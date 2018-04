Porovnali jsme studentské účty, které nabízí šest bank

Studentské účty najdete u velkých bank, jako je Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Komerční banka, Raiffeisenbank a UniCredit Bank. Menší nízkonákladové banky speciální konta pro studenty nenabízejí, zato zde najdou zletilí studenti často účty levnější či úplně zadarmo.

Záleží na věku

Hlavním kritériem pro založení studentského účtu nemusí být vždy status studenta. Například UniCredit Bank nabízí své Cool konto všem do věku 26 let. Většina bank ale předložení potvrzení požaduje, a to v pravidelných intervalech.

Studentský účet ovšem můžete mít někde i jistou dobu po absolvování, stačí předložit doklad o ukončení vysoké školy. Všude totiž platí věkové omezení. Většina bank nabízí studentské účty mladým až do 30 let. U Raiffeisenbank a UniCredit Bank je věkové omezení studentských výhod 26 let.

Nejdražší jsou výběry z bankomatu

I když je u většiny kont jejich vedení bez poplatků, neznamená to, že si student nepřiplatí. Nejvíce se prodraží výběry z bankomatů, ale zpoplatněné jsou často i odchozí platby. Trochu jinou strategii nasadila Raiffeisenbank, která si sice strhává za vedení účtu paušál 49 korun měsíčně, ale pak už je naprostá většina běžných bankovních operací zdarma.

Výhody (nejen) pro studenty Osobní účet na míru vám pomůže najít on-line kalkulačka. Kromě ceny vám srovná i aktuální nabídku benefitů.

Za výběry z vlastních bankomatů musejí utrácet pouze klienti u České spořitelny a Komerční banky. Výběr z cizího bankomatu je za poplatek téměř u všech bank kromě Raiffeisenbank, která má i tento výběr v paušálu a UniCredit Bank, kde mají studenti jeden výběr v měsíci z cizího bankomatu zdarma.

Velké rozdíly jsou u výběrů z bankomatu v zahraničí. Zcela zdarma a bez omezení si v cizině vybírají pouze mladí klienti Raiffeisenbank. Česká spořitelna nabízí za 29 korun balíček doplňkových služeb, díky kterému si může student v cizině vybírat neomezeně z bankomatů Erste Group, z ostatních zařízení je výběr za 30 korun, bez balíčku stojí výběr 125 korun. ČSOB požaduje poplatek 80 korun plus 0,5 procenta z vybírané částky a u ostatních bank přijde výběr v cizině na více než 100 korun.

Kdybychom porovnali modelového studenta, který má za měsíc jednu příchozí platbu, tři odchozí platby (jednu do vlastní banky a dvě do jiné banky), dvakrát měsíčně vybere z bankomatu vlastní banky, jednou z cizího bankomatu a jednou vybere 100 eur v cizině, vychází paradoxně nejlevněji mBank, tedy banka, která žádné speciální studentské konto nenabízí.

"Výběr vhodného studentského účtu závisí na zvyklostech, požadavcích a frekvenci používání uložených peněz. Pokud je student aktivní, často nakupuje přes internet, vybírá z bankomatu a nezřídka cestuje, měl by si vše pečlivě spočítat a nenechat se odradit účtem s paušálem, který pro něj může být finančně výhodnější. Ti, kteří účet používají spíše k uložení prostředků a nemají téměř žádné transakce, budou spokojeni se službami účtu vedeného zdarma," říká Jan Figlovský, produktový manažer Raiffeisenbank.

Benefitů moc není

Tím, čím se chtějí studentské účty odlišovat od těch běžných, jsou různé benefity. Tím nejběžnějším je příspěvek na ISIC kartu. Česká spořitelna přispívá studentům částkou 200 korun jednou ročně. Komerční banka dává jednorázový příspěvek 200 korun při založení konta a navíc pak 333 korun ročně při aktivním využívání účtu (pokud alespoň jednou v každém měsíci zaplatí svojí kartou k účtu, dobijí kredit v mobilu přes bankomat, nebo pošlou peníze přes internetové bankovnictví).

Zajímavou službu nabízí Česká spořitelna v podobě vedení podúčtu pro odkládání peněz pro případ nečekaných výdajů. Peníze jsou tak uloženy mimo dosah platební karty či trvalých příkazů.

GE Money Bank a UniCredit Bank poskytují studentům zadarmo kompletní přehled o dění na účtu prostřednictvím SMS zpráv.

Některé banky nabízejí do jisté míry personifikované produkty jako vlastní obrázek na platební kartu, nebo výběr vlastního čísla účtu.