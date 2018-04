Ukradená karta už nemusí zruinovat účet

1. Mám spotřebitelskou kreditní kartu od splátkové společnosti. U ní také nebudu platit za blokaci a platí i pro mě limit spoluúčasti ve výši 150 eur?

Ano, novela zákona o platebním styku se týká všech platebních a kreditních karet. Tedy i těch, které vydává někdo jiný než přímo banka, například splátková společnost. Patří sem samozřejmě i všechny cobrandové karty a novinky platí i pro virtuální platební karty, tedy číslo, které se používá výhradně pro platby přes internet.

2. Jak rychle musím ztrátu oznámit?

Když o kartu přijdete, je vaší povinností „neprodleně“, tedy co možná nejdříve, ztrátu nahlásit bance a kartu zablokovat. V obchodních podmínkách bank je uvedeno pouze bezodkladně, žádná lhůta uvedena není, žádost o blokaci banky prakticky přijmou kdykoliv. Čím později však ztrátu nahlásíte, tím se vystavujete většímu nebezpečí, že ji někdo zneužije.

3. Kam se mám obrátit, když o kartu přijdu?

Když vám banka či jiná společnost vydá kartu, dozvíte se i telefonní číslo, na které zavoláte v případě, že vám kartu někdo ukradl nebo jste ji ztratili. Pokud jste číslo někam založili, můžete zavolat na infolinku banky, kde vám kartu buď hned zablokují, případně vám číslo sdělí, nebo vás rovnou přepojí na pracovníka, který blokaci provede. Kartu můžete zablokovat také na čísle příslušné karetní asociace (Visa, MasterCard, American Expres, Diners Club).

4. Když ztratím kartu, nebudu už muset nic platit?

Tak jednoduché to není. Nebudete už nyní platit nic za blokaci karty. Ale za vydání nové karty už poplatek u většiny bank zaplatit musíte. Kolik to je, záleží na konkrétním ústavu, například Komerční banka si za znovuvydání karty s původní platností neúčtuje nic, jinde zaplatíte od 100 do 500 korun.

5. Co když ztracenou kartu najdu, můžu ji pak nechat zase odblokovat?

Pokud kartu zablokujete, protože jste si jisti, že vám ji někdo ukradl či jste ji ztratili, blokace je nevratná. I v případě, že kartu najdete, už nebude platit. Vy si můžete pouze požádat o kartu novou.

Některé banky však umožňují zablokovat kartu jen dočasně. Toho můžete využít například v situaci, kdy si nejste jisti, jestli není karta třeba v jiné tašce. Částečné omezení platí jen na autorizované platby (prostřednictvím PIN či podpisu). Dočasné omezení platnosti i její znovuzprovoznění je obvykle zdarma.



6. Když mi někdo vybere na kartu peníze z bankomatu dřív, než stačím nahlásit ztrátu, bude platit, že se na škodě budu podílet jen do výše 150 eur?

Ne. V tomto případě bude celá ztráta jen vaše, tady vám nový zákon nepomůže. Limit spoluúčasti se totiž týká jen takzvaných neautorizovaných plateb, tedy těch, kdy platbu nepotvrzujete zadáním PIN či podpisem. Jsou to například platby přes internet nebo telefon.

Pokud nechcete platit ani spoluúčast ve výši necelých čtyř tisíc korun, musíte si kartu pojistit. Ani pojištění vás zpravidla neochrání před ztrátou, když zloděj použije PIN. Pokud taková situace nastane, řeší se v klasickém reklamačním řízení. Vinu pak prokazuje banka, to znamená, že je na ní, aby vám dokázala, zda jste chtěli podvádět. Tedy například řekli PIN kamarádovi a dohodli se s ním, že vám konto naoko vybere.

7. V jakém případě mi banka neproplatí neautorizované zneužití karty před nahlášením ztráty?

Podmínkou, aby banka uznala limit spoluúčasti, je také to, že neporušíte bezpečnostní pravidla pro nakládání s kartou. To znamená, že třeba dovolíte někomu, aby si z karty opsal údaje, necháte ji bez dohledu ležet v práci na stole, necháte ji odnést číšníka při placení v restauraci, napíšete si na ni PIN, řeknete PIN kamarádovi a podobně.

8. Jak můžu prokázat přesný čas, kdy jsem kartu zablokoval?

Kartu můžete zablokovat buď osobně na pobočce banky, v tom případě vidíte, jak blokaci pracovník zanáší do systému, nebo telefonicky. Budou od vás chtít jméno, heslo ke kartě, případně ještě jiné identifikační údaje, například bydliště, rodné číslo a podobně.

V okamžiku, kdy ztrátu ohlásíte, pracovník klientského centra zaklikne blokaci v počítači a informace se přenese do výpočetního centra. Pro případ, že by na to náhodou zapomněl, jsou všechny hovory monitorovány, takže je to možné zpětně prokázat z nahrávky. 9. Co se stane potom, kdy kartu zablokuji?

Za všechny platby, autorizované i neautorizované, ručí od okamžiku nahlášení ztráty banka.

10. Změní se také nějak poplatky za používání karty?

Poplatky za používání karty budete platit dál. Dosud si většina bank účtovala roční poplatek a vybírala ho dopředu. Nyní vám však musí podle novely zákona vrátit poměrnou část poplatku v případě, když účet po několika měsících zrušíte. Aby to banky nemusely dělat, rozhodly se strhávat si nyní poplatek měsíčně. A s tím se naskytla příležitost ke zdražení.

Například u ČSOB vyjde Visa Electron na 20 korun měsíčně, což je 240 korun za rok místo původních 200, za embosovanou kartu Visa Classic zaplatíte nyní 45 korun měsíčně, což je za rok o 40 korun více než dříve. Změnu v sazebníku ohlásila i Volksbank, u karet Maestro a Visa Electron zvedla cenu o 40 korun za rok.