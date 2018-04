Ukončíte-li penzijní připojištění předčasně, na peníze si počkáte i pět měsíců

Ve chvíli, kdy u člověka dojde k nouzové situaci a financí na běžný život se mu nedostává, může být právě penzijní připojištění s naspořenými penězi adeptem na zrušení a vybrání. Počítejte však s tím, že se k penězům hned tak nedostanete. Většina penzijních fondů se drží zákona a peníze vyplácí do tří měsíců od uplynutí dvouměsíční výpovědní lhůty.

Zvažte, zda se vám vyplatí penzijní připojištění zrušit. Pokud nutně uložené peníze nepotřebujete, pouze vám pravidelné měsíční úložky nabourávají rozpočet, zvolte variantu snížení měsíčního příspěvku na minimální možnou částku 100 korun. Jakmile se vaše finanční situace zlepší, můžete se vrátit zpět k původní úložce, případně ji navýšit.

co penzijní fondy klientům vyplatí Podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem poskytují penzijní fondy svým klientům tři druhy dávek: - penze - starobní, invalidní, pozůstalostní, výsluhová,

- jednorázové vyrovnání,

- odbytné - v případě předčasného zrušení penzijního připojištění. Pokud klient nesplňuje nárok na výplatu penze (nebo jednorázového vyrovnání), může požádat o odbytné. Odbytné podle zákona náleží účastníku, který zaplatil příspěvky alespoň na 12 kalendářních měsíců, jeho penzijní připojištění zaniklo výpovědí nebo dohodou a trvalo alespoň 12 kalendářních měsíců. Pokud tyto podmínky klient nesplňuje, nemá na výplatu odbytného nárok.

Neuložili jste 12 příspěvků, nic nedostanete

Založili jste si penzijní připojištění a po pár zaplacených příspěvcích zjistíte, že vám peníze, které spoříte, chybí v rodinném rozpočtu. Rozhodnete se tedy penzijní připojištění zrušit.

Jste připraveni na to, že nedostanete zpět ani korunu? Podmínkou totiž je, abyste spořili alespoň 12 kalendářních měsíců a uhradili alespoň 12 měsíčních splátek. Abyste nějaké peníze z penzijního fondu dostali, odborníci doporučují snížit měsíční příspěvek na minimálních sto korun, dospořit 12 měsíců a až poté podat výpověď. Pak získáte nárok na vrácení peněz, které zaplatíte.

S jediným případem, kdy dostane klient zaplacené příspěvky zpět ještě před uplynutím lhůty 12 zaplacených měsíčních příspěvků, nás seznámila Ivana Křížková z pojišťovny AEGON: „Je to v okamžiku, kdy by penzijní fond nebo ministerstvo financí zjistily, že je smlouva neplatná, např. pokud by klient již měl jiné penzijní připojištění, nebo mu nebylo v době uzavírání smlouvy 18 let.“

Zpět dostanete vložené peníze, státní podporu ne

Rozhodli jste se předčasně ukončit penzijní připojištění. Splnili jste podmínku trvání smlouvy o penzijním připojištění alespoň 12 měsíců a uložili jste alespoň 12 měsíčních příspěvků. Máte tedy nárok na odbytné. Ovšem nepočítejte s tím, že dostanete zpět vše, co máte na svém účtu penzijního připojištění uloženo.

Nárok máte na své příspěvky a příspěvky zaměstnavatele či třetích osob. Zároveň vám budou vyplaceny výnosy z těchto příspěvků, resp. podíl na výnosech hospodaření penzijního fondu odpovídající výši zaplacených příspěvků.

Co však nedostanete, jsou připsané zálohy státní podpory, které se vrací zpět ministerstvu financí. Nárok též nemáte na výnosy z nich.

Výnosy vám budou zdaněny 15 procenty

Připravit byste se měli i na to, že dle zákona o dani z příjmů budete muset zaplatit (resp. vám bude při výplatě odbytného stržena) 15% daň z příjmu. Touto sazbou jsou zdaněny příspěvky zaměstnavatele a veškeré výnosy, které jste získali.

