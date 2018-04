UKÁZKA: Nebojte se mít malou firmu, radí autoři knihy Restart

Jason Fried a David Heinemeier Hansson vytvořili v chicagské firmě 37signals aplikace pro management jako Basecamp, CampFire nebo Ta-Da List. Své podnikatelské zkušenosti uplatnili při psaní knihy Rework. V České republice vyšla pod názvem Restart a stejně jako ve Spojených státech i u nás se kniha stala novodobou byznysovou biblí.

Samotný podtitul „průvodce podnikatelským minimalismem“ nastiňuje, že Fried a Hansson opravdu nepropagují masivní rozvoj firmy ani drcení konkurence za každou cenu. Naopak vyzdvihují jednoduchost, užitečnost a lidskost. Vše podstatné sepsali na sto stran, zbytek knihy tvoří černobílé ilustrace. Dobře vědí, že podnikatelé nemají času nazbyt.

Že autoři opravdu vyznávají minimalistický přístup, dokázali sami v loňském roce. Firmu 37signals přejmenovali na Basecamp a rozhodli se věnovat pouze tomuto nejúspěšnějšímu projektu. Po přečtení knihy Restart vám bude jasné, proč k rozhodnutí došli.

UKÁZKA Proč růst

Lidé se vás ptají: „A jak velká je ta vaše firma?“ Pouze běžná zdvořilostní otázka, ale nečekají na ni běžnou zdvořilostní odpověď. Čím větší číslo, tím jste působivější, profesionálnější a vlivnější. „Ó, skvělé!“ řeknou vám na stovky zaměstnanců. Jste-li ovšem malá firma, řeknou něco jako: „No... to je skvělé.“ První věta je upřímně obdivná, druhá jen zdvořilostní.



Proč tohle všechno? Co má společného růst s podnikáním? Proč je rozpínání firmy vždy jedním z cílů? K čemu nám je, že budeme velcí, kromě růstu vlastního ega? (Měli byste ale hledat lepší odpověď než „úspory z rozsahu“.) Co je na tom špatného, najít si správnou velikost a zůstat na ní?

Copak takový Harvard nebo Oxford komentujeme slovy: „Kdyby se tak rozrůstali, zakládali nové pobočky, zaměstnali pár tisíc dalších profesorů a otevřeli fakulty po celém světě... pak by to byla vynikající škola.“ Samozřejmě že ne. Velikostí nepoměřujeme jejich hodnotu. Proč se tak tedy díváme na firmy?

Možná, že správná velikost vaší firmy je pět lidí. Možná je to čtyřicet. Nebo je jich dvě stě. Anebo si třeba vystačíte jen vy sami s notebookem. Neplánujte velikost firmy předem. Můžete růst pomaleji a sledovat, co je správné – spousta firem zkrachuje proto, že nabírá spoustu zaměstnanců příliš brzo. A vyhýbejte se také rychlému nárazovému růstu – snadno tak můžete přeskočit vaši správnou velikost.

Být malý nemusí být jen krokem na cestě vzhůru. Být malý může být i samo o sobě dobrým cílem.

Všimli jste si taky, že zatímco malé firmy si přejí být větší, ty velké firmy naopak sní o větší činorodosti a flexibilitě? A zapamatujte si, že jakmile se rozrostete, je opravdu těžké se zase zmenšit. Budete propouštět, pošramotíte si pověst a budete muset změnit celý svůj přístup k podnikání.

Škrábání se pořád nahoru vůbec nemusí být váš cíl. Nemluvíme přitom jen o počtu zaměstnanců. Totéž platí přece i pro různé výdaje, nájem, IT infrastrukturu, nábytek atd. Nic z toho nedostanete odněkud shůry. Prostě se musíte rozhodnout, jestli do toho jít, nebo ne. A pokud do toho půjdete, musíte počítat s novými starostmi. Když na sebe vezmete velké výdaje, budete se nudit do budování velké a složité firmy, jejíž provoz už je mnohem obtížnější a stresovější.

Nebojte se úmyslu budovat malou firmu. Každý, kdo vede udržitelný a ziskový podnik – ať už veliký, nebo malý – může být na sebe pyšný.