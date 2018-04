Ukažte všem, že máte navrch. Oslňte svou pozitivitou

Určitě i vás řada lidí kolem zaskočila něčím negativním na svém vzezření – sklíčeným výrazem v obličeji, postojem jako paragraf, očima sledujícíma mouchy kolem namísto vašich očí. Je přirozené, že jste si pak na ně udělali obrázek, které nebyl zrovna nejlepší. A takhle přeci vy na ostatní působit nechcete.

Vy přeci chcete být pozitivní, suverénní osobnost, kterou ostatní považují za svůj vzor, není to tak? Je totiž obecná pravda, že pozitivní vzezření a pozitivní přístup vám velmi dobře pomohou při komunikaci s ostatními – při obchodních jednáních, koučování vašich podřízených atd. Ukážeme si proto, jak takového pozitivního dojmu dosáhnout.

Úsměv dělá zázraky

Smutný či utrápený výraz v obličeji se hodí na pohřeb, ale rozhodně ne na obchodní jednání či komunikaci v rámci vaší firmy. Nač ukazovat výrazem obličeje, že máte doma starosti s manželkou, že se vám nepovedla soukromá investice, nebo že vás naštval soused, který vám odřel auto. Všechny takové problémy nechte pěkně zavřené ve vaší soukromé kanceláři, nebo ještě lépe přede dveřmi firmy.

Při komunikaci s lidmi, která vám má (byť z dlouhodobého pohledu) něco přinést, je naopak dobré ukázat vaši „vnitřní pohodu, spokojenost, radost z práce, kterou děláte“. S úsměvem na tváři budete působit důvěryhodněji, nad věcí, dokážete pouhým úsměvem naladit kolegy a partnery. Rozhodně není třeba držet se striktně amerického vzoru „keep smiling“, ale velmi vám pomůže, pokud se naučíte s úsměvem pracovat, vykouzlit si jej na tváři v pravém okamžiku.

Suverénní člověk působí přesvědčivě

Nejistota, nerozhodnost, tréma (našli bychom i celou řadu dalších lidských vlastností a projevů, která vám při jednání dokáží podrazit nohy) naznačí ostatním, že nevěříte tomu, co jim sdělujete. Že si nejste jisti sami sebou, že nevěříte vlastnímu způsobu projevu. Následující efekt nebude nejspíš nijak překvapující. Jednání jednoduše nebude mít takový přínos, jaký jste od něj očekávali. Smlouva nebude realizována, nezískáte takové výhody, jaké jste si vytyčili, nezískáte podporu svého projektu atd. atd.

Suverénnímu člověku se jedná daleko lépe. Svou přirozenou vůlí dosáhnout svého, řešit problémy, jednat nad věcí, povzneseností nad drobné překážky dokáže ostatní daleko snáze ovlivnit. Dokáže si je přitáhnout na svou stranu. Přesvědčit je o „pravdě“, kterou jim nabízí. Pokuste se tedy při jednáních oprostit od všech starostí, které by na jednání samotné neměli mít přeci vůbec vliv.

I když budete jednat se sebevýznamnějším ředitelem koncernu, uvědomte si vlastní význam v jednání, význam nabídky, význam vaší firmy. Nevnímejte sebe sama jako toho titěrného človíčka, který je proti partnerovi jednání pouhou nickou. Sledujte své kolegy a partnery, kteří suverénně působí a snažte se jejich přístup okoukat. Suverenita je v komunikaci mocnou zbraní.

Nehrbte se, stůjte hrdě!

Samotný postoj těla, jak už jsme si nenápadně naznačili na začátku, může mít kladný i záporný vizuální efekt. Ovšem ten záporný se může zdát daleko významnější. Proč? Když mluvíte s člověkem, který stojí pěkně vzpřímeně, ani si toho, že je to postoj správný, nevšimnete. Vzpřímeně byste totiž měli stát automaticky.

Naopak, pokud bude jednající osoba nahrbená, se spadlými rameny, nebo stojící nakřivo, určitě vám jeho špatný postoj neunikne a možná se nad ním v duchu pozastavíte, nebo si jej dokonce spojíte s nějakým konkrétním negativním projevem čehosi – špatný nejistota v projevu, projev podřízenosti, strach, pocit provinění. Proto, ač komunikujete třeba se svým nadřízeným o vaší chybě, vždycky stůjte rovně a vzpřímeně. Je to jeden ze základních prvků pozitivity. Nedávejte nesprávným postojem důvodu k zamyšlení, co je na vás špatně.

Když kontakt, tak z očí do očí

Oční kontakt je při komunikaci s druhými nikoli důležitý, ale doslova nezbytný. Ukazujete jím ke komu mluvíte, jak věříte svým slovům, ale také to, že nemáte žádné vedlejší a nepravé úmysly. Když k někomu konkrétnímu hovoříte, vždy se mu dívejte přímo do očí. Pokud by se jednalo o vícero posluchačů, věnujte pohled všem a nikomu. Na každého se budete dívat pouhou vteřinu, dvě a pak předáte pohled dalšímu. U nikoho se příliš dlouho nezastavujeme, pokud nechceme v daný moment hovořit jen a pouze k němu. Více o očním kontaktu si můžete přečíst v článku, který se tomuto řečnickým prvkem zabýval detailněji – ZDE.

Nebuďme Italové ani leklé ryby

Člověk, který příliš rozhazuje rukama, či hází hlavou, působí roztěkaně, podrážděně až směšně. K nám, kteří pocházíme ze srdce Evropy takové přehnané projevy prostě nepatří, což se ovšem nedá říci o národech jižních. Při komunikaci s jinými lidmi bychom měli působit vyrovnaně, klidně a sebejistě, s čímž by měla naše gesta logicky korespondovat.

Tím ovšem nechceme říci, že bychom měli při rozhovoru sedět či stát naprosto strnule a bez pohnutí. Je dobře doplňovat naše slova gesty rukama. Taková gesta dokáží projev velice dobře dokreslit. Musíte znát ovšem správnou míru a negestikulovat za každou cenu a přehnaně. Zvrhnutá sklenka s vínem je známkou, že gesto bylo opravdu přehnané a pohled obchodního partnera vám jistě naznačí, jak velkého prohřešku jste se máchnutím ruky dopustil.