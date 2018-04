Udělejte si záchranný plán pro případ, že ztratíte práci

Podle psychologů je propuštění z práce jedním z největších stresů, hned po smrti blízkého člověka a po rozvodu. Ale i strach z výpovědi je těžkým stresem, o to horším, že mu nemůžete čelit přímo, ale vznáší se nad zaměstnancem dlouhodobě.

Dá se však proti němu bojovat, chyba je čekat do poslední chvíle a doufat, že to nebudu já, kdo bude propuštěn. "Čekání na zázrak oslabuje. Dnešní doba žádá lidi, kteří se umějí adaptovat na změny. Kdo to umí, má sebedůvěru, přežije vše," říká psycholožka Zdena Žídková.

Buďte proto na možnou výpověď připraveni – nejen v myšlenkách, ale i teoreticky a prakticky. "Mějte v hlavě plán, co budete dělat, když to opravdu přijde," radí Žídková.

Každý typ osobnosti se připravuje na výpověď jinak Úzkostný typ – obvykle zvolí myšlenkový scénář typu: Co se mnou dál bude? Jsem neschopný, vždycky selžu. Reaguje pasivitou a uzavřením se do sebe, nic nepodniká a trápí se. Tady je nutné v první řadě zastavit "sebemrskačské" scénáře a nasměrovat člověka dál. Typ agresivní, vztahovačný – obvykle obviní okolí nebo alespoň okolnosti. On sám je v pořádku a je mu křivděno. Intrikuje, snaží se devalvovat konkurenty, hádá se, obviňuje, snaží se potopit druhé, aby přežil. Tady je nutné zastavit agresivitu obrácenou navenek.

Podpora, hypotéka a konec kroužků?



"Dejte doma hlavy dohromady a udělejte si výhled alespoň na šest až devět měsíců dopředu. Udělejte si předběžný přehled pravidelných měsíčních výdajů – kolik vás zhruba stojí jídlo, drogerie, obuv, ošacení, školné, telefony, jízdné, kurzy a kroužky dětí," říká analytička poradenské společnosti Benefita Miriam Hanáková.

Přičtěte také nutné platby za nájemné, elektřinu, vodu, plyn. Spočítejte si, kolik peněz byste dostali jako podporu v nezaměstnanosti, a zvažte, jaké položky je možné zrušit, případně odložit – třeba stavební spoření, penzijní připojištění, investice, pojištění osob či majetku.

Pokud už o práci skutečně přijdete, prvních několik měsíců můžete hospodařit díky odstupnému se stejnými penězi. Navíc se musíte přihlásit na úřad práce, kde získáte na určitou dobu podporu, takže úplně bez příjmu nezůstanete.

Podpora pro lidi bez práce se vypočítává podle mnoha faktorů, ale obecně se dá říci, že první dva měsíce dostanete 60 procent z hrubé mzdy, další dva měsíce padesát procent a poslední měsíc 45 procent.

Lidé nad padesát let mohou pobírat podporu osm měsíců, starší 55 let až jedenáct měsíců. Maximální výše podpory je něco přes 13 tisíc korun. Vypočítat vám ji pomůže naše on-line kalkulačka.

Později můžete dostávat i dávky sociální podpory v hmotné nouzi – informace získáte na stránkách ww.mpsv.cz nebo vám bezplatně poradí občanské poradny.

I hypotéka se dá prodat



Více peněz na živobytí byste také mohli získat například zrušením smluv ze stavebního spoření. "Dejte ale pozor, u některých smluv byste se mohli dočkat sankcí nebo daňových dopadů, je třeba pečlivě prostudovat jejich podmínky," varuje Hanáková.

Někteří lidé mohou mít doslova noční můry z nesplacené hypotéky, úvěru nebo leasingu – jak platit splátky, když jsou vyšší než celá podpora? "Nepanikařte, i to se dá řešit. Buď je možné splátky odložit, v případě větší nouze se dá nemovitost prodat i s hypotékou. Ale hlavně – dokud ještě práci máte, začněte se zajímat o pojištění schopnosti splácet úvěr včetně rizika ztráty zaměstnání, a pokud to půjde, pojistěte se," radí Miriam Hanáková.

Promluvte s dětmi, napište si životopis



Rozmyslete si i pravidla života ve změněných podmínkách – řekněte si, o co přijdete a čím to nahradíte. Čtrnáctidenní dovolenou u moře nahradí výlety po českých hradech a zámcích, skromněji se dají oslavit svátky, narozeniny i Vánoce.

Je také dobré promluvit si s dětmi o možnosti změny finančně náročných kroužků a koníčků.

"Pokud je rodinná situace stabilizovaná, určitě bych hrozbu výpovědi a tím i možné změny v rodinném rozpočtu s dětmi probrala. Je třeba jim to podat normálním tónem. Pak to vezmou v klidu, tak, jak jim to podáte," říká psycholožka Zdeňka Žídková. Diskusi na téma výpověď by neprobírala s dětmi v rodinách, kde jsou mezi manželi napjaté vztahy.

Dívejte se po nové práci



Připravujte se také na hledání nové práce. Promyslete si, jak byste se připravili na pohovory se zaměstnavateli, informujte se, jak správně napsat životopis. Začněte se předběžně dívat i na pracovní nabídky. "Udělejte si obrázek o tom, jaká je ve vašem regionu možnost uplatnění ve vaší profesi, porovnejte nabídky se svými představami o platu," radí Hanáková.

Nemusíte se však přitom soustředit jen na svůj obor – jen tak si zkuste představit, že byste dělali něco jiného, třeba to, o čem jste v mládí snili. Projděte si vývěsky na pracovním úřadě, v pracovních agenturách, hlavním informačním médiem je v dnešní době internet.

Klidně si vyhraďte jedno nedělní odpoledne na procházení stránek s nabídkami práce. Vyplatí se netajnůstkařit – rozhoďte mezi známé a přátele informaci o tom, že se rozhlížíte po novém zaměstnání. (více čtěte v našem předchozím článku)

Rozvíjejte koníčky



Abyste si kromě finanční pohody pojistili i tu duševní, zkuste se už předem zaměřit i na jiné věci než jen na práci. "Měli byste mít i další pilíře, které vám pomohou ránu výpovědi ustát. Mnoho mých klientů se v životě opírá jenom o práci z devadesáti procent, a to je nebezpečné," říká psycholog Ivan Skalík.

Důležité je proto budovat kromě kariéry i rodinný život, rozvíjet třeba koníčky a hlavně věřit sám sobě. "Změna místa může být mnohdy i užitečná, člověka posune i někam dál. Nemusíte přece dělat pořád to samé, třeba v krizové situaci objevíte nové schopnosti," míní Skalík.

Aby propuštění nebyl šok, měli by zaměstnanci průběžně také sledovat, jak si firma vede, a zajímat se, jestli pracovní místa nejsou v ohrožení. A zaměstnavatelé jsou přímo povinni informovat podřízené o ekonomické a finanční situaci i o budoucích plánech. V případě, že firma skutečně skončí, se informovaný člověk k problému postaví úplně jinak než ten, kdo výpověď vůbec netušil. Ten musí často vyhledat psychologickou pomoc.