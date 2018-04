Udržte si své kvalitní zaměstnance

Jak praví marketingová poučka: "Získat nové zákazníky je pětkrát až sedmkrát dražší než udržet stávající." A u zaměstnanců je to podobné.



Špatný výběr - ztráta peněz



Zaměstnavatel platí náklady spojené s vyhledáním nového zaměstnance, jeho zapracováním a současně náklady na odcházejícího zaměstnance, který nemusí být již nějakou dobu dostatečně produktivní. Někdy ještě platíme zaměstnanci odstupné nebo se nepodaří vybrat vhodného nového zaměstnance napoprvé nebo je ohroženo plnění kontraktu se zákazníkem. Pak tyto náklady nejdou "jenom" do desetitisíců, ale mohou být i značně vyšší.

Chcete-li udržet kvalitní zaměstnance, je nejprve vhodné začít s průzkumem a získat odpovědi na otázky: S čím jsou spokojeni naši zaměstnanci a co by se mělo změnit? Jak jsou na trhu placeni lidé na obdobných pozicích? Kdo jsou mí klíčoví zaměstnanci? Jaká je fluktuace ve společnosti a její porovnání s národním průměrem a je-li to možné i s konkurencí? Proč naši zaměstnanci odcházejí? Odpovědi lze získat tak, že se prostě zaměstnanců zeptáme (přímo či formou anonymních dotazníků), prostudujeme si platové mapy zpracované výzkumnými či poradenskými společnostmi. Podle našich zkušeností s průzkumy v českých firmách je častým zdrojem nespokojenosti zaměstnanců:

* Nekompetentní vedení lidí.

* Neadekvátní způsob odměňování zaměstnanců.

* Nedostatečná nebo žádná interní komunikace.

* Absence motivačních a rozvojových plánů a další.

Po vyhodnocení informací z průzkumu je potřeba stanovit cíle a strategie vedoucí k zajištění vyšší spokojenosti, a tedy i motivace zaměstnanců a především se zaměřit na skupinu klíčových zaměstnanců, kteří podle známého Parretova pravidla tvoří 80 procent výkonů společnosti. Budou-li zaměstnanci spokojení, bude to mít ještě další efekt. Lidé se často o práci baví i v soukromí, a jestliže o svém zaměstnavateli mluví dobře, dělají mu obrovskou reklamu.

Podle posledních průzkumů (CVVM, únor 04) je v České republice se svou prací 42 procent zaměstnanců spokojeno jen napůl a z této skupiny se rekrutují ti, kteří mohou odejít. A proč by se nešli ucházet o místo tam, kde slyšeli, že se s lidmi zachází dobře? Společnosti, o kterých se mezi lidmi "mluví dobře", pak mají získávání zaměstnanců snazší a levnější, protože se u nich lidé o práci ucházejí sami.