Pokud jste na penzijní připojištění ukládali více než šest tisíc korun ročně a částku přesahující tuto hranici jste v předchozím období uplatnili ke snížení daňového základu pro výpočet daně z příjmu, budete muset v nejbližším daňovém přiznání zpětně dodanit veškeré příspěvky, které jste v minulosti použili ke snížení daně.

Za předčasné ukončení zaplatíte až 800 korun

Novela zákona o penzijním připojištění přinesla od 1. srpna letošního roku několik změn. Jednou z nich je i zaplacení poplatku ve výši až osm set korun, pokud smlouva klienta trvala méně než pět let.

Ne všechny penzijní fondy tento poplatek od svých klientů vybírají v maximální výši. Například AXA penzijní fond nepožaduje od klientů žádný poplatek. Dvě stě korun zaplatí za předčasné ukončení své smlouvy účastníci Penzijního fondu České spořitelny.

Poplatek v maximální výši osm set korun od svých končících klientů naopak vyberou penzijní fondy AEGON, Allianz, České pojišťovny, ČSOB a Generali.

Podle délky trvání klientství strhává poplatek účastníkům Penzijní fond Komerční banky. Pokud jste například byli jeho klienty jeden až dva roky, zaplatíte osm set korun, pokud však více než čtyři roky, ale méně něž pět let, zaplatíte dvě stě korun.

Na peníze si počkáte

„Odbytné není vhodným způsobem rychlého získání peněz. Klient musí při jeho výplatě počítat s dvouměsíční výpovědní lhůtou, po jejímž uplynutí je penzijní připojištění ukončeno,“ vysvětluje Hana Trhoňová z Tiskového centra České spořitelny.

„Výpovědní lhůta začíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po přijetí výpovědi. Po uplynutí této dvouměsíční výpovědní lhůty má fond podle zákona tři měsíce na výplatu prostředků,“ doplňuje Trhoňová.

V mimořádných případech jsou některé penzijní fondy ochotny se s účastníkem domluvit na zkrácení doby, do kdy mu vyplatí peníze. Například PF České spořitelny nebo PF AEGON umožní klientům zažádat o ukončení namísto výpovědi dohodou.

Individuální přístup k žádosti klientů o zkrácení doby čekání na peníze používají i v PF ČSOB a Generali. Zde však naopak trvají na dodržení standardní dvouměsíční výpovědní lhůty. „V mimořádných případech po náležitém doložení je klientovi doba výplaty zkrácena, v každém případě platí dvouměsíční výpovědní lhůta,“ upřesňuje Tomáš Hejda, mluvčí ČSOB Penzijních fondů.

Sjednejte si navazující smlouvu, peníze budou dřív

Pouze u dvou penzijních fondů se můžete k uloženým penězům dostat mnohem dřív než za několik měsíců. Podmínkou je, když si sjednáte navazující smlouvu penzijního připojištění. Tuto možnost nabízejí PF České pojišťovny a PF Komerční banky.

„Klientovi nabízíme tzv. reinvestici – pokud s námi po výpovědi smlouvy ihned začne spořit na nové smlouvě, vyplatíme mu peníze hned následující měsíc po datu zániku původní smlouvy,“ popisuje možnost, jak se dostat dříve k uloženým penězům Petr Brousil, tiskový mluvčí České pojišťovny.

Smlouva nezanikne výpovědí, ale dohodou k poslednímu dni v měsíci, kdy penzijní fond obdrží od klienta písemnou žádost. Pro rychlejší výplatu peněz musí klient splnit dvě podmínky - na novou smlouvu si musí převést alespoň dva tisíce korun z předchozího spoření a sjednat si měsíční příspěvek ve výši pět set korun měsíčně.

Peníze získá dřív i klient PF Komerční banky, pokud smlouvu s fondem ukončí dohodou a uzavře navazující smlouvu. Fond nemá požadavek na minimální výši měsíčního příspěvku ani na objem převedených prostředků z předchozí smlouvy.