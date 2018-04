Úklid firmy: zvažte dobře s kým se vyplatí více

Dilema, zda tuto službu outsourcovat (tzn. úklid na klíč), nebo zaměstnat vlastní sílu, je poměrně jednoduché. Malé společnosti se vyplatí si najmout osobu na částečný úvazek, který po odchodu kmenových zaměstnanců uklidí kanceláře, společenské prostory či toalety.

Pro větší společnost mající více než 25 lidí se rozhodně vyplatí externí společnost: nejenže neřešíte stav, kdy je vaše uklízečka nemocná, navíc uklízecím firmám můžete ve smlouvě jasně definovat, za co jsou placení. Nebojte se být velmi detailní, vyhnete se tak nedorozuměním a konfliktům.

Solidní úklidová firma má knihu stížností, kde lze reklamovat chyby uklízeček. Proto je výhodné ve smlouvě s úklidovkou jasně popsat jednotlivé výkony: např. že se jednou týdně otírá klika, dvakrát týdně oprašuje nábytek nad metr sedmdesát, že se koš vysypává každý den a vysává jednou za čtyři dny; zda se na pracovním stole mají srovnávat věci do komínků nebo nechat ležet v původním stavu.

Příklad rozpisu úklidu pro externí firmu



denně - vyprázdnění nádob na odpadky a popelníků včetně doplnění mikrotenových sáčků do odpadkových nádob, přesun odpadu na určené místo - lokální stírání prachu z vodorovných ploch nábytku do výše1,5m - odstranění ohmatků a skvrn ze skel, zrcadel, dveří, vnějších ploch nábytku lokální suché stírání popř. mokré vytírání každodenně frekventovaných úseků podlah - vysátí každodenně frekventovaných ploch koberců - odstraňování skvrn z koberců - urovnání židlí, sedaček týdně - vymývání popelníků, odpadkových nádob desinfekčním roztokem - stírání prachu z vodorovných ploch nábytku do výše 1,5 m - odstranění prachu z parapetů v interiéru budovy - odstranění prachu ze zařizovacích předmětů - mokré stírání prachu a nečistot z křížů kolečkových židlí - omytí a vyleštění celých ploch zrcadel - suché setření a vymopování tvrdých ploch - celkové vysátí ploch koberců včetně odstranění žvýkaček měsíčně - odstranění prachu z parapetů mezi okny - odstranění prachu z otopných těles - omytí a vyleštění celkových ploch skel v prosklených dveřích - celkové vlhké stírání prachu dveří a zárubní - vlhké omytí zařizovacích předmětů - stírání prachu ze svislých ploch nábytku do výše 1,5 m - dezinfekce omyvatelných podlahových ploch - vysátí veškerých čisticích zón

Kromě toho, že firmě jasně definujete, co má vykonávat, můžete si navíc nad rámec běžného úklidu objednat i další doplňkové služby, které by vaše „běžná“ uklízečka nezvládla. Je to například nanášení tvrdých vosků na podlahové plochy, ošetření parket a voskování či vyklízení a odvoz odpadu.