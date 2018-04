Udržte si nemovitost manželstvím či registrací

Pořízení vlastního bydlení patří často k nejdůležitějším finančním rozhodnutím v životě. V případě přijetí hypotéky je ovlivněna dlouhodobě finanční svoboda, samotné pořízení nemovitosti ovlivňuje pracovní mobilitu i životní styl. Přestože se jedná o důležitou problematiku a dnešní trh poskytuje mnoho hypotečních produktů, trápí spoustu potenciálních žadatelů otázky, zda právě pro ně existuje vhodný produkt.

Primární otázkou je, zda existují rozdíly mezi možností pořízení úvěru, které by byly ovlivněny formou společného soužití. Odpověď je jednoduchá – žádné významné rozdíly v tomto ohledu neexistují.

Pokud by se metodici banky rozhodli, že přidělí hypotéku jen osobám v manželském svazku trvajícím déle než tři roky, s podmínkou, že svatba se musela konat pouze první středu v měsíci v katolickém kostele, pravděpodobně by neuspěli s obhajobou svojí metodiky před vedením banky. Banky jsou finanční instituce, jejich motivem je zisk, důležitá je pro ně finanční situace klienta, ne jeho osobní život.

Jaká jsou základní kritéria přidělení úvěru?

Existují dva základní způsoby, jak banky přistupují k hodnocení bonity klientů, kteří žijí ve stejné domácnosti.

1) Banka považuje za základní jednotku domácnost a zkoumá její finanční situaci na základě příjmů a životního minima (strana výdajů).

2) Banka bere ohledy pouze na jednotlivce, jejich příjmy a závazky (úvěry, pojištění).

Žádný z těchto způsobů neobsahuje implicitně preferenci nějakého svazku výše řečeného. Většinou existuje u hypoték omezení, kdy k hypotéce smí přistoupit maximálně určitý počet osob (často čtyři až šest) z určitého maximálního počtu domácností (často dvě až čtyři).

Vedle základních hypotečních úvěrů existují úvěry, které zvýhodňují mladé manželské páry, avšak nejen manželské páry, ale také páry žijící v registrovaném partnerství (např. novomanželská hypotéka). Výhodou těchto produktů jsou např. snížené splátky na začátku splácení či zvýhodněné úrokové sazby.

Jediná významná preference typu soužití existuje ze strany státu, a to ve formě úvěru pro mladé rodiny ze Státního fondu rozvoje bydlení, kde je podmínkou manželství a věk jednoho z manželů do 36 let nebo samostatná osoba ve věku do 36 let pečující o nezletilé dítě. Výše úvěru však může činit maximálně 300 000 korun, tato částka však může být využita jako vlastní zdroje pro získání hypotečního úvěru u banky a má usnadnit přístup k bydlení mladým rodinám.

Nemovitost vlastněná partnery

Mnohem důležitější než vlastní pořízení nemovitosti je, jaké problémy mohou nastat s vlastnictvím nemovitosti. Pořízená nemovitost vstupuje do majetku partnerů. Pokud ji pořídili partneři ze společných prostředků, vstupuje v manželství do společného jmění, v ostatních případech do podílového spoluvlastnictví. Z těchto důsledků žádné ohrožení vlastního bydlení nevzniká.

