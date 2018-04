Ukradli mi kartu, co teď? Radíme oloupeným cestovatelům

Když se z karty stane noční můra

Ať už v rukou máte platební kartu s jakýmkoli logem, ověřte si ještě před odjezdem, že je pro vás skutečně tou správnou zárukou. Embosované platební karty na sebe totiž vážou některé ze služeb (tzv. emergency service – náhradní karta či náhradní hotovost v zahraničí), které zůstávají majitelům karet elektronických zapovězeny.

Nikdo si raději nepřipouští, co všechno se může během vysněné dovolené přihodit. Pokud ovšem najednou zjistíte, že jste bez karty a nemáte pojištění proti její ztrátě, jsou vaše možnosti poněkud omezené.

Zavolejte do banky a kartu co nejdříve blokujte

Především nepanikařte a kartu co nejdřív zablokujte. To je první a nezbytný krok, jak zabránit ještě větším škodám, případně dalšímu zneužití ztracené karty. Musíte ale znát správné telefonní číslo a alespoň základní parametry platební karty - druh, platnost, jméno majitele, rodné číslo a podobně.

Blokaci lze provést nejen na určené telefonní lince vaší banky, ale i prostřednictvím společnosti VISA či MasterCard. Kontakty na největší tuzemské banky a kartové společnosti naleznete dole v tabulce. Z té je podle předčíslí také zřejmé, že zdaleka ne všechny hovory vyřídíte zdarma.

Za samotnou blokaci/stoplistaci karty si pak banky podle druhu platební karty účtují od sta do dvou tisíc korun. V tomto ohledu jsou mezi největšími tuzemskými bankami výjimkou Citibank a mBank. U nich zablokujete kartu bez poplatku.

Banka Volání z ČR Volání

ze zahraničí (+420) BAWAG

Bank 272 771 111 272 771 111 Citibank 233 062 222 233 062 222 Česká

spořitelna 800 207 207 582 405 405 ČSOB 495 800 111 495 800 111 eBanka 800 124 200 222 115 115 GE Money

Bank 272 771 111,

224 445 556 272 771 111 Komerční

banka 222 412 230

222 412 241 (AmEx) 222 412 230

222 412 241 (AmEx) mBank 844 777 000,

246 017 777 246 017 777 Poštovní

spořitelna 495 800 121 495 800 121 UniCredit Bank 800 122 221,

224 221 017 221 118 540

224 221 017 Raiffeisenbank 800 900 000 417 941 446 Volksbank 495 800 111 495 800 111

Zdroj: banky

Společnost Volání z ČR Volání ze zahraničí VISA 800 142 121 +1 410 581 9994 MasterCard 800 142 494 +1 636 722 7111 Diners Club 267 197 450 + 420 267 197 450

Banka neručí za transakce s PIN

Nezapomeňte rovněž na to, že banky obvykle nepřebírají odpovědnost za transakce provedené s použitím PIN. A to ani po ohlášení ztráty či odcizení karty. Stejně tak stojí mimo i transakce, z nichž je patrné, že jde o podvodné jednání. O tom banky své klienty informují ve speciálních obchodních podmínkách k platebním kartám.

Ovšem i zde existují výjimky. Například Česká spořitelna po ohlášení ztráty karty přebírá odpovědnost za všechny transakce, tedy i za ty s PIN.

Banka Poplatek za blokaci/stoplistaci (v Kč) Kdy za transakce ručí banka

(bez pojištění) BAWAG Bank 100/1 000 od půlnoci dne blokace Citibank zdarma po blokaci Č eská spořitelna 200/500 48 hod. před blokací, a to nad částku 4 500 Kč* ČSOB 200/2 000 po blokaci eBanka 200/2 000 1 hodinu po blokaci GE Money Bank 250/2000 od půlnoci dne blokace Komerční banka 150/2 000 od půlnoci dne blokace mBank zdarma po blokaci Poštovní spořitelna 200/2 000 po blokaci Raiffeisenbank 200/2 000 po blokaci UniCredit Bank 200/500 48 hod. před blokací, a to nad částku 4 500 Kč Volksbank 200/2 000 po blokaci

Pozn.: * po blokaci ručí banka za všechny (i PIN) transakce

Zdroj: banky

Pojištění proti zneužití platební karty se může vyplatit

Chcete-li se vyhnout zbytečným nervům, chraňte svou platební kartu stejně dobře, jako chráníte svou hotovost. Případně si můžete kartu pojistit proti ztrátě a případnému zneužití.

Pojištění se obvykle nevztahuje pouze na platební kartu samotnou, ale často kryje i další náklady. Například výměnu ztracených klíčů, výdaje s pořízením nových osobních dokladů, mobilní telefon či dokonce hovory uskutečněné po ohlášení ztráty. Dokáže také nahradit hotovost, kterou jste kartou vybrali a společně s ní o peníze přišli, stejně jako kompenzuje poplatek za zablokování karty (případně jeho část). Mnohdy zahrnuje i poplatek za vydání náhradní karty.