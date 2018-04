Ukládat peníze do kampeliček je stále velkým rizikem

Družstevní záložny se svým klientům za projevenou důvěru v podobě uložení peněžních prostředků odměňují stále velice štědře. Než se ale necháte touto na první pohled lákavou nabídkou zlákat, velmi důkladně zvažte možné důsledky tohoto rozhodnutí. Výše nabízených úrokových sazeb většinou rozhodně důvěru ve stabilní hospodaření kampeličky nebudí. Při rozhodování Vám snad pomůže i malá rekapitulace dosavadního vývoje tohoto peněžního sektoru.

Mnozí lidé jistě melancholicky vzpomínají na doby, kdy družstevní záložny nabízely na termínované vklady úroky v rozmezí deseti až dvaceti procent ročně a svými úrokovými sazbami na běžných účtech porážely i nabídky většiny solidních bank na některé termínované vklady. Při slibovaných výnosech se méně uvážlivým jedincům zdál být blázen ten, kdo investoval do termínovaných vkladů u bank, do málo výnosných dluhopisů a do rizikových akcií. Jenže časem začali družstevníci realizovat své zisky (v podobě výběru vkladů), první záložny se dostaly do problémů s likviditou a z vkladu v kampeličce se stala krajně riziková investice. Bohužel, spolu s rostoucími problémy kampeliček neubýval počet lidí, kteří do nich investovali své prostředky.

Kdekdo by si mohl myslet, že kampeličkám už v naší zemi odzvonilo a jediným pozůstatkem z jejich slavné éry jsou demonstrující šedesátníci před budovou parlamentu. Opak je však pravdou a údaje, které jsem se dozvěděl na Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami, byly velice překvapivé. V současné době má v ČR licenci pro provozování této činnosti 93 záložen, z čehož je 7 ústavů v konkurzu, 9 v nucené správě a ve třech družstevních záložnách je omezená činnost. Valná většina družstevních záložen tedy funguje – nutno podotknout, že se jedná o záložny s mnohanásobně nižším objemem vkladů, než měly záložny, které skončily v konkurzu. Hlavním důvodem toho je pravděpodobně fakt, že u menších družstevních záložen je možnost družstevníků dohlížet na fungování kampeličky a na její management podstatně vyšší, nežli tomu bylo u kampeliček s celorepublikovou působností.

Dalším významným faktorem byla zcela jistě také novelizace zákona 87/1995 Sb., který upravuje podnikání družstevních záložen, ke které došlo v květnu minulého roku, a to zákonem 100/2000 Sb. Mezi hlavní změny patří zvýšení minimálního základního jmění ze 100 (!) na 500 tisíc Kč a zákaz pro družstevní záložny zakládat dceřinné společnosti, které byly v minulosti hlavním východem pomyslného tunelu vedoucího z některých kampeliček.

O bezpečnosti Vašich peněz může vypovídat i fakt, že na více než 10 miliard Kč vkladů se družstevním záložnám za čtyřletou dobu existence nepodařilo nashromáždit dostatečnou rezervu ve fondu pojištění vkladů a v současné době se čeká na to, až ho naplní z emise dluhopisů stát. Významné je také to, že vklady v družstevních záložnách jsou pojištěny do 80% vložené částky, maximálně však 100 000 Kč. U bank se jedná o 90%, maximálně 400 000 Kč.

Názory na budoucnost sektoru družstevních záložen v ČR se různí. Někteří lidé dávají za příklad dobrého fungování tohoto sektoru Nizozemí, kde má podnikání družstevních záložen dlouhou tradici a těší se všeobecné důvěře obyvatelstva. Toto srovnání se mi ale z důvodu zcela odlišného systému fungování nezdá být vhodným. Naopak jiní vidí cestu v transformaci kampeliček na bankovní ústavy, podléhající dohledu centrální banky – což by ve svém důsledku znamenalo likvidaci družstevních záložen v té podobě, jak je dnes známe.

Na závěr uvádím pro zajímavost srovnání úrokových sazeb čtyř vybraných záložen se sazbami GE Capital Bank. I když jsem životní optimista s neutrálním postojem k riziku, tak ve mně dané úrokové sazby důvěru nebudí. Nedovedu si představit, z čeho družstevní záložny tak nadprůměrné zúročení vložených prostředků financují a proto bych já osobně odvahu vložit peníze do kampeličky nenašel.

Záložna / banka Úrokové sazby v % p.a. Úročení běžného účtu při zůstatku 50.000 Kč Termínovaný vklad 75.000 Kč s dobou splatnosti Termínovaný vklad 200.000 Kč s dobou splatnosti 3 měsíce 1 rok 3 měsíce 1 rok Fidelity družstevní záložna 3,50 6,60 7,60 6,90 7,90 Fio, družstevní záložna 2,50 8,00 8,80 8,00 8,80 GE Capital Bank 1,00 3,30 3,80 3,80 4,30 Česko-švýcarská družstevní záložna běžné účty nevede 8,30 10,50 8,80 11,50 Prokešova družstevní záložna 1,5 7,60 8,00 8,00 8,60

Máte své peníze uloženy v družstevní záložně? Nebojíte se o ně? Myslíte si, že družstevní záložny přežijí v dosavadní podobě, nebo dojde k jejich přeměně na banky?