Inspektorát práce: Udání přibývá, na černou práci si posvítíme

Kvůli nelegálnímu zaměstnávání přichází státní pokladna ročně o desítky milionů korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí se rozhodlo letos proti "černé práci" bojovat. Do terénu povolalo téměř jednou tolik inspektorů a zvýšilo možné sankce až na 10 milionů korun. Jeden z celkem osmi inspektorátů práce vede Jaroslav Stádník.

200 000 kontrol provedou letos inspektoři práce. Je to o čtvrtinu víc než loni.

Už jste někomu dali tu desetimilionovou pokutu?

Zatím ne. Máme už z letošního roku nějaké návrhy na zahájení správního řízení, ale žádný případ ještě nebyl ukončen. Dá se navíc předpokládat, že se firmy odvolají, a půjde to pak ještě k přezkoumání na Státní úřad inspekce práce v Opavě. Jinak samozřejmě pokuty udělujeme, ale protože jsou to případy z minulého roku, vyměřujeme sankce podle loňských pravidel.

Nezdají se vám nové pokuty příliš tvrdé? Za nelegální zaměstnávání může firma zaplatit 250 tisíc až 10 milionů korun a pracovník i sto tisíc korun. Nemůžeme hned automaticky sáhnout po horní hranici. Pokud někoho "načapeme", musíme mimo jiné přihlížet i k jeho majetkovým poměrům. Nestává se proto, že by pracovník hned při prvním přestupku dostal pokutu 100 tisíc, ale třeba 10 až 20 tisíc korun. Stejně tak u firem budeme kromě jiných kritérií posuzovat to, zda pro ně výše pokuty nebude likvidační.

Podle čeho vybíráte podniky ke kontrole?

Vycházíme z dlouhodobého plánu kontrol, abychom obsáhli všechny oblasti podnikání. Dále připravujeme mimořádné akce, například loni jsme se zaměřili na restaurace, kde se nelegálnímu zaměstnávání celkem daří. A pak se samozřejmě řídíme podněty od lidí.

Přibývá takových "udání"?

Počet narůstá, jen náš oblastní inspektorát jich loni dostal 1 500. A to v té době ještě nelegální práci kontrolovaly úřady práce. Dá se tedy očekávat, že když od ledna tato kompetence přešla plně na nás, bude podnětů mnohem více.

Musíte je všechny prošetřit?

Snažíme se nevynechat žádný. Zhruba tak polovina je opodstatněná. O výsledku provedené kontroly pak podle zákona podatele informujeme.

Jak takové potírání nelegální práce vypadá?

Vybereme nějakého zaměstnavatele a neohlášeni provedeme kontrolu. Ideálně by měli jet dva inspektoři. Pokud je to větší pracoviště, můžeme požádat o pomoc například celní správu či cizineckou policii, která místo zajistí. Proto, aby nikdo nemohl utéct, ale také z bezpečnostních důvodů.

Znamená to, že inspektorům práce hrozí nějaké nebezpečí?

Může, ale zatím to byly vždy verbální útoky – vulgární slova a vyhrožování. Fyzické napadení jsme naštěstí ještě neřešili. Tato profese vyžaduje určitou otrlost, to je samozřejmé. Nepříjemné reakce a možné riziko má inspektorům kompenzovat zvláštní příplatek k platu podle zákoníku práce.

Vraťme se zpátky ke kontrole.

Inspektoři se tedy prokážou vedoucímu pracovníkovi a oznámí mu, že bude provedena kontrola. Legitimují pak všechny přítomné. Musí si zapsat jméno, datum narození, identifikační údaje a práci, kterou dotyčný na místě vykonával. Pokládají otázky typu: jak dlouho tu pracujete, kdo vám zadává práci, na základě čeho jste odměňován... Záznam každý podepíše, aby potvrdil, že s ním souhlasí.

Poté, co je pracoviště zmonitorováno, se případ řeší v kanceláři?

Ano, většinou si od kontrolovaného vyžádáme ještě nějaké dokumenty, například evidence docházky, výplatní pásky, seznam zaměstnanců, pracovní povolení, pracovní smlouvy a další věci. Na základě toho všeho se vypracuje protokol o výsledku kontroly. A pokud zjistíme, že byl porušen zákon, uložíme po správním řízení pokutu. Samozřejmě je možné se odvolat.

Do nelegálního zaměstnávání od ledna patří i takzvaný švarcsystém – práce, kterou člověk dělá pro zaměstnavatele, ale sám si platí pojištění, odvádí daně z příjmu a vystupuje jako podnikatel. Jak ho odhalujete? Zatímco loni se závislá práce posuzovala podle osmi znaků, letos už jen podle čtyř. Snadněji posoudíme, kdy jde opravdu o závislou práci, a kdy tedy není možné vystupovat jako OSVČ. Posuzuje se například nadřízenost zaměstnavatele a podřízenost zaměstnance v práci, zda pracovník vystupuje pod jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů...

Ale jak se pozná v praxi?

Když budeme v továrně, kde bude u pásu pracovat 100 lidí a všichni budou tvrdit, že jsou osoby samostatně výdělečně činné, závislá práce, a tedy i švarcsystém, bude pravděpodobně prokázána. Komplikovanější to bude třeba na stavbách, kde někteří lidé pracují nelegálně, ale jiní mohou být zaměstnanci subdodavatelů. V tom případě nás budou zajímat ještě další věci – jak často dotyčný pro firmu pracuje, zda je uzavřen obchodní závazkový vztah, jestli používá k práci své pomůcky.

Zátah na nelegální práci je součástí projektu, na který se čerpají peníze z Evropského sociálního fondu. Ze zhruba 800 milionů korun se platí i 180 mobilních kanceláří. Jak fungují?

Jsou to osobní automobily vybavené GPS, notebookem s dálkovým připojením k internetu a základní kancelářskou a informační technikou, která by měla inspektorům umožnit snadnější a rychlejší průběh kontroly. Byla opětovně vyhlášena veřejná zakázka. Pokud vše půjde dobře, na konci druhého kvartálu by měla být auta k dispozici.