Ukázka z modelových testů na obor překladatelství tlumočnictví

Angličtina:4. Jak se jmenují tři nejsilnější britské politické strany a jejich předsedové?b/ Alžběta II.1.a) E. A. Poe, Havran, b) Stephen Crane, Rudý odznak odvahy, c) W. Golding, Pán much, d) W. Shakespeare, Večer tříkrálový aneb cokoli chcete. 2.a) Předseda sněmovny reprezentantů, b) ministr pro záležitosti Severního Irska. 3. Royal Air Force, Implementation Forces, Organizaton for Security & Cooperation in Europe. 4. Tony Blair - Labour Party, William Hague - Conservative Party, Paddy Ashdown - Social and Liberal Party/Liberal Democrats. 5. A.b), B.c), C.a).1. a), 2.b), 3.c), 4.b) d), 5 d), 6b).