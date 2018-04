Udělejte ze svého dítěte hvězdu!

Zatímco někteří školáci sedí v lavicích, jiní ve stejnou dobu soustředěně pracují. V Česku je to sice možné až od patnácti let, výjimkou jsou však umělecké, kulturní a sportovní obory a také natáčení reklam. O nábor dětí do filmu se starají castingové agentury, kam stačí potomka přivést a zaregistrovat. Pokud si ho filmaři z databáze vyberou, pozvou ho na konkurz na konkrétní roli.

„Hledáme hlavně děti živé, temperamentní a komunikativní. A taky vzhledově zajímavé. Rozhodně nemusí být na první pohled krásné, hodí se nám i děti s velkým nosem, odstávajícíma ušima nebo pihami, prostě něčím odlišné,“ popisuje Alena Kubálková z pražské agentury A-casting. Ta hledá malé hvězdy do reklam, do televize, českých i zahraničních filmů. „Ze svých zkušeností vím, že hrát může každé dítě,“ tvrdí Kubálková.

Důležité je v něm najít dětskou přirozenost a zbavit ho ostychu. Agentura proto pořádá pro své malé herce letní a zimní herecké školy, kde je na natáčení připravuje.

Filmování musí být zábava

Jak poznat, jestli se právě váš potomek hodí k tomu, aby v televizi chválil jedinečnou zubní pastu nebo v ateliérech pobíhal ve viktoriánském kostýmu? „Zda má dítě předpoklady k filmování, pozná rodič podle toho, jak je bázlivé. Rozhodnut mohou i chvíle, kdy například doma přehraje celou reklamu nebo si vymyslí nějaké divadlo,“ radí dětská psycholožka Ilona Špaňhelová.

Nejste-li si jisti, pravdu odhalí první konkurz, kdy dítě musí před kamerami či štábem předvádět různé pocity a role. Neprospěje mu, když ho budou rodiče nutit jít na casting, o který nestojí. Takové dítě stejně nebude mít ve své roli úspěch. „Sebelepší dětský herec nic nezahraje, pokud ho to nebaví. Dospělý si uvědomuje, že je k něčemu zavázán smlouvou, a tudíž nikoho nezajímá, že ho bolí zuby nebo nemá náladu. Dítě však tuto odpovědnost necítí,“ vysvětluje Alena Kubálková.

Kdo se o dítě postará?

Aby malá hvězda podala dobrý výkon, musí být především spokojená. Při čekání na záběr by ji měl někdo zabavit a postarat se o to, aby měla co jíst a netřásla se zimou. „V tomhle naprosto věřím agentuře,“ říká Lenka Pešlová, matka desetileté hvězdy filmů a reklam. Výběr agentury, které dítě svěříte, je důležitý. Filmový štáb totiž většinou nestojí o to, aby při natáčení na malého herce dohlíželi rodiče. Nechová se před nimi přirozeně. „Málokterý rodič navíc dokáže být jen skrytý pozorovatel. Většina z nich děti kontroluje, napovídá jim, upravuje jim šaty a vlasy. Děti tím znervózňuje,“ tvrdí Alena Kubálková. S lidmi z agentury se dobře seznamte i proto, abyste se přesvědčili, že dítě nebudou nabízet na natáčení nevhodných filmů s erotickými a násilnými scénami nebo do příliš podbízivých reklam. „Účinkování svého dítěte v reklamě bych dovolila, jen kdybych já sama byla přesvědčena, že výrobek, který propaguje, je opravdu dobrý,“ říká psycholožka Ilona Špaňhelová.

Školák nesmí pracovat dlouho

S tím, aby mohlo dítě ve filmu či reklamě pracovat, musí souhlasit úřad práce. „O povolení rozhoduje na písemnou žádost rodičů nebo zákonných zástupců,“ upřesňuje královéhradecký právník Jaromír Zrutský. Úřad zvažuje hlavně to, jestli je dítě na natáčení dostatečně zralé a zda mu v práci nebrání zdravotní překážky. Povolení dává vždy jen na rok. Zákon ukládá, aby při natáčení na dítě stále někdo dohlížel a aby nepracovalo déle než dvě hodiny za den, pokud mu ještě není šest let. Od šestých narozenin smí pracovat maximálně tři hodiny denně, od deseti let čtyři hodiny.

S tím mají někteří filmaři problém. Řada scén se přetáčí několikrát a mít malé dítě „na place“ jen dvě tři hodiny často nestačí. „Syn natáčel jeden dětský pořad. Byl tam od devíti ráno do šesti večer,“ říká matka šestiletého školáka. „Nebylo to přes agenturu a je pravda, že to bylo pojato spíše jako hra a děti za to nedostávaly zaplaceno.“

Na to by si měli dát rodiče pozor. Jestliže dítě hraním nevydělává, nejde podle zákona o práci a je to podobné, jako kdyby hrálo divadlo na školní besídce. Ze strany štábu je to obcházení zákona. Využívá hlavně toho, že natáčení děti baví, a proti dlouhým pracovním dnům proto neprotestují. Odpovědnost za to, komu své dítě svěří, zůstává na rodičích.

Dětská práce

Kolik hodin může dítě pracovat v uměleckých oborech

Dítě do 6 let maximálně 2 hodiny denně a 10 hodin týdně

Dítě od 6 do 10 let maximálně 3 hodiny denně a 15 hodin týdně

Dítě od 10 do 15 let a dítě s neuzavřenou školní docházkou maximálně 4 hodiny denně a 20 hodin týdně