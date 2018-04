Ujmou se na burze převratné novinky?

Pokles zájmu investorů může být podle mínění odborníků způsoben současnou nepříznivou situací na trzích v celé střední Evropě, drahými domácími akciemi, ale také malým množstvím likvidních titulů, což společně s totální absencí nových přírůstků v posledních letech nevytváří zrovna příznivou výchozí situaci pro to, aby se sem investoři zrovna hrnuli. Představitelé BCPP si už dávno uvědomili, že pokud se situace nezmění, rekordní hodnota objemu obchodů za minulý rok může být na dlouhou dobu nedostižnou metou.

Po několika letech spekulací, slibů a posouvání termínů se investoři konečně dočkali a mohou nakupovat certifikáty a futures kontrakty v české koruně. Dne 4.10. se totiž začaly obchodovat investiční certifikáty a o den později pražská burza spustila také derivátový trh. Oba nové produkty budou dostupné v rámci segmentu SPAD.

První byly certifikáty

Prvním, kdo uvedl na domácí burzu investiční certifikáty, byla právě 4.10. společnost Raiffeisenbank (plní úlohu specialisty, nebo tvůrce trhu). V nabídce jsou dva indexové certifikáty emitované společností Raiffeisen Centrobank AG, navázané na dva středoevropské indexy. Jde o duální kotace, oba indexy se obchodují také na burzách ve Vídni, resp. ve Stuttgartu.

Prvním je index CTX, jehož báze je tvořena osmi tituly obchodovanými v segmentu SPAD pražské burzy (chybí pouze ORCO). Druhý index, CECEXT, je tvořen 45 tituly, které jsou obchodovány na burzách v Bukurešti, Budapeši, Ljubljani, Praze, Sofii, ve Varšavě a Záhřebu. Kromě zmiňovaných osmi českých titulů, které v tomto indexu tvoří až 25 %, se jedná například o akcie Telekomunikacja Polska, PKN Orlen, KRKA, MOL apod.

Investiční certifikáty, zejména ty méně rizikové, jako jsou indexové certifikáty, garantované, airbag, nebo basket certifikáty jsou určeny především drobným investorům, v budoucnu by se však na trh mohly dostat také další druhy s různým poměrem rizika a výnosů (například knock-out certifikáty, které využívají pákový efekt). Všechno ovšem závisí na zájmu investorů a rovněž emitentů, z nichž již někteří (například banka Sal.Oppenheim) svůj zájem emitovat tyto cenné papíry projevily.

Jakou budoucnost mají futures?

Ve čtvrtek 5.10. byla na burzu uvedena další novinka ve formě futures, jejichž podkladovým aktivem je pražský index PX. Investoři tak mohou nakupovat tříměsíční kontrakt PX FUT Dec06 splatný letos v prosinci, či šestiměsíční kontrakt PX FUT Mar07 splatný v březnu příštího roku. V budoucnu pak budou pravidelně přibývat další šestiměsíční kontrakty (se splatností v březnu, červnu, září a prosinci, vždy ve třetí pátek v měsíci), které jsou rozšířené také jinde na světě. S delšími ani kratšími kontrakty se zatím nepočítá.

Futures kontrakty jsou na rozdíl od běžných obchodů uzavírány s odkladným účinkem vypořádání v daném termínu. U futures jde o povinnost kupujícího, resp. prodávajícího nakoupit nebo prodat předmětné aktivum v předem stanoveném čase a za předem dohodnutých podmínek. Jednotlivé kontrakty vypisuje samotná burza, která je také garantem splnění závazků mezi kupujícím a prodávajícím.

Cena kontraktů, kterou si burza stanovila, je podle představitelů burzy v porovnání s okolními trhy velmi příznivá. Poplatky za obchodování se pohybují od dvou korun pro tvůrce trhu po desetikorunu pro ostatní členy burzy, za vypořádání se platí také 2 Kč za kontrakt (k tomu je ale nutné přičíst poplatky brokerským společnostem, které burza neovliňuje). Důležitým údajem je multiplikátor, který je nastaven na hodnotu 100. To znamená, že při pohybu indexu o jeden bod se hodnota kontraktu změní o 100 Kč. V současné době tak jeden kontrakt bude dostupný asi za 150 000 Kč (včetně zálohy pro případ nedodržení závazků, která je v současnosti 12,7 %).

Podobně jako je tomu u certifikátů, i zde bude probíhat obchodování za účasti tvůrců trhu, kteří by měli udržovat nabídku a poptávku a zajišťovat tak likviditu na trhu. V současnosti tuto činnost vykonávají pouze společnosti FIO, Patria a Česká spořitelna, v nebližších dnech by se ale měli přidat Cyrrus, BH Securities a další. Někteří z nich zatím pouze čekají, jak se bude situace na trhu vyvíjet, a zejména v důsledku minulých nezdarů zavedení tohoto druhu obchodů jsou značně opatrní.

Komu jsou novinky určeny?

Jestliže platí, že certifikáty jsou určeny především pro drobné investory, pak futures kontrakty jsou vhodné zejména pro velké, institucionální investory (zahraniční institucionální investoři by měli po zaběhnutí tvořit většinu objemu, podobně jako je tomu u akcií). Právě jejich zájem je také jednou z podmínek úspěchu nebo neúspěchu rozšíření tohoto druhu obchodu u nás, i když ze začátku by mohli převažovat retailoví klienti. Podle Petra Koblice, generálního ředitele burzy, bude začátek obchodování pomalý a pozvolný, podobné to ale bylo například v případě burzy ve Varšavě, kde je v současnosti likvidita na futures trhu větší než na trhu spotovém.

Dostatečná likvidita je základem úspěchu prakticky na všech derivátových trzích. U nás je právě nedostatečná likvidita na trhu jedním z rizik, které vedou mnoho investorů k mírné skepsi. Mírné zklamání doprovází obchodování s futures například na maďarské, nebo rakouské burze, kde tyto obchody s deriváty tvoří přibližně 15 – 20 % objemu spotového trhu. U nás by podle představitelů burzy byla taková hranice velkým úspěchem a právě tvůrci trhu by měli pomoci k tomu, aby se to podařilo (problémem ale je, jestli právě z jejich strany bude dostatečný zájem). Vzhledem k opadajícímu zájmu o náš trh je možná skepse na místě, i když na druhou stranu zkušenosti ze zahraničí potvrzují, že obchody s deriváty zvyšují i objem na spotovém trhu a burza by si tak mohla polepšit.

Do budoucna se samozřejmě plánují také futures s jinými podkladovými aktivy. Největší zájem ze strany obchodníků je o single stock futures, kde jsou podkladem jednotlivé akciové tituly (podle pana Koblice se mohou objevit ještě letos), nejsou vyloučeny ani komoditní futures, případně futures na úrokové sazby nebo měny.