

Účet od mimina, karta od osmi let

Porovnejte si účty Nabídky bank si můžete porovnat sami v přehledném srovnání účtů na portálu Finmarket.cz

Konto mohou dítěti zřídit rodiče, už když je v kočárku. Zpočátku jde o účet s velmi omezenými možnostmi. Rodiče a prarodiče na něm nejčastěji potomkovi spoří - dětské účty jsou totiž mnohdy zajímavě úročeny. Například GE Money Bank a ČSOB připíší spořílkům 2,5 procenta ročně, úročí se však jen omezená částka, ČSOB do 24 999 korun, GE Money do 29 999 korun.

S více funkcemi se dítě setká až s věkem. Už v osmi letech mu mohou rodiče pořídit platební kartu a stanovit na ní měsíční limit, dítě tak může čerpat kapesné. Od osmi let uspějete s tímto požadavkem například u ČSOB, GE Money, UniCredit, České spořitelny, Fia a Komerční banky.

Za studentský účet neplatíte, ale za některé služby ano

Poplatek za studentský účet inkasují jen Raiffeisenbank (49 korun) a u studentů nad 26 let Komerční banka (68 korun). Jinak banky nabízejí vedení konta zdarma. U některých bank se platí i za služby. Bývají to třeba odchozí platby, účtují si je GE Money, Česká spořitelna, Komerční banka. Era si nechá zaplatit desetikorunu za vedení platební karty a osm korun za uskutečněné inkaso.

Výběry z bankomatů bývají u vlastní banky zadarmo, jejich počet omezuje Fio na deset, ale to je číslo, do kterého se většina lidí vejde. Česká spořitelna má zdarma vlastní výběry jen dva, to už studenti musí trochu hlídat. Komerční banka si za vlastní výběry účtuje devět korun, ty se ale v rámci programu MojeOdměny dají odmazat platbami kartou u obchodníků (za každou platbu jeden výběr zdarma). Pro ty, kdo hodně cestují, jsou výhodné Raiffeisenbank, UniCreditbank a Zuno - u těch vyberete zdarma kdekoli v Česku i ve světě. Komerční banka ke své kartě přidá jeden zahraniční výběr měsíčně.

Potvrzení nejvýš dvakrát

Banky už netrvají na tom, abyste každý rok předložili potvrzení, že stále ještě studujete. Přesto ho některé u studentských účtů vyžadují. Někde stačí jednou, jako například v GE Money (ve věku 20 let), Raiffeisenbank (v 18 letech), jinde ho budete muset předložit dvakrát, v ČSOB (ve věku 21 a 26 let), v České spořitelně (v 18 a 26 letech), v Komerční bance (po dosažení 20 a 26 let). Uklidněním pro studenty může být to, že s razítkem ze školy nemusí běžet pokaždé do pobočky banky, obvykle lze potvrzení oskenovat a poslat e-mailem.

Ostatním bankám buď postačuje, že se vejdete do „mladé“ věkové kategorie, nebo prostě nepotřebují potvrzení žádné, protože mají služby levné pro všechny.

Vlastní obrázek na kartě a jiné bonusy

Česká spořitelna mladé zaujme možností dát si zdarma na běžnou platební kartu vlastní obrázek. Fio nabízí volbu čísla účtu (musí samozřejmě odpovídat bankovním standardům), Equa umožňuje zdarma jeden vklad hotovosti na poště, karta Komerční banky zahrnuje cestovní pojištění.

Když každý měsíc alespoň jednou použijete kartu, dobijete mobilní kredit přes bankomat či pošlete peníze přes internet, dostanete od Komerční banky prémii 333 korun. GE Money Bank a Česká spořitelna mají i pro studenty připraven věrnostní program - kdo platí kartou, získává slevy, odměny nebo část plateb zpátky na účet. Obdobný program má i Raiffeisenbank, ten se však týká pouze placení kreditní kartou.