Ukončit staré stavební spoření nemusí být dobrý nápad

Stavební spoření je i přes změny výhodných podmínek v lednu 2004 stále velmi oblíbeným konzervativním produktem, na který více než polovina české populace ukládá své volné finanční prostředky. V polovině letošního roku evidovaly stavební spořitelny přes pět milionů smluv ve fázi spoření.



Změna podmínek u smluv stavebního spoření

V roce 2003 došlo ke změně zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření s platností od ledna 2004. Změna se dotkla především výše státní podpory, délky spoření a možnosti rozložit si čerpání státní podpory na více smluv.

Shrnutí základních změn ukazuje následující tabulka.

Smlouvy uzavřené do 31. 12. 2003 Smlouvy uzavřené od 1. 1. 2004 Státní podpora - procento z ročně naspořené částky 25 % 15 % Roční maximální státní podpora 4 500 Kč 3 000 Kč Roční základna pro maximální výši státní podpory 18 000 Kč 20 000 Kč Minimální lhůta pro výplatu státní podpory 5 let 6 let Státní podpora na více smlouvách ne ano

Rok 2003: přelomový rok stavebního spoření

Největší boom uzavírání smluv v roce 2003 už nebyl překonán, tento rok byl v českých dějinách stavebního spoření skutečně výjimečný.



Jen v tomto roce Češi uzavřeli rekordní více než dva miliony smluv a stavební spořitelny evidovaly 6,3 milionu smluv ve fázi spoření, což v počtu nově uzavřených smluv znamenalo meziroční nárůst o 62 procent.





Shrnutí statistických údajů smluv z roku 2003 pro jednotlivé stavební spořitelny Stavební spořitelna Počet smluv uzavřených v roce 2003 Průměrná cílová částka v roce 2003 Počet stále aktivních smluv z roku 2003 Platné staré (do 31. 12. 2003) a nové(od 1. 1. 2004) smlouvy ČMSS 787 705* 207 000 Kč stavební spořitelna údaje neposkytla HYPO st. sp. 171 664 214 900 Kč 116 189 72 % - staré smlouvy

28 % - nové smlouvy Modrá pyramida 324 374** 196 000 Kč*** stavební spořitelna údaj neposkytla 68 % - staré smlouvy

32 % - nové smlouvy RSTS 252 600 186 600 Kč 178 134 63,2 % - staré smlouvy

36,8 % - nové smlouvy SSČS 492 705 158 000 Kč 295 000 - smlouvy o st. spoř.

14 475 - smlouvy ve fázi úvěru ze st. spoř. 58,7 % - staré smlouvy

41,2 % - nové smlouvy Wűstenrot st. sp. 178 236 211 000 Kč 134 839 - smlouvy pouze spořicí

8 920 - smlouvy ve fázi úvěru ze st. spoř. nebo překlenovacího úvěru 59,5 % - staré smlouvy

40,5 % - nové smlouvy Poznámka: vzhledem k tomu, že v roce 2003 byly RSTS a HYPO st. sp. samostatné subjekty, jsou údaje v tabulce uvedeny pro každou zvlášť

* u dalších 137 462 smluv došlo k navýšení cílové částky u stávající smlouvy

** u dalších 76 558 smluv došlo k navýšení cílové částky u stávající smlouvy

*** průměrné nové navýšení stávajících smluv v roce 2003 bylo 119 000 Kč

**** údaj k 31. 8. 2008



Zdroj: stavební spořitelny

1. Cílová částka ještě není dosažena



Rok 2003 byl posledním rokem, kdy mohli lidé uzavírat stavební spoření s roční státní podporou až 4 500 korun a s pětiletou vázací lhůtou. Od roku 2004 se podmínky změnily, vázací lhůta je šest let a stát vám přispěje maximálně 3 tisíce korun za rok, uložíte-li si na účet stavebního spoření minimálně 20 tisíc korun.Letos tedy posledním střadatelům končí pětiletá vázací lhůta a mnozí z nich stojí před rozhodnutím, jak se svou smlouvou naložit. Někteří z vás se jistě setkali s informací, že po uplynutí pěti let musíte stavební spoření ukončit, ale není to pravda. Smlouvy, pokud není dosaženo cílové částky, mohou pokračovat dále, končí pouze období rozhodné pro získání nároku na připsané zálohy státní podpory. Křištálová lupa Pokud vám někdo doporučí smlouvu zrušit a uzavřít smlouvu novou, uvědomte si, že jejím zrušením přijdete o veškeré výhodné podmínky, za kterých jste tuto smlouvu uzavřeli. Nejenže v případě uzavření nové smlouvy budete muset spořit dalších šest let, než budete mít nárok na připsání celé státní podpory, ale i tato státní podpora je nižší než ta, na kterou jste měli nárok u původní smlouvy.A pokud jste před rokem 2004 uzavřeli smlouvu s vyššími úroky než 2 procenta, která ke smlouvám nabízejí stavební spořitelny nyní, připravíte se též o výhodnější zhodnocení svých prostředků.V neposlední řadě nelze opomenout skutečnost, že budete-li jednou, pokud vám to dovolí výše cílové částky, žádat u staré smlouvy o úvěr ze stavebního spoření, máte díky historii své smlouvy výhodný start pro schválení úvěru. Historie smlouvy má významný vliv na to, za jakých podmínek je úvěr schválen, jaké jsou klientovi poskytnuty bonusy apod.Svou smlouvu o stavebním spoření jste uzavřeli na vyšší cílovou částku a stále máte velký prostor v pokračování své stávající smlouvy.

Kolik mají v průměru z cílové částky naspořeno klienti na smlouvách uzavřených v roce 2003 u jednotlivých stavebních spořitelen Stavební spořitelna Průměrné procento naspoření z cílové částky ČMSS stavební spořitelna údaj neposkytla HYPO stavební spořitelna 36,7 % Modrá pyramida 36 % Raiffeisen stavební spořitelna 32,4 % SSČS 61 %* Wűstenrot stavební spořitelna 36,5 % * cca 96 000 korun na jednu smlouvu



Zdroj: stavební spořitelny

, je pro vás výhodné ve spoření dále pokračovat a časem se rozhodnout, zda budete stále spořit, či do zbytku cílové částky budete čerpat na potřeby bydlení úvěr ze stavebního spoření a uspořené peníze včetně úroků a připsané částky státní podpory využijete na libovolný účel.

V případě, že naspořené peníze byste již rádi vybrali, máte dvě možnosti, jak se smlouvou naložit. Buď smlouvu jednoduše ukončíte a nastřádané peníze včetně úroků a připsané částky státní podpory vyberete, nebo do zbytku cílové částky budete na účely bydlení čerpat úvěr ze stavebního spoření a uspořené peníze využijete na cokoli. V obou případech smlouva o stavebním spoření zaniká.

2. Cílová částka bude brzy přespořena

U vaší smlouvy se blíží doba, kdy zaslaná částka na účet stavební spořitelny překročí cílovou částku, dojde tak k jejímu dospoření, resp. přespoření. Cílovou částku však není možné u žádné ze stavebních spořitelen přespořit.

Máte na výběr ze dvou možností.



Pokud chcete ve spoření pokračovat a stavební spořitelna vám to umožní, můžete navýšit cílovou částku a na své stávající smlouvě dále spořit nebo čerpat úvěr do výše cílové částky. Je však nutné počítat s tím, že zvýšit cílovou částku vám spořitelny umožní pouze za předpokladu, že součástí změny bude přestup do aktuálně platného tarifu stavebního spoření.

Pokud již ve spoření dále pokračovat nechcete, resp. pokud vám to ani stavební spořitelna neumožní, svou smlouvu ukončíte a naspořené prostředky vyberete.

Reakce stavebních spořitelen na přespoření cílové částky jsou různé

V případě, že k přespoření dojde, řeší to spořitelny více způsoby.



Např. Stavební spořitelna České spořitelny první platbu, která překračuje výši cílové částky, přijme s tím, že klientovi zašle dopis s upozorněním, že další platby zaslané na účet už bude vracet.



Českomoravská stavební spořitelna u starých smluv s výhodnějším úročením ukončí jejich platnost a klientovi vyplatí naspořené prostředky, naopak u smluv se současným 2% úročením vkladů nabídne klientovi navýšení cílové částky.



Wűstenrot stavební spořitelna nabídne klientovi při přespoření zvýšení cílové částky. Pokud klient na dohodu nereaguje, je jeho účet zablokován pro další vklady. Na účet mu jsou připisovány jen úroky a případná státní podpora z částky připsaných úroků.



Staré stavební spoření nerušte

Stavební spoření je výhodné nejen možností velmi slušného zhodnocení, ale také možností čerpání úvěru na bydlení se zajímavým úrokem.



Pokud jste majiteli staré smlouvy o stavebním spoření, do cílové částky máte ještě daleko nebo není pro vás problém ji opět navýšit, pravidelné úložky nenarušují váš rodinný rozpočet a naspořené peníze životně nepotřebujete, spořte dál a využijte všech výhod, které vám stavební spoření přináší.