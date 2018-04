Ukončení pracovního poměru s osobou se ZPS

Pracovní poměr lze ukončit ve zkušební době i se zaměstnancem se ZPS, protože je chráněn podle zákoníku práce pouze vůči výpovědi podle paragrafu 50. Tu může dostat pouze se souhlasem úřadu práce, jde-li o pracovníka mladšího 65 let. Toto omezení se navíc nevztahuje na případy, když se zaměstnavatel ruší nebo přemísťuje, a zejména pak když dává výpověď pro porušení pracovní kázně. Pojem pracovní kázně není v zákoníku práce definován. Jestliže je tedy při svém nástupu pracovník povinen místopřísežně prohlásit, že není osobou se ZPS a on tuto skutečnost zatají, lze v tom spatřovat porušení pracovní kázně. Podobně by měl zaměstnavatel vyžadovat, aby ho zaměstnanec informoval, když dojde ke změně jeho pracovní schopnosti v průběhu trvání zaměstnání. Z uvedeného tedy vyplývá, že zaměstnavatel mohl ukončit pracovní poměr se zaměstnancem bez předchozího souhlasu úřadu práce